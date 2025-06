Patnáct hodin z Perthu do Perthu. Kvůli Íránu otočilo letadlo v půli letu zpět

Let QF33 byl jedním ze spojů, jejichž trasu narušily útoky Spojených států a Izraele na Írán a následná íránská odveta. Podle portálu FlightAware, který shromažďuje veřejné údaje o letech, se letadlo společnosti Qantas právě nacházelo nad Arabským mořem, poblíž jihozápadní Indie, když se muselo zase otočit zpět.

Let měl původně trvat více než 16 hodin. To nakonec více méně i platilo: Boeing 787-9 Dreamliner odletěl z letiště v Perthu v pondělí v 19:51 místního času a přistál zpět v úterý v 11:04, uvedl FlightAware.

Qantas oznámily, že let z Perthu do Paříže musely odklonit zpět kvůli dodatečným uzávěrám vzdušného prostoru a přetížení v oblasti Blízkého východu. Další let společnosti Qantas, který v pondělí odstartoval z Perthu, přistál místo v Londýně v Singapuru.

Během úterý se už ale provoz vracel k normálu. Ve svém prohlášení společnost Qantas uvedla, že její lety mezi Austrálií a Evropou už další lety probíhaly podle plánu. „Děkujeme našim zákazníkům, kterých se týkaly předchozí odklony, za trpělivost a usilovně pracujeme na tom, abychom je co nejdříve dopravili do cílové destinace,“ dodaly aerolinky.

Cestujícím z obou odkloněných letů měli podle deníku The West Australian zajištěné ubytování ve městech, kde letadla přistála. Naomi Nettletonová, která letěla do Paříže se svou dcerou, deníku sdělila, že posádka situaci zvládla velmi dobře. „Budeme v pořádku,“ řekla. „Snažíme se na to dívat pozitivně.“