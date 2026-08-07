Po krajských silnicích jezdí podle Půty lidé každý den. „Hlavně na venkově. Mnozí z nich na dálnici nebo silnici první třídy vyjedou jen párkrát do roka. Benzín nebo naftu ale tankují úplně stejně. A právě výnos ze spotřební daně z minerálních olejů je příjmem SFDI. Proto mi připadá logické i spravedlivé, aby alespoň část těchto peněz směřovala zpátky do krajských rozpočtů na opravy silnic, které lidé skutečně denně používají,“ doplnil liberecký hejtman.
Na chybějící peníze upozornil i web Seznam Zprávy. Podle něj jde zhruba o čtyři miliardy korun, které ročně ze SFDI do krajů směřovaly jako příspěvek na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy a tvořily zhruba třetinu z celkové částky, kterou kraje do silnic vkládají.
„V současné době bohužel vašemu požadavku nelze vyhovět. S ohledem na rozpočtové možnosti a vysoké nároky na financování prioritních investic do dopravní infrastruktury nelze v tuto chvíli garantovat finanční prostředky ani v dalších letech,“ píše podle SZ ministr dopravy Ivan Bednárik v dopisu hejtmanům.
Peníze jen na dálniční přivaděče
Kraje tak letos dostaly z rozpočtu dopravního resortu částku 3,2 miliardy korun, kterou jim resort slíbil v únoru letošního roku. „Přepracovaný návrh rozpočtu SFDI vychází z rozpočtového rámce připraveného předchozí vládou na podzim roku 2025, který nepočítal s prostředky na příspěvky krajům na údržbu komunikací II. a III. třídy v jejich správě,“ uvedlo při sestavování nového rozpočtu ministerstvo dopravy. Nešlo ale o peníze na opravy krajských komunikací, ale pouze o pokrytí nákladů, které krajům přináší výstavba dálnic.
„Ministerstvo mluví o položkách, které mají v rámci státního fondu na konkrétní investiční akce. Třeba když se staví dálnice D35, tak podporují ty kraje, kterými prochází, ve stavbě napojení na novou dálniční síť. To jsou ale investiční akce, které stát vyvolal tím, že staví novou dálnici,“ řekl MF DNES Půta. Letos se tak poprvé stalo, že na rekonstrukce krajských silnic ministerstvo dopravy přispívat nebude.
Přednost mají dostat investice do dálnic, silnic první třídy a železnice. „Respektuji priority současné vlády, ale nesouhlasím s tím. Na první pohled to může působit logicky, ale pravidelná podpora oprav krajských silnic začala již v roce 2015. U těch jednání jsem byl, za uplynulých 11 let tak kraje získaly přibližně 43 miliard korun. Díky tomu se podařilo opravit zhruba 4300 kilometrů krajských silnic,“ říká Půta.
Kraje letos na své silnice žádaly minimálně dvě miliardy korun, přičemž optimální by byly čtyři miliardy korun, ve vyjednávání s vládou ale neuspěly. „Za mnohem horší ale považuji to, že ministerstvo dopravy už dnes poměrně jasně naznačuje, že podobnou nulu mohou české a moravské kraje dostat i v roce 2027 a v dalších letech,“ uvedl Půta.
Za jedenáct let, kdy stát prostřednictvím SFDI opravy krajských silnic přispíval, rozdělil krajům přes 40 miliard korun. Nešlo přitom o stejnou částku, nebo částku navýšenou o inflaci, ale výše příspěvku se mezi jednotlivými lety významně měnila. V roce 2015, když přišly peníze krajům poprvé, šlo o dotaci ve výši 4,4 miliardy korun. Nejvíce peněz, celkem zhruba šest miliard obdržely kraje podle Asociace krajů v roce 2022. Naopak vloni šlo jen o částku zhruba dvě miliardy korun.
I bez peněz na opravy silnic nižších tříd ministerstvo krajů ma dopravní obslužnst posílá význmné částky, uvedl mluvčí resortu František Jemelka. „Stát každoročně přispívá krajům a hlavnímu městu Praze na dopravní projekty částkou přes 10 miliard Kč. Pro příklad v roce 2025 šlo více než 4,3 mld. Kč na zajištění železniční dopravní obslužnosti v krajích, 3,4 mld. na infrastrukturní projekty,“ uvedl Jemelka s tím, že zbývající peníze putovaly práve do oprava silnic II. a III. tříd.
Předseda Asociace krajů a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš loni v listopadu řekl, že pokud stát nechá odpovědnost za silnice krajům, ale přestane je financovat, povede to k rychlé degradaci dopravní infrastruktury. Tehdy komentoval návrh rozpočtu SFDI.
„V situaci, kdy jsme se už letos museli vyrovnat s tím, že na opravy silnic II. a III. třídy dorazila pouze polovina prostředků oproti předchozím letům, vláda nyní předkládá návrh, který nepočítá s jedinou korunou. To není rozpočtové opatření, to je rezignace na péči o většinu silnic v této zemi,“ řekl tehdy Holiš