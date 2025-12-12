Zájem o elektromobily klesá. Polovina řidičů znovu míří ke spalovacím motorům

Zájem o koupi elektromobilu za poslední rok celosvětově výrazně klesl, naopak vozy se spalovacími motory si znovu získávají spotřebitele. Podíl zákazníků, kteří v příštích dvou letech plánují nákup vozu se spalovacím motorem, se totiž za poslední rok zvýšil o 13 procentních bodů na 50 procent.
Naopak preference aut na baterie se snížila o deset procentních bodů na 14 procent a preference hybridů klesla o pět procentních bodů na 16 procent. Vyplývá to z globálního průzkumu poradenské firmy EY, o kterém ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě.

Kdo si koupí elektro? Hledá se průměrný zákazník budoucnosti, nadšenci došli

Celkem 51 procent potenciálních kupců elektromobilů sice své plány podle průzkumu, kterého se letos v říjnu zúčastnilo 21 tisíc respondentů ze 32 zemí světa včetně Česka, nemění, ale 36 procent je přehodnocuje nebo odkládá kvůli geopolitickému vývoji. Zdroji nedůvěry k elektromobilům jsou nejčastěji obavy z dojezdu (29 procent), nedostatek dobíjecí infrastruktury (28 procent) nebo vysoké náklady na výměnu baterie (28 procent).

„Zatímco v minulých letech jsme viděli jasný trend růstu obliby automobilů s alternativními pohony, letošní rok tento vývoj nepotvrzuje. Spotřebitelé vidí budoucnost opět i ve spalovacích motorech, což může podpořit snahu většiny tradičních automobilek o udržení různorodější nabídky na trhu do budoucna,“ uvedl partner EY ČR pro automobilový sektor Zdeněk Dušek.

Zároveň, při pohledu na evropský kontinent, vnímáme i v Bruselu náznaky pragmatičtější, méně ideologické debaty o regulacích. Jejich tvůrci jsou ochotni více naslouchat trhu, aby hledal správná řešení pro různé skupiny zákazníků, dodal.

Elektriky jsou v Česku na vzestupu. Hlasujte v anketě, která se vám líbí

Podle médií ve čtvrtek šéf Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber řekl, že Evropská komise (EK) příští týden v úterý předloží návrh změn, které zruší plán na zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. „Evropská komise předloží jasný návrh na zrušení zákazu spalovacích motorů,“ uvedl ve čtvrtek na tiskové konferenci v německém Heidelbergu. EPP je největší frakcí v Evropském parlamentu.

Podle průzkumu EY regionálně zájem o vozy se spalovacím motorem vzrostl o 12 procentních bodů v Americe, o 11 bodů v Evropě a o deset bodů v Asii a Tichomoří. Zároveň ve všech hlavních regionech klesl zájem o elektromobily.

„Na tento vývoj mají vliv změny v politice, například zrušení federálních daňových úlev na elektromobily v USA, úpravy emisních cílů, konec pobídek pro fyzické osoby nebo i změny v cenách energií i pohonných hmot. Automobilky zároveň opět posilují své portfolio aut se spalovacími motory a nabídku hybridů,“ dodal Dušek.

Akumulátory zlevňují, ale elektromobily jsou stále drahé. Kde se stala chyba

„Zákazníci zvažují nejen cenu, ale i související služby, jako je například síť dobíjecích stanic nebo servis vozů. Zajímají se i o dlouhodobou perspektivu dané technologie, tedy například, jaká je budoucnost podpory alternativních pohonů nebo dostupnost a cena různých druhů paliv,“ doplnil expert EY na automobilový sektor Petr Knap.

Agentura DPA už ve čtvrtek s odvoláním na své zdroje zase uvedla, že EK hodlá doporučit povolení registrací automobilů se spalovacím motorem i po roce 2035. Podle některých zdrojů z Bruselu by se zákaz v případě hybridních vozů se spalovacím motorem mohl posunout na rok 2040.

