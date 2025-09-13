Projít město a po večeři na kutě. Do Evropy přichází nový druh výletních plaveb

Jan Dvořák
  13:00
Celebrity Cruises, dceřiná společnost lodního dopravce Royal Caribbean Group, se chystá vplout do segmentu říčních plaveb. Představuje dvě první menší plavidla, která budou po vzoru zaoceánských parníků plout tentokrát po evropských řekách. Mezi srpnem a Novým rokem 2027 dopravce již naplánoval desítky plaveb, zájem zákazníků o ně je podle dopravce velký.

Když 3. září na sociálních sítích a webových stránkách společnost Celebrity vyzvala své zákazníky, aby složili zálohu ve výši 500 dolarů a získali tak přednostní právo na rezervaci lodních jízdenek, během šesti minut bylo vyprodáno. Zájem svědčí o tom, že o plavby po evropských řekách je mezi lidmi stále větší zájem.

Celebrity Cruises, dceřiná společnost Royal Caribbean Group, se chystá vplout do segmentu říčních plaveb. Představuje dvě první menší plavidla, která budou po vzoru zaoceánských parníků plout tentokrát po evropských řekách Rýnu a Dunaji. (11. září 2025)
Říční plavby fungují podle osvědčeného modelu. Cestující rekrutující se povětšinou z generace baby boomers, nastoupí na loď, na které stráví týden. (11. září 2025)
Loď na své cestě kotví v několika městech a městečkách a pasažéři si každý den mohou vybrat z nabídky nejrůznějších výletů na souši. (11. září 2025)
Společnost říká, že svým krokem cílí na nový typ zákazníků, kteří na zbrusu nových inovativních plavidlech naleznou zážitky, jako je tichá diskotéka, nekonečný bazén a osm restaurací a barů, včetně Martini Baru a vícechodového kulinářského zážitku Chef’s Table. (11. září 2025)
Společnost říká, že svým krokem cílí na nový typ zákazníků, kteří na zbrusu nových inovativních plavidlech naleznou zážitky, jako je tichá diskotéka, nekonečný bazén a osm restaurací a barů, včetně Martini Baru a vícechodového kulinářského zážitku Chef’s Table.

První dvě lodě pro 180 pasažérů Celebrity Compass a Celebrity Seeker budou zpočátku plout na 33 různých trasách po Rýnu a Dunaji.

Laura Hodges Bethgeová, prezidentka společnosti Celebrity Cruises, sdělila agentuře Bloomberg, že přibližně polovina zákazníků této společnosti, kteří obvykle cestují po moři, již absolvovala říční plavbu nebo o ni projevila zájem. „Celebrity chce z tohoto trendu těžit a zároveň doufá, že přiláká hosty, kteří se k tomu dosud neodhodlali,“ říká.

V příštích několika letech má firma obdržet další říční plavidla. „Jsme velmi nadšeni z příležitosti rozšířit tento segment,“ dodala zástupkyně firmy.

Na kouzelném koberci

Říční plavby fungují podle osvědčeného modelu. Cestující rekrutující se povětšinou z generace baby boomers, nastoupí na loď, na které stráví týden. Ta na své cestě kotví v několika městech a městečkách a pasažéři si každý den mohou vybrat z nabídky nejrůznějších výletů na souši. Na vodě je pak čeká klidná plavba s omezeným nočním životem, přičemž většina hostů jde po večeři spát.

Disney ukázal novou luxusní výletní loď, pyšní se kiny, tobogány i tisíci kajutami

V oblasti oceánských plaveb byla společnost Celebrity první lodní dopravce, který na svých plavidlech použil skutečný trávník anebo solární panely. Na svých lodích v hodnotě jedné miliardy dolarů zavedla firma řadu technických inovací, mezi které patří kabiny s okny od podlahy ke stropu, která se stisknutím tlačítka zasunou. Anebo takzvané kouzelné koberce – plošiny pohybující se nahoru a dolů jako výtahy po vnějším plášti lodí a sloužící jako venkovní jídelny.

Menší říční lodě je však těžší přetvořit. Dopravce musí neustále pracovat s přísnými omezeními velikosti, aby se plavidla vešla pod nízké mosty anebo do ústí jezer.

Okna od podlahy ke stropu

Společnost Celebrity zvolila maximální povolenou velikost na Rýnu a Dunaji – 135 metrů na délku. Lodě mají čtyři paluby pro cestující, na kterých se nachází celkem osm restaurací a barů. Lodě se ale mohou pomocí rozkládacích palub rozšířit, pokud to šířka řeky dovolí. Čtyři jídelní moduly se mohou proměnit v soukromé jídelny pro skupiny až šesti hostů.

Celebrity Cruises

je americká společnost provozující výletní plavby se sídlem v Miami. Je to stoprocentní dceřiná společností Royal Caribbean Group.

Vznikla roce 1988, v současnosti provozuje čtrnáct zaoceánských plavidel, napřesrok ve své premiéře vstupuje do segmentu říčního byznysu.

Obě nové lodě, Compass a Seeker, vyrobily doky v Nizozemsku a mají kapacitu 180 cestujících.

Restaurace nabídnou prostor s okny od podlahy až ke stropu, která se otevírají pro stolování pod širým nebem. Jídlo bude k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což je podle Celebrity další novinka pro říční lodě.

Na zádi lodi se pak nachází nekonečný bazén a oblíbený Sunset Bar, který podobně jako na oceánských lodích nabízí koktejly.

Každá z lodí má 86 kajut a apartmá, která jsou k dispozici v pěti kategoriích, od malých kajut s výhledem na řeku až po osm apartmá nejvyšší úrovně s balkonem, o rozloze 24 čtverečních metrů s oddělenými obývacími a spacími prostory.

Ceny plaveb začínají na 2 999 dolarů (66 tisíc Kč) za osobu za kajuty s výhledem na řeku a od 6 899 dolarů (151 000 Kč) za nejdražší apartmá. To je zhruba průměrná cena v rámci cenové škály říčních lodí. Na rozdíl od jiných říčních lodí jsou v ceně zahrnuty všechny nápoje (nejen standardní víno a pivo k jídlu), uzavírá Bloomberg.

Témata: celebrita, Večeře, Dolar

