Český průmysl chce zavést nové emisní poplatky a omladit vozový park

„Cílem bylo omezit dovoz starých ojetin a snížit průměrné stáří vozidlového parku a spolu s tím i ovzduší v Česku,“ řekl prezident SOČR Tomáš Prouza. Podobného efektu chce svaz dosáhnout i nyní s tím, že by chtěl podobné poplatky uvalit i na vozidla až do emisní třídy euro 4.

Ta by podle návrhu, který chce svaz prosadit do projednávané novely zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, měla být při první registraci v Česku zatížena pětitisícovým poplatkem. Vozidla splňující ekologickou normu euro 3 pak deseti tisíci korunami a například zhruba třicet let staré vozy nesplňující žádnou emisní třídu 25tisícovým poplatkem.

Plány svazu průmyslu na dnešním semináři k ochraně spotřebitelů při koupi ojetých vozů podpořili i zástupci autobazarů. Podle Mluvčího AAA auto Michala Häckla jde o rozumný návrh, který může omezit zahraniční dovoz starých ojetých vozů. Ty se podílí na velkém množství reklamací od zákazníků, žádný z Českých autobazarů se však sám vzdát tohoto segmentu vozů nemůže.

Omlazení nabízeného vozidlového parku se totiž v roce 2008 povedlo. Po tomto zavedení emisních poplatků v roce 2008 je podíl patnáctiletých ojetin sedmnáct procent, doplnil Josef Pokorný, tajemník Svazu dovozců automobilů (SDA).