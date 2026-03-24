Bývalo to pravidlo, kterým se v Česku řídily generace řidičů. Kdo hodně jezdil, zvolil diesel. Výroba benzinu je složitější než výroba nafty, proto by měla být nafta logicky levnější.
To už neplatí. Nafta v Evropě zdražuje rychleji než benzin, a je to vidět i v Česku. Ekonomové se shodují, že staré časy, kdy se litr nafty prodával o 2 až 3 koruny levněji, se už zřejmě nevrátí.
Jak se na Slovensku tankuje za dvojí ceny? Radši to tu zavřít, zlobí se čerpadlář
Pokračující válka v Perském zálivu a uzavření Hormuzského průlivu vyhnala ceny pohonných hmot do nebývalé výše. Spojnice platí za jednu z nejdůležitějších lodních cest, jíž proudí až pětina světové ropy. Ceny paliv takřka okamžitě skokově vzrostly na celém světě.
Už krátce po eskalaci konfliktu se ceny pohonných hmot u nás zvedly o několik korun, přičemž razantněji zdražovala nafta, kterou motoristé zpravidla tankují levněji. Do Evropy, potažmo do Česka se přitom z Blízkého východu po moři exportuje jen minimum paliv, zejména však právě diesel, který dle šéfa SČS – Unie nezávislých čerpadlářů Ivana Indráčka musí na rozdíl od benzinu dovážet.
Opakovaný obrat
Ceny nafty nepřeskočily benzin poprvé. Vyšší byly už několikrát, naposledy v důsledku eskalace války na Ukrajině před dvěma lety.
Obvyklý „model“ dražšího benzinu se obrátil i v roce 2018, o tři roky dříve či zkraje ledna 2005, kdy se na vysoké ceně podepsala vysoká poptávka.
„Celkový dovoz (přes Hormuz) do Evropy je asi dvacet procent spotřeby,“ vysvětlil v rozhovoru pro iDNES.cz. Zablokování průlivu však ovlivňuje také dovoz z dalších zemí, jelikož tudy dovážejí ropu i další země, které naftu následně dodávají do Evropy.
„Cena vystřelila v okamžiku, kdy Čína a Indie oznámily zastavení exportu do Evropy,“ doplnil Indráček.
Podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje, dosahuje rozdíl v Praze, kde jsou pohonné hmoty tradičně nejdražší, téměř pěti korun. Tamní motoristé nyní tankují benzin v průměru za 40,77 koruny a diesel za 45,28 koruny za litr.
Cena nafty a marže benzinek
Marže obchodníků se na ceně podepsaly spíše pozitivně. „Pumpy do svých cen promítly zdražení méně než z poloviny a dostaly se tak se svými maržemi zhruba na polovinu obvyklé hodnoty,“ dodal Indráček v rozhovoru pro iDNES.cz.
Jeho slova potvrdily i kontroly ministerstva financí, jež se na marže pumpařů zaměřilo už počátkem března, krátce po eskalaci konfliktu.
Omezování prodeje
Růst cen a nedostatek paliv vedl sousední Slovensko k zavedení dvojího přístupu – cizinci si za nákup pohonných hmot pořádně připlatí.
Odlišnou cestu zvolilo Slovinsko, jež prodej limituje. Tamní motoristé mohou aktuálně tankovat jen padesát litrů denně, vyjma zemědělců či podnikatelů.
Z dat plyne, že marže z prodeje nafty klesly o desítky haléřů za litr, u benzínu byl pokles mírnější. „Z výsledků vyplývá, že zafungovala naše slovní intervence a marže čerpacích stanic od oznámení kontrol dokonce poklesly,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Resort i nadále hodlá sledovat ceny pohonných hmot i marže obchodníků. Zatím se nicméně nechystá po vzoru dalších zemí přistupovat k omezování prodeje či jiným opatřením, které by mohly vést ke snižování cen paliv.
Důsledky války již pocítil celý svět. V Asii chybí plyn, zdražují plasty i letenky
I přes zdražování totiž dopadá aktuální konflikt na dostupnost v Česku relativně málo – podle statistik Evropské komise je nafta v tuzemsku aktuálně osmá nejlevnější v Evropské unii a například část Asie je od paliv nyní zcela odříznutá.