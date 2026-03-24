Proč je nafta v Česku dražší než benzin. Na cenách se podepisuje její dovoz

Matouš Waller
  16:06
Za současným nepoměrem v růstu cen nafty a benzinu stojí hlavně nesoběstačnost Evropy, která si sama dokáže zajistit jen část pohonných hmot. I přes růst cen však nafta v Česku patří k nejlevnějším v EU.

Aktuální cena benzínu a nafty u českých čerpacích stanic. Válka s Iránem vyhnala nahoru ceny pohonných hmot. Čerpací stanici v Praze - Barrandov. (8. března 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Bývalo to pravidlo, kterým se v Česku řídily generace řidičů. Kdo hodně jezdil, zvolil diesel. Výroba benzinu je složitější než výroba nafty, proto by měla být nafta logicky levnější.

To už neplatí. Nafta v Evropě zdražuje rychleji než benzin, a je to vidět i v Česku. Ekonomové se shodují, že staré časy, kdy se litr nafty prodával o 2 až 3 koruny levněji, se už zřejmě nevrátí.

Jak se na Slovensku tankuje za dvojí ceny? Radši to tu zavřít, zlobí se čerpadlář

Pokračující válka v Perském zálivu a uzavření Hormuzského průlivu vyhnala ceny pohonných hmot do nebývalé výše. Spojnice platí za jednu z nejdůležitějších lodních cest, jíž proudí až pětina světové ropy. Ceny paliv takřka okamžitě skokově vzrostly na celém světě.

Už krátce po eskalaci konfliktu se ceny pohonných hmot u nás zvedly o několik korun, přičemž razantněji zdražovala nafta, kterou motoristé zpravidla tankují levněji. Do Evropy, potažmo do Česka se přitom z Blízkého východu po moři exportuje jen minimum paliv, zejména však právě diesel, který dle šéfa SČS – Unie nezávislých čerpadlářů Ivana Indráčka musí na rozdíl od benzinu dovážet.

Opakovaný obrat

Ceny nafty nepřeskočily benzin poprvé. Vyšší byly už několikrát, naposledy v důsledku eskalace války na Ukrajině před dvěma lety.

Obvyklý „model“ dražšího benzinu se obrátil i v roce 2018, o tři roky dříve či zkraje ledna 2005, kdy se na vysoké ceně podepsala vysoká poptávka.

„Celkový dovoz (přes Hormuz) do Evropy je asi dvacet procent spotřeby,“ vysvětlil v rozhovoru pro iDNES.cz. Zablokování průlivu však ovlivňuje také dovoz z dalších zemí, jelikož tudy dovážejí ropu i další země, které naftu následně dodávají do Evropy.

„Cena vystřelila v okamžiku, kdy Čína a Indie oznámily zastavení exportu do Evropy,“ doplnil Indráček.

Podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje, dosahuje rozdíl v Praze, kde jsou pohonné hmoty tradičně nejdražší, téměř pěti korun. Tamní motoristé nyní tankují benzin v průměru za 40,77 koruny a diesel za 45,28 koruny za litr.

Cena nafty a marže benzinek

Marže obchodníků se na ceně podepsaly spíše pozitivně. „Pumpy do svých cen promítly zdražení méně než z poloviny a dostaly se tak se svými maržemi zhruba na polovinu obvyklé hodnoty,“ dodal Indráček v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jeho slova potvrdily i kontroly ministerstva financí, jež se na marže pumpařů zaměřilo už počátkem března, krátce po eskalaci konfliktu.

Omezování prodeje

Růst cen a nedostatek paliv vedl sousední Slovensko k zavedení dvojího přístupu – cizinci si za nákup pohonných hmot pořádně připlatí.

Odlišnou cestu zvolilo Slovinsko, jež prodej limituje. Tamní motoristé mohou aktuálně tankovat jen padesát litrů denně, vyjma zemědělců či podnikatelů.

Z dat plyne, že marže z prodeje nafty klesly o desítky haléřů za litr, u benzínu byl pokles mírnější. „Z výsledků vyplývá, že zafungovala naše slovní intervence a marže čerpacích stanic od oznámení kontrol dokonce poklesly,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Resort i nadále hodlá sledovat ceny pohonných hmot i marže obchodníků. Zatím se nicméně nechystá po vzoru dalších zemí přistupovat k omezování prodeje či jiným opatřením, které by mohly vést ke snižování cen paliv.

Důsledky války již pocítil celý svět. V Asii chybí plyn, zdražují plasty i letenky

I přes zdražování totiž dopadá aktuální konflikt na dostupnost v Česku relativně málo – podle statistik Evropské komise je nafta v tuzemsku aktuálně osmá nejlevnější v Evropské unii a například část Asie je od paliv nyní zcela odříznutá.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených...

Popeyes a Burger King pod jednou střechou. V Praze vznikl unikátní koncept

Fastfoodové značky Popeyes a Burger King ve čtvrtek otevřou první společnou...

V centru Prahy vznikl nový typ gastronomického provozu, který na českém trhu dosud nemá obdoby. V historické budově NR7 na náměstí Republiky se nově otevře restaurace, kde si zákazníci budou moci...

24. března 2026  13:27

Tragédie na letišti v New Yorku: pro Kanaďany další důvod, proč se vyhýbat USA

Na newyorském letišti LaGuardia se srazilo letadlo Air Canada s hasičským vozem...

Srážka letadla společnosti Air Canada s hasičským vozem na newyorském letišti LaGuardia se pro některé Kanaďany může stát dalším důvodem, proč se vyhýbat cestám do Spojených států. Při nehodě...

24. března 2026  12:03

Texaskou rafinerií otřásl výbuch. Oblak černého kouře vyděsil místní

Výbuch rafinerie v Texasu byl podle svědků slyšet až na vzdálenost 15...

Výbuch v rafinerii společnosti Valero Energy ve městě Port Arthur v Texasu, k němuž došlo 23. března přibližně v 19:22 místního času, vedl úřady k vydání varování pro některé obyvatele západní části...

24. března 2026  10:06

EU a Austrálie podepsaly obchodní dohodu, odstraní většinu cel na evropské zboží

Evropská unie ve čtvrtek připraví další sankce proti Rusku, uvedla předsedkyně...

Evropská unie a Austrálie po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová...

24. března 2026  6:10,  aktualizováno  8:10

Návrat kapely BTS sledovalo přes 100 tisíc diváků. Čekalo se ale víc, akcie firmy klesly

Jihokorejské společnosti Hybe, která stojí za populární K-popovou chlapeckou...

Jihokorejské společnosti Hybe, která stojí za populární K-popovou chlapeckou skupinou BTS, prudce klesly akcie poté, co na comebackový koncert této kapely přišlo mnohem méně fanoušků, než se čekalo....

24. března 2026

Německo, Egypt nebo Turecko. Koho se válka na Blízkém východě dotkne nejcitelněji

Izraelský útok na budovu v libanonském Bejrútu. (18. března 2026)

Americko-izraelská válka proti Íránu trvá už více než tři týdny. Každý další den tohoto konfliktu přitom čím dál více ohrožuje chod globální ekonomiky. Zároveň je patrné, že některé země jsou...

24. března 2026

Velikonoce zdraží hlavně vejce a mouka. A na čem Češi letos naopak ušetří

Premium
Jak zabránit tomu, abyste měly vajíčka nehezky flekatá a nerovnoměrně obarvená?...

Před letošními Velikonocemi si zákazníci připlatí hlavně za vejce. Jejich cenu ženou nahoru ptačí chřipka i omezení prodejů. Podle posledních dat od Českého statistického úřadu jsou oproti loňsku...

24. března 2026

Ropa prudce zlevnila. Po Trumpově odkladu útoků spadl Brent pod 100 dolarů

Vrtná souprava určená k těžbě ropy v Baltském moři (26. února 2014)

Ceny ropy v pondělí smazaly počáteční růst a prudce klesly. Reagovaly tak na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil ministerstvu obrany na pět dnů odložit jakékoliv útoky na...

23. března 2026  21:27

Doprava v Panamském průplavu je na maximu, íránská krize překreslila trasy tankerů

Loď vezoucí náklad v Panamském průplavu

Kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu se nyní stala kritickou dopravní tepnou pro globální energetiku Panama. Její průplav je vytížen na technologické maximum a...

23. března 2026

Doufáme, že to brzy skončí. Američané jsou rozčarovaní cenami pohonných hmot

Stojan na čerpací stanici v Buffalo Grove ve státě Illinois (19. března 2026)

Ceny pohonných hmot v některých státech za dva týdny vzrostly o více než 30 procent. V jižních a jihozápadních státech, kde byl nárůst cen nejvýraznější, si řidiči stěžují, jak jim zvýšené náklady na...

23. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.