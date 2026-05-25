Má český přístav v Hamburku smysl? Firmy váhají

Tomáš Cafourek
Dvakrát přinesl na jednání kabinetu ministr dopravy Ivan Bednárik návrh na výměnu přístavních území v Hamburku a dvakrát odešel s nepořízenou. Česko se dlouhodobě snaží vyměnit dvojici historických přístavních území, která se kvůli rozrůstání developerských zón Hamburku pro překládku zboží na říční lodě už příliš nehodí, za jiná. Po letech vyjednávání získalo Česko nabídku pronajmout si hamburský přístav Kuhwerder na šedesát let. Těsně před finálním rozhodnutím se ale proces zadrhl.

Fregata Sachsen-Anhalt v přístavu Kuhwerder na snímku z 30. srpna 2018 | foto: Profimedia.cz

„V současné době Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest především jedná se zástupci Hamburg Port Authority a města Hamburk o možnostech pronájmu nových přístavních území v oblasti Hamburku,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Podle něj je cílem získat nejvýhodnější podmínky, za kterých by byl pro ČR projekt realizovatelný.

Vyjednávání se zástupci hamburského přístavu nicméně nevysvětluje to, proč úřad s návrhem opakovaně neprošel přes projednání v českém kabinetu. Podle oslovených expertů seznámených s jednáním vlády jde spíš o problém, že se ministerstvu zatím nepodařilo přesvědčit premiéra Andreje Babiše, že projekt výměny území a opětovného nastartování skomírající plavby na Labi dává ekonomický smysl.

Rozhodnuto. Česko vymění nový přístav v Hamburku

Úprava Kuhwerder Hafen, který se nachází níže po proudu Labe než dvojice přístavů Moldauhafen a Saalehafen, totiž bude pro uvedení do provozu potřebovat miliardovou investici. Aby mohl v budoucnu sloužit například pro překládku velkých strojírenských výrobků směřujících na stavbu nových reaktorů dukovanské jaderné elektrárny, vyjednává stát s logistickými firmami podobu PPP projektu, kterým by obnovu přístavu financoval.

„Předpokládáme náklady na přípravu a zprovoznění plochy k účelům přístaviště a nebo malé výroby na tři až 3,5 miliardy korun,“ uvedl výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky Petr Rožek. Dodal, že mezi členy svazu se zájem o možnost využití přístaviště objevil. Svaz, byť s ministerstvem podepsal memorandum a bránit přípravám PPP projektu nechce, svoje členy nabádá k velké opatrnosti. Tedy, aby záměr do detailu propočítali. Cílem je, aby bylo dopravci skutečně využíváno, a zabránilo se tomu, že vznikne další centrum služeb, kterých je už v Hamburku dostatek, byť tentokráte s českou vlaječkou.

„Kontejnerové firmy jsou v Hamburku čtyři, překladiště velkých kusů tam jsou minimálně dvě. Jediné, co tam je jen jednou, je překladiště uhlí, což stejně nevyužíváme, a vodíku,“ uvedl Rožek.

Vybudovat terminál na přepravu nebezpečného materiálu, jako je i zmiňovaný vodík, se na českém území nejspíš stejně nepodaří prosadit, kvůli blízkosti zástavby nebo budově Labské filharmonie, která se nachází asi kilometr vzdušnou čarou od vyhlédnutého přístavního území.

Dvacet let sporů o jez. Doprava chce využít vstřícnějšího postoje ministerstva

Bude 140 centimetrů v Labi?

Dalším problémem je skomírající doprava po Labi do Česka. Ta je v současnosti na velice nízkých hodnotách a většina tuzemských rejdařů kvůli stabilitě vodní cesty raději s loděmi podniká v zahraničí. Protože ale část z nich čerpala dotace na obnovu flotily, musí nějakou část přeprav do Česka uskutečnit. Přivážejí například vstupní materiály pro chemickou výrobu a ven z Česka zejména železný šrot, odpady a kůrovcové dřevo.

Přeprava dřeva už je ale jednoznačně na ústupu s tím, jak byla kůrovcová kalamita překonána. Zbývá tak především transport takzvaných nadrozměrů, tedy velkých strojírenských výrobků, které nejde zejména kvůli podjízdným výškám mostů přepravovat po silnici a železnici.

Kvůli zachování těchto přeprav jednalo Česko s německou stranou dlouhodobě o takzvané Česko-německé smlouvě o Labi, ve které se obě strany zavázaly, že budou dlouhodobě udržovat alespoň 140centimetrovou hloubku pro ekonomicky efektivní nákladní plavbu.

Projekt na Labi opět ve hře. Odlehčíme cestám a železnici, říká šéf vodních cest

Podle mluvčího českého ministerstva Františka Jemelky už loni Německo dokončilo obnovu říčních výhonů, což jsou malé hrázky zvyšující hloubku řeky v plavební dráze, pod městem Aken v Sasku-Anhaltsku a letos by měly být hotové obdobné práce ve Wahrenbergu. „Práce na německé straně probíhají a další jsou připravované. Německá strana se zaměřuje zejména na udržování a stabilizaci plavební dráhy, a to v souladu s národním strategickým dokumentem SRN „Gesamtkonzept Elbe“ (Celkový koncept Labe),“ uvedl Jemelka.

Na české straně pak je nejhorší situace na úseku pod Střekovským jezem u Ústí nad Labem. Nedostatečnou výšku Labe zejména v letních měsících chce Česko vyřešit výstavbou plavebního stupně v Děčíně. Jen procesem EIA, tedy posouzením vlivu stavby na životní prostředí, se nepodařilo projít zhruba dvacet let. Další pokus, tedy předložení nové dokumentace EIA, chce Ředitelství vodních cest stihnout do začátku léta.

U Nažidel na D3 budou mosty s výhledem jak na stezce v korunách stromů

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

Válka ochromila jednu z nejbohatších zemí světa. Katar vzývá otevření Hormuzu

Kvůli mistrovství světa ve fotbale vybudovali organizátoři ve městě Lusail obří...

Íránské útoky a zastavení námořní přepravy paralyzovaly životně důležitý vývoz zemního plynu z Kataru. V zemi se tak zastavily plánované ekonomické změny, které si vláda předsevzala. Nyní se i přes...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Muž vyhrál v Americe právní spor díky ChatGPT. Podobných případů přibývá

ilustrační snímek

Umělá inteligence mění přístup ke spravedlnosti. Lidem bez právního vzdělání pomáhá sepsat žaloby, návrhy i další podání tak, aby obstály před soudem. Prudký nárůst případů bez advokátů ale zároveň...

24. května 2026

Thajskem otřásá skandál. Dědic pivní firmy obvinil bratra ze sexuálního zneužívání

Singha je také silně exportní značka. Prodává se ve více než padesáti zemích a...

Thajsko prožívá asi nejsledovanější rodinný skandál posledních let. Obvinění ze sexuálního zneužívání, které vznesl dědic pivního impéria Singha proti svému staršímu bratrovi, vystavilo jednu z...

24. května 2026

Milán i díky cizincům vzkvétá. Běžní Italové ale čím dál častěji míří do Turína

Italský Milán se chystá na olympijské hry.

Do severoitalské metropole v posledních letech proudí bohatí cizinci, kterým nahrávají i daňové úlevy zavedené italskou vládou. I proto se z Milána stalo jedno z nejdražších míst k životu v celé...

24. května 2026

Z bohatého šejchátu do tenat nejistoty. Kuvajt po letech opět ochromila válka

Kouř stoupá po útoku íránského dronu na palivové nádrže na mezinárodním letišti...

Kvůli uzavření Hormuzského průlivu a útokům íránských dronů zastavil Kuvajt export téměř dvou milionů barelů ropy denně. Dříve bohatý šejchát, který se některých podle kritiků nikdy plně...

24. května 2026

Slábnoucí poptávka mění trh s alkoholem. Firmy sázejí na nealko i nové vedení

alkohol bar prázdný spotřeba pokles hosté pivo

Výrobci alkoholu ztrácejí jistotu stabilní globální poptávky po svých produktech. Lidé totiž mění své návyky a podle statistik si stále více z nich nechává alkohol jen pro zvláštní příležitosti....

24. května 2026

Británie přitvrdí proti praní špinavých peněz. Zaměří se na večerky i barber shopy

Již loni v Anglii proběhly četné razie v holičstvích a obchodech s...

Británie chce tvrdě zakročit proti podnikům, které mohou sloužit k praní špinavých peněz a dalším aktivitám organizovaného zločinu. Britská vláda zřídila novou specializovanou jednotku, která se...

24. května 2026

Digitální nomádi už nejsou rebelové jako dřív. Přibývá klasických zaměstnanců

Premium
ilustrační snímek

Digitální nomádství bylo dlouho spojené s představou dobrodruhů, kteří cestují po světě a práci občas zastanou z notebooku. V dnešní době je ale podobná představa už spíše zastaralá. Podle aktuálního...

24. května 2026

Nelegálních pracovníků v Česku výrazně přibylo, firmy podceňují administrativu

Policisté odvádějí jednoho z odhalených cizinců s nelegálním pobytem při zátahu...

Případů nelegálního zaměstnávání v Česku přibývá. V porovnání s rokem 2024 jich inspektoři odhalili o 38 procent více. Někdy jde o práci mimo pracovněprávní vztah, jindy o cizince bez platného...

24. května 2026

Kyberšmejdi cílí na hazard. Umějí připravit falešné weby do nejmenších detailů

Kyberbezpečnost

Provozovatelé hazardních her čelí v posledních měsících opakovaným krádežím identity. Podvodníci začali ve velkém vytvářet podvodné weby, které stylizují tak, aby působily jako oficiální internetové...

23. května 2026

Sluchátka s dráty zažívají comeback. Díky lepší kvalitě zvuku, retru i zacházení

Modelka Hailey Bieberová na akci Vogue Forces of Fashion v australském Sydney....

Po pěti letech poklesu prodejů, který vyvrcholil propadem o 42 milionů dolarů v roce 2024, kabelová sluchátka v roce 2025 doslova vstala z mrtvých. Prodeje produktu mnohými odepisovaného k zániku...

23. května 2026

