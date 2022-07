Dopravci jsou vítězi dneška. Válka vystřelila cenu nákladních lodí o polovinu

Cena některých námořních plavidel se podle společnosti VesselesValue meziročně zvýšila o více než 60 procent. Hlavním důvodem je vojenský konflikt na Ukrajině, který zablokoval desítky plavidel na svých původních trasách a zároveň vedl k obrovskému nárůstu cen paliv na trzích. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Největší zájem je mezi kupujícími o ropné tankery. Celkově se jich během letoška do července prodalo 184 v hodnotě 3,79 miliard amerických dolarů (asi 91 miliard korun). Jde o největší číslo za posledních pět let a zároveň nejvyšší počet uskutečněných transakcí za stejnou dobu.

Miliony tun obilí z přístavů zmírní hlad světa, Ukrajina se dohodla s Ruskem

Je zajímavé, že do popředí zájmu se nyní dostávají i poměrně staré lodě. Nedávno třeba změnil majitele čtrnáct let starý tanker z Koreje za 19,3 milionu dolarů (zhruba 463 milionů korun). Podle expertů na lodní dopravu je to zhruba o 5 milionů dolarů (120 milionů korun) více než cena podobného plavidla, za jakou by se prodalo ještě během letošního dubna.

Šest let starý tanker Largo Sun se tento měsíc prodal za 35 milionů dolarů, což je v přepočtu 840 milionů korun. „Ceny lodí přibližně tohoto stáří vzrostly za jediný rok o více než dvacet procent,“ říká k tomu analytička Olivie Watkinsová.

Experti ale zároveň upozorňují na to, že válka na Ukrajině není jediným důvodem, který vedl k nárůstu cen námořních plavidel. Problematické totiž rovněž je, že se nová plavidla v posledních měsících konstruovala o mnoho pomaleji, a to kvůli obavám, zda budou do budoucna splňovat potřebné ekologické limity.

Svou roli však měly i protipandemické restrikce mnoha států po celém světě z posledních měsíců, ty výrobu námořních lodí také citelně zbrzdily. Pro kupce ze Západu se do vyšších cen promítl i omezeně fungující ruský trh, proto se museli zaměřit i na geograficky vzdálenější trhy.

„Dopravci jsou vítězi dnešní doby. Výrazný nárůst jejich zisků se ale bohužel promítá do vyšších cen všech produktů,“ řekl John McCown agentuře Reuters. Nákladní lodě staré deset až patnáct let mají až desetkrát vyšší hodnotu než před dvěma lety, uzavírá Bloomberg.