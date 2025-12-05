ÚOHS letos v červenci informoval o tom, že pokutami v celkové výši 157,7 milionu korun potrestal firmy ATE, AŽD Praha, EPLcond, MONZAS, První SaZ Plzeň a STARMON. Pokuty dostaly za sérii kartelových dohod při zakázkách týkajících se oprav, úprav nebo modernizací signalizačních a zabezpečovacích zařízení na přejezdech a v železničních stanicích.
Úřad dospěl k závěru, že dohodami těchto šesti firem bylo ovlivněno 26 veřejných zakázek z let 2015 až 2021 v celkové hodnotě přesahující 850 milionů korun.
Všechny firmy přistoupily na takzvané narovnání, své jednání přiznaly a dosáhly tak snížení pokuty o 20 procent. AŽD Praha a EPLcond ale podaly rozklad proti výši stanovené pokuty.
Předseda antimonopolního úřadu se při rozhodování o rozkladech neshodl se závěry svého úřadu, protože podle něj nerespektovaly principy spravedlnosti a přiměřenosti trestu s ohledem na míru zapojení firem do kartelové dohody.
„Zatímco společnost AŽD Praha se účastnila dohod o pouze dvou zakázkách v celkové hodnotě okolo 30 milionů korun, dohody dalších účastníků kartelu byly o zakázkách s řádově vyššími hodnotami (u jednotlivých účastníků kartelů v rozmezí přibližně 270 až 870 milionů korun. Z tohoto důvodu předseda Úřadu upravil pokutu pro AŽD Praha na výsledných 17 862 000 korun,“ uvedl úřad.
Firma EPLcond se podílela na dohodách u zakázek, jejichž hodnota přesahovala 300 milionů korun. Mlsna jí pokutu o 1,2 milionu zvýšil na výsledných 24 047 000 korun, protože rozhodnutí první instance vycházelo při výpočtu sankce z obratu firmy za jiné účetní období.
Rozhodnutí předsedy ÚOHS je pravomocné, firmy nyní musí pokuty zaplatit. Rozhodnutí předsedy mohou napadnout žalobou u krajského soudu v Brně, povinnost uhradit sankci to ale neovlivňuje.