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Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

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  9:55
Nadzvukový letoun Concorde.

Nadzvukový letoun Concorde. | foto: Profimedia.cz

Druhé historické přistání letounu Concorde (vzadu) na letišti v Praze. (19....
Letadlo Concorde v rámci charitativní kampaně Den červených nosů v Praze. (16....
Concorde F-BTSD stojící v leteckém muzeu Le Bourget
Francouzsko-britský nadzvukový letoun Concorde přistál po druhé v historii na...
40 fotografií
Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo, jež dosud znali jen z časopisů, novin či televize. Stroj společnosti British Airways tehdy přiletěl jako speciální náhrada na pravidelné lince z Londýna, aby oslavil 50. výročí zahájení spojení mezi Londýnem a Prahou

Po této události se Concorde do Prahy podíval ještě pětkrát, naposledy v dubnu 2000, tedy tři roky před úplným ukončením provozu těchto strojů.

Na lince Londýn–Praha obvykle létal Boeing 737, občas byl k vidění i Boeing 757. Společnost British Airways tentokrát nasadila Concorde, kterým přiletěla mimo jiné skupina britského vládního výboru pro cestovní ruch. Cestovní kancelář ČEDOK totiž právě začala nabízet britským občanům zimní program pod názvem From London to Czechoslovakia. O události několik dní předem informoval Československý rozhlas i televize, což vyvolalo obrovský zájem veřejnosti.

Měla to být revoluce v létání. Před 50 lety poprvé vyjel Concorde z hangáru

Vyhlídkové terasy na letišti Ruzyně byly přeplněné, lidé stáli i stovky metrů od dráhy. V tehdejší době, za železné opony, bylo zjevení Concordu raritou, létal totiž převážně na prestižních mezikontinentálních trasách z Paříže či Londýna do New Yorku. Letoun s registrací G-BOAF tehdy přistál na dráze 25 v 11:10 hodin.

Před 45 lety vzlétl Concorde. Přes Atlantik mu to trvalo tři hodiny

Let trval hodinu a sedm minut, na palubě bylo 88 cestujících při příletu a 97 při odletu. Cena za let Concordem do Prahy byla stejná, jako u přepravy jiným strojem. Pro nadzvukové letadlo však byla trasa Londýn–Praha příliš krátká, letoun ji proto absolvoval podzvukovou rychlostí.

Provoz přerušila tragická havárie

Další návštěvy Concordu následovaly až po sametové revoluci: V letech 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000, často jako charterové lety pro charitativní akce „Den červených nosů“ British Airways. Naposledy u nás tento letoun přistál 29. dubna 2000, krátce před tragickou havárií v Paříži, která urychlila konec éry Concorde.

Concorde dodnes zůstává ikonou. Tyto stroje bývaly výkladní skříní společností British Airways a Air France. Elegantní letoun, který zvládl trasu mezi Evropou a východním pobřežím USA za tři hodiny, ale nikdy nesplnil sny o masovém rozšíření. Stroje, které na pravidelných linkách létaly od roku 1976, totiž doplatily zejména na nástup velkokapacitnějších a na provoz lacinějších konkurentů.

Zkáza Concordu před 25 lety přeťala nadzvukovou éru civilního létání

Po již zmíněné tragické havárii v červenci 2000 v Paříži, kdy zahynulo 109 lidí na palubě a další čtyři na zemi, byl provoz těchto letadel přerušen až do září 2001. Pak se do oblak podívaly již pouze na dva roky, aby byly v roce 2003 všechny vyřazeny z provozu.

Pražské letiště zažilo i návštevu druhého nadzukového dopravního letadla, sovětského Tu-144. Tupolev se zde zastavil v květnu 1971 při své cestě na pařížský aerosalon.

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