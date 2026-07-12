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Nejhorší je kufr obalený potravinovou fólií. Reportér nahlédl za kulisy letiště v Praze

Jakub Hlaváč

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Poznejte život pražského Letiště Václava Havla. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pro většinu lidí je letiště jen místem, odkud začíná dovolená. Za kulisami pražské Ruzyně však funguje složitý svět bezpečnostních kontrol, sokolníků, hasičů i technologií, které denně dohlížejí na bezpečnost desítek tisíc cestujících. Reportér magazínu Víkend DNES nahlédl do zákulisí Letiště Václava Havla a zjistil, proč se není třeba bát pípnutí v bezpečnostním rámu ani přísných letištních pravidel.

Když letíme jednou za rok na dovolenou, je to často radost i stres. Hlavně na letišti. Vyndat z kapes drobné a mobilní telefon. Klíče. Všechno. Sundat pásek. Hodinky. Tepová frekvence stoupá, odráží nervozitu. Pokaždé, zas a znovu. Nádech a krok skrze bezpečnostní rám. Zapípá? Nezapípá? „V pořádku.“ Úleva. Letiště umí způsobit stres. Každý cestující ho někdy v životě zažil. Pozdní příjezd. Zapomenuté doklady. Příliš těžké zavazadlo. Ztracené zavazadlo. Zmeškaný transfer, nůžky v příručním batůžku či v kabelce. Problémy, nepříjemnosti, dohady.

Průchozí detektory kovu jsou nastavené na náhodné kontroly. Jejich zapípání ještě neznamená, že zůstaly pasažérům drobné v kapse.

Patrik Pluhařpracovník bezpečnostní kontroly

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