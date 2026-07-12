Když letíme jednou za rok na dovolenou, je to často radost i stres. Hlavně na letišti. Vyndat z kapes drobné a mobilní telefon. Klíče. Všechno. Sundat pásek. Hodinky. Tepová frekvence stoupá, odráží nervozitu. Pokaždé, zas a znovu. Nádech a krok skrze bezpečnostní rám. Zapípá? Nezapípá? „V pořádku.“ Úleva. Letiště umí způsobit stres. Každý cestující ho někdy v životě zažil. Pozdní příjezd. Zapomenuté doklady. Příliš těžké zavazadlo. Ztracené zavazadlo. Zmeškaný transfer, nůžky v příručním batůžku či v kabelce. Problémy, nepříjemnosti, dohady.
Průchozí detektory kovu jsou nastavené na náhodné kontroly. Jejich zapípání ještě neznamená, že zůstaly pasažérům drobné v kapse.