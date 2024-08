Ruzyně odbaví víc pasažérů než loni. Potíže se zavazadly letiště už nečeká

Začátkem července mělo pražské letiště problémy s odbavováním zavazadel, v současné době je ale situace podle Vyskoče zcela stabilizovaná a další výpadek se neočekává.

„Mezi dovolenkovými destinacemi pak vedou Antalya (Turecko), Hurgada (Egypt), Marsa Alam (Egypt), Rhodos a Mallorca,“ řekl Vyskoč. Za prvních sedm měsíců letošního roku z pražského letiště vycestovalo devět milionů lidí, což je o 21 procent více než loni. Do konce roku pak letiště cílí na 16 milionů odbavených turistů a na meziroční navýšení tohoto počtu o 17 procent.

„Víme, že v současné době ta situace se zavazadly je zcela stabilizovaná. Došlo také k personálním změnám v rámci dceřiné společnosti Czech Airlines Handling (CSAH), takže v tuto chvíli neočekáváme, že by mělo k problémům se zpožděním zavazadel docházet a samozřejmě i v přípravě na příští sezonu toto bude zohledněno,“ uvedl Vyskoč.

CSAH se na letišti stará o odbavování kufrů, na začátku července se ale kvůli nedostatku pracovníků a velkému letovému provozu zpožďovala jejich nakládka i výdej. Kvůli těmto problémům rezignoval šéf představenstva společnosti Tomáš Svoboda. Nahradil ho Jiří Jarkovský.

Růst hlásí i Čedok

Nárůst zájmu o dovolené v letošní letní sezoně pozoruje také cestovní kancelář (CK) Čedok. „V meziročním srovnání dosahuje 30 procent,“ uvedl ředitel rozvoje produktu Čedoku Miroslav Kubáč. Meziroční nárůst zájmu odpovídá stejnému navýšení kapacit, 60 procent míst pak klienti koupili ve first minute, tedy v předprodejích, dodal. Ve větší oblibě než loni podle něj klienti mají zejména Albánii, kam proto Čedok v letošním létě kapacity navýšil dvojnásobně.

„Pro léto 2025 jsme si připravili více odletů z Prahy, navyšujeme provoz do nejoblíbenějších destinací a plánujeme lety i do dvou neobjevených lokalit. Do naší nabídky připravujeme pobyty v jižní Albánii, kde se chystá otevření nového letiště ve Vioře, a další novinkou bude i oblast Sitia na Krétě,“ uvedl Kubáč. „Na pražském letišti posilujeme ale již letos v zimě, přímé lety do exotiky odstartují prvním odletem na Madagaskar na začátku října, zájezdy letadlem na hory pak kromě tureckého Kayseri rozšíříme o Gruzii a Bulharsko,“ doplnil.