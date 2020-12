Automobilista není nepřítel Prahy, říká Jiří Pospíšil

Pražské zastupitelstvo minulý týden schválilo rozpočet ve výši 88 miliard. Konečná podoba daňového systému na celorepublikové úrovni teprve vzniká. Není to trochu virtuální číslo? Nečeká Prahu díra v rozpočtu?

Výpadky samozřejmě můžou být. Rozpočet je postaven na číslech před zrušením superhrubé mzdy. Praze by tak mohlo chybět až 8 miliard korun. I tak si ale myslím, že rozpočet je postaven solidně. Nechtěli jsme jít cestou rozpočtového provizoria.

Nebylo by proto na místě spíše škrtat?

My jsme ve většině rozpočtových kapitol seškrtali provozní výdaje ve výši až 10 procent. To je vysoké číslo.

Daňové výnosy v hlavním městě se letos odhadují na něco přes 60 miliard, příští rok to má být 56 miliard. Bude se Praze dostávat dost peněz na investice?

To je dáno poklesem ekonomiky kvůli covidu. Město počítám s tím, že si půjčí přibližně 5 miliard korun, kterými tento výpadek pokryje. Nejde ale o nové zadlužení. Praha splatí svůj starý pětimiliardový dluh evropské Rozvojové bance a zároveň si 5 miliard půjčí na investice. Připadá mi to jako nejelegantnější způsob jak na vykrýt pokles daňového výnosu. Investice tak škrtat nebudeme. Podmínka Topky byla, že v rozpočtu musí zůstat nejméně 10 miliard korun na investice. Nyní to vychází na 14 miliard. Kdyby se měly investice utlumovat, došlo by k dalšímu podlomení pražské ekonomiky.

Když jsem se díval na jednotlivé kapitoly, většina investic je spíše dílčích, na modernizaci či opravy. Nějaký výraznější investiční projekt, která by posunul město vpřed, mi tam chybí.

V rozpočtu je více než miliardová investice na metro D. Ta pojede i přes daňový výpadek, což je extrémně důležité. Do průmyslového paláce investujeme 573 milionů. Máte pravdu, že rozpočet jinak obsahuje desítky možná stovky drobnějších investic, zejména v rámci dopravy na opravu komunikací či mostů. Možná to nejsou investice na plakát, ale jsou to investice, které Pražané pocítí. V součtu to je 5,4 miliardy, takže o 800 milionů korun více než letos. Bohužel se za čtyři roky naší koalice nepodaří zrealizovat velké dopravní investice, ale to je kvůli tomu, že když jsme nastoupili k moci, tak ty projekty nebyly připravené. Je třeba investovat tam, kde jsme schopni investici zrealizovat. Nemá cenu nechat peníze takzvaně na papíře, a pak je neproinvestovat. Teď je na panu náměstkovi Scheinherrovi, aby neskončily pouze na papíře.

Vaše koalice byla kritizována právě z toho, že peníze není schopná efektivně využít.

Nebudu alibistický. V minulosti se to nedařilo a někde zůstalo neproinvestována až polovina prostředků. To je špatně. Koaliční kolegové mě ubezpečují, že letos to bude výrazně lepší.

Neměla by středoevropská metropole mít větší ambice?

Mně by se líbilo, kdybychom už za nás byli schopni začít stavět budovu filharmonie, což bude několikamiliardová investice. Začali jsme ale na bodě nula a je to proces na třeba dvacet let. Doufám, že v tomto volebním období zvládneme mezinárodní architektonickou soutěž a zahájí se další povolovací procesy. Úspěch bude, když bude na konci volebního období vybraný projekt a my se v tom příštím můžeme posunout dál.

A dojde k tomu?

Považoval bych za neúspěch, kdyby architektonická soutěž neproběhla v tomto volebním období. V únoru nebo březnu na zastupitelstvo půjde materiál, ve kterém budou základní parametry budovy.

Když jsme u soutěží, příští rok se má přesoutěžit zakázka na mobiliář a novou podobu stanic MHD. Ta bude?

V červnu příštího roku končí smlouva s JCDecaux a na základě usnesení zastupitelstva se bude soutěžit nový mobiliář. Konečně, po třech letech debat o jeho finální podobě! Už vlastně začátkem letošního roku hlavní město oslovilo 17 potenciálních výrobců mobiliáře z celé Evropské unie včetně domácích firem. Čtyři z nich poslaly nabídky do výběrového řízení. A my bychom měli v první polovině ledna celou věc posunout k dalšímu kroku - k výběru dodavatele. Novou veřejnou soutěží projde rovněž i provozování reklamy na prvcích mobiliáře.

Na zastupitelstvu jste odsouhlasili výstavbu paralelní dráhy na pražském letišti. Je to v době, kdy se letecké přepravě předpovídá útlum moudré?

Předně, jedná se o státní stavbu, nikoli městskou. Město pouze vydává územní rozhodnutí. Kolegové z koalice se pokoušeli toto rozhodnutí zablokovat, což topka považuje na nezodpovědné. Opět se bavíme o stavbě na deset až patnáct let a měla by to posuzovat vláda. Tvrdit, že nepotřebujeme modernizovat letiště a že letecký průmysl je odepsaný, je strkání hlavy do písku. Musíme naslouchat odborníkům a ne pouze populisticky hrát na notu, kdy lidé zrovna nepřejí letectví. Trochu mi to připomíná dřívější debaty o tom, zdali vést městem dráhu. Ta města, která ji nechtěla záhy zjistila, že se průmyslově nerozvíjí. Já bych byl nerad, kdybychom na základě nynější atmosféry zastavili debatu o rozvoji letiště a za 50 let zjistili, že na tom Česká republika ekonomicky doplácí.

Mluvíte o populismu, ale byla to stávající koalice, která značně omezila osobní automobilovou dopravu v centru města. Snahou mělo být více lidí v MHD a čistší město. Velká část Pražanů to ale nese nelibě. Uvažujete o větším omezení automobilové dopravy ve městě? Přibudou třeba modré pruhy pro autobusy?

My jste v koalici ti, kteří říkají, že automobilista není nepřítel Prahy. Teď je na zastupitelstvu návrh pana náměstka Scheinherra úplně uzavřít průjezdnost nábřeží. To my nepodpoříme. Zavírat centrum a tím ještě více komplikovat třeba provoz na magistrále ve chvíli, kdy nejsou dokončené pražské okruhy, není v zájmu Pražanů. Nesouhlasíme s tím, že máme automobilisty vystrčit na okraj Prahy. Modré pruhy se nemají řešit paušálně, ale individuálně.

Jste pro zavedení mýta pro osobní automobily?

V tuto chvíli ne. Nechceme ani zdražovat parkové v centru města. Nyní je třeba investovat do dopravní sítě. Já jsem proto, abychom pro občany něco vytvářeli a ne jim dávali restrikce.

Jak je na tom Muzeum Kampa? Letos ho postil požár a kvůli covidu moc otevřeno nebylo.

Přežili jsme. Letošní ztráty odhadujeme kolem 15 milionů korun. Chod instituce financujeme i pronájmem malého hotelu, který je letos zavřený. Ministerstvo kultura nám přispěje šest milionů korun, což nám umožní, aby muzeum přežilo.