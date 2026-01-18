V loňském roce vzbudila rozporuplné reakce nomádská pětičlenná rodina, která na Instagramu vystupuje pod názvem „the Hendrix Tribe“. Zveřejnila na síti videa svých tří malých dětí, jak se prohánějí po letištích, nástupních rampách i gatech na barevných koloběžkách.
Tisíce lidí pod záznamy zanechaly své komentáře. Někteří chválí rodinu za její vynalézavost při řešení letištní nudy a vyřešení problému s dětmi, které obvykle při cestování zdržují. Většina však rodinu zkritizovala za aroganci a bezohlednost. „Letiště není hřiště,“ napsal jeden z komentujících podle webu The Washington Post.
Ventil pro nahromaděnou energii
Doplňky opatřené kolečky určené především mladým cestovatelům přinesly nový rozměr do cestování. Podle rodičů i výrobců umožňují produkty značek Trunki, Younglingz anebo Stokke dětem větší samostatnost a mobilitu. Mohou být také zdrojem zábavy a ventilem pro nahromaděnou energii.
„Díky tomuto produktu mohou děti s dospělými držet krok na letišti. Jsou tak více zapojené a šťastnější a mohou si samy nosit své věci. To usnadňuje život všem a pomáhá jim to získat pocit zodpovědnosti,“ říká Brenton Clive, spoluzakladatel společnosti Kiddietotes a otec pěti dětí.
Pro ostatní cestující, jimž se však tyto děti připletou do cesty, mohou podobné inovace představovat nebezpečí, bránit jim v postupu k odbavovací bráně anebo jim potenciálně způsobit újmu.
Na instagramovém účtu rodiny Hendrixových jedna komentátorka uvedla, že její tchyně skončila na pohotovosti místo ve Vancouveru poté, co do ní narazilo dítě na koloběžce a zlomilo jí kyčel.
Reakce jsou smíšené
Zavazadla pro děti se vyrábějí ve dvou hlavních provedeních: jako kufry fungující coby odrážedla anebo koloběžky s taškou připevněnou vpředu na řídítkách. Ačkoli je tato kategorie zavazadel stále ještě okrajová, jejich výskyt je stále častější, zejména na letištích. „Zavazadla na kolečkách vídám všude,“ říká Alison M. Cheperdaková, lektorka etikety z Washingtonu a zakladatelka společnosti Elevate Etiquette.
Osmiletá dívenka Aurora Karbeová tráví svůj čas střídavě v americké Virginii a Estonsku. Koloběžku značky Kiddietotes používá více než polovinu svého života. Dostala ji k narozeninám od svých rodičů. Její otec, Sharif El-Mahdi, říká, že jeho dcera s ní letěla asi do deseti zemí.
Aurora na koloběžce někdy jezdí i ve chvílích, kdy většina ostatních dětí už spí ve svých postýlkách, například před nočním transatlantickým letem z východního pobřeží nebo po příletu do Evropy v časných ranních hodinách.
„Pomáhá jí to nabrat energii,“ říká její matka. „Nebýt koloběžky, musela bych po terminálech nosit vyčerpané dítě, které by nechtělo chodit z jednoho terminálu do druhého.“ Rodiče ovšem dodávají, že Aurora jezdí na koloběžce již od svých dvou let a vždy se drží v dohledu svých rodičů.
Reakce ostatních cestujících na letištích je podle rodičů směsicí zvědavosti, závisti a pobavení. „Alespoň polovina lidí, kolem kterých procházíme, nějak reaguje,“ říká otec malé Aurory. „Šťouchají do svých přátel a říkají, že by si přáli, aby je vyráběli i pro dospělé, nebo lidé s dětmi říkají, že je to úžasné. Nikdy jsem nezaznamenal žádnou negativní reakci.“
Letecká pravidla pro pojízdná zavazadla
Před uvedením koloběžky na trh v roce 2020 výrobce Kiddietotes kontaktoval padesát největších letišť v USA a také hlavní letecké společnosti. Zpětná vazba byla povzbudivá: zavazadlové koloběžky jsou povoleny, pokud nejsou napájeny bateriemi a splňují pravidla Transportation Security Administration (TSA) i leteckých společností.
Nedávno však letiště v New Yorku a New Jersey oznámila, že zakazují koloběžky na svých třech letištích: JFK, LaGuardia a Newark. Na letištích Reagan National a Dulles International spadají koloběžky do stejné kategorie jako balanční desky, jízdní kola, hoverboardy, kolečkové brusle, skateboardy a segwaye: tato vozidla je nutné tlačit nebo nést, nikoli na nich jezdit. Zavazadla na kolečkách jsou ovšem povolena.
Osvědčené postupy pro jízdu na koloběžce
Než rodiče nechají své děti volně jezdit po letištích na koloběžkách, měli by podle koučky etikety Cheperdakové zhodnotit své okolí. V klidnějších, méně frekventovaných terminálech a gatech to podle něj není žádný problém, ale jezdci by měli sesednout v přeplněných nebo citlivých prostorech, jako jsou bezpečnostní kontroly, nástupní prostory, letištní mosty a úzké chodníky.
„Funguje to nejlépe, když jsou stanoveny jasné hranice,“ říká Cheperdaková. Letiště jsou podle ní sdílené prostory s vysokým provozem a cokoli, co se stane spíše hračkou než dopravním prostředkem, může rychle ovlivnit bezpečnost.
Stejně jako v jiných veřejných prostranstvích by také rodiče neměli nechat své děti volně pobíhat. Měli by také dbát na to, aby jely pomalu, a rychle zasáhnout, pokud se jejich děti začnou proplétat davem nebo blokovat provoz, řekla.
„Naučit děti zastavit, ustoupit a sesednout, když jsou o to požádány, jim pomáhá procvičovat dobré chování na veřejnosti způsobem, který má daleko větší význam než jen při cestování,“ uzavřela podle amerického portálu Alison M. Cheperdaková, lektorka etikety z Washingtonu a zakladatelka společnosti Elevate Etiquette.