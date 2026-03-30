Drahota řidiče nezastavila. Poptávka po palivech stoupla, u nafty až o čtvrtinu

  12:34
Poptávka po pohonných hmotách u českých čerpacích stanic v březnu i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu se během březnových týdnů zvýšila spotřeba nafty proti běžným obdobím o zhruba 25 procent a u benzinu až o 15 procent.

Fronta u čerpací stanice Tank ONO v Odravě na Chebsku 19. března 2026 | foto: ČTK

Nedostatek paliv podle mluvčího asociace Václava Louly nehrozí. Analytici přičítají vyšší poptávku předzásobování motoristů a také většímu zájmu řidičů ze zahraničních zemí, kde jsou paliva dražší.

Vyšší poptávku potvrzují i některé řetězce. Například EuroOil zaznamenal v březnu nárůst výtoče pohonných hmot až o 60 procent. Mírně vyšší poptávku potvrdila také společnost MOL. V posledních týdnech se ovšem podle ní už poptávka postupně vrací do průměru. „Někteří zákazníci se předzásobovali pohonnými hmotami v souvislosti s očekáváním dalšího růstu cen,“ řekl manažer MOL Česká republika Mikuláš Duda.

Ropa dál rychle zdražuje. Je to jen začátek šířící se krize, varují analytici

Zásobování čerpacích stanic je i tak podle asociace plynulé a nedostatek paliv nehrozí. Na některých místech ovšem čerpadláři připustili ojedinělé výpadky. Jde podle nich o jednotky pump, nejčastěji pak u hranic. Podle Louly šlo o maximálně hodinové prodlevy u prémiových produktů.

Důvodem případných výpadků ale podle čerpadlářů není nedostatek surovin, ale tlak na logistiku. „Řešíme to zapojením dalších externích kapacit v dopravě,“ uvedl mluvčí Čepra Marek Roll.

Prošli jsme slevy u čerpacích stanic. Podívejte se, jak ušetřit za tankování

Růst cen pohonných hmot je přímým důsledkem prudkého zdražování ropy na trhu. Vyšší růst ceny nafty je přitom podle asociace zapříčiněn její vyšší spotřebou i rostoucím zdrojovým napětím. Motorová nafta má podle ČAPPO v Evropě podíl na spotřebě kolem 66 procent, v Česku pak 72 procent. „Evropa musí dovážet motorovou naftu, to platí i pro ČR. Některé asijské země přitom export pohonných hmot zastavily včetně Ruska,“ podotkl Loula.

Nejprodávanější benzin Natural 95 za poslední dva týdny zdražil kvůli válce v Íránu o 3,79 koruny na průměrných 41,49 Kč za litr a nafta o 6,36 koruny v průměru na 48,15 Kč za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z víkendových údajů společnosti CCS.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Vizualizace luxusních apartmánů Ava na ostrově Palm Džumeira (3. února 2025)

Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských...

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Ropa dál rychle zdražuje. Je to jen začátek šířící se krize, varují analytici

Íránský nápad zablokovat Hormuzský průliv nás všechny nebolí jen kvůli ropě,...

Ceny ropy na světových trzích znovu výrazně rostou a přibližují se úrovním, které začínají být pro globální ekonomiku bolestivé. Severomořský Brent se aktuálně pohybuje kolem 116 dolarů za barel,...

30. března 2026  10:57

Prošli jsme slevy u čerpacích stanic. Podívejte se, jak ušetřit za tankování

Premium
Sloup u čerpací stanice na dálnici D35 u motorestu Zlatá křepelka nedaleko...

Cena na totemu u čerpací stanice nemusí být zdaleka tou konečnou, kterou řidič po tankování zaplatí. Redakce iDNES.cz shrnula věrnostní nabídky, kterými lze dosáhnout na slevu u benzinu a nafty u...

30. března 2026  10:52

Ruzyně začala s opravami hlavní ranveje. Doprava se přesune nad Prahu

Navádění letadla na letišti v Ruzyni.

Letiště Václava Havla počínaje pondělkem začne opravovat okolí hlavní dráhy, která bude kvůli tomu čtyři a půl měsíce uzavřená. Po tuto dobu bude letecký provoz převedený na vedlejší dráhu, jejíž...

30. března 2026  9:59

Daně v okolí jsou nižší, říká nová šéfka Stocku. K Zelené přibude Modrá

Ředitelka Stock Plzeň Božkov Romana Jourdren (březen 2026).

Černý trh s alkoholem kvůli zvyšování spotřební daně logicky roste, říká v rozhovoru s MF DNES nová generální ředitelka Stock Plzeň-Božkov Romana Jourdren, Letos chce firma uvést na trh po vzoru...

30. března 2026

Drahé palivo lidi z aut nevyhnalo, někde ani navýšit kapacitu veřejné dopravy nelze

Premium
ilustrační snímek

Žádný okem viditelný rozdíl experti zatím nezaznamenali, přesto část oslovených železničních dopravců v posledních dnech registruje vyšší zájem o cestování hromadnou dopravou. Pokud by ropný šok...

30. března 2026

KOMENTÁŘ: Evropská komise chce mít bič na Čínu. Může se to obrátit proti všem

Komentář
ilustrační snímek

Polovina zákonů, které u nás platí či se připravují, má nějakou souvislost s evropským vnitřním trhem a legislativou. To znamená, že před tím, než se v Praze do krve hádáme nad lokálními detaily,...

29. března 2026  18:09

Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Vizualizace luxusních apartmánů Ava na ostrově Palm Džumeira (3. února 2025)

Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských...

29. března 2026

Influencerem snadno a rychle. Hračka pro předškoláky vzbudila v Británii rozhořčení

„Tato krásně zpracovaná dřevěná sada pro živé vysílání obsahuje šest základních...

Britská dětská charitativní organizace ostře kritizuje obchodní řetězec Argos za prodej „sady pro influencery“ určené pro děti od tří let. Tento dřevěný set, který vyrobila a prodává se pod privátní...

29. března 2026

Luxusu se v Evropě daří. Značky i přes zpomalení otvíraly nové prodejny

Obchod značky Gucci v jedné z ulic Kodaně (15. dubna 2024)

Přední luxusní nákupní ulice na kontinentu zaznamenaly v loňském roce 13procentní nárůst počtu nových prodejen. Téměř třetinu z nich tvořily značky patřící společnostem LVMH, Kering a Cie Financiere...

29. března 2026

Plýtvání je pro Čechy spíš ekonomický než morální problém, zjistil průzkum

Ilustrační snímek

Z celosvětového měřítka jí člověk večeři v průměru 27 minut, Češi jsou ovšem rychlejší, v průměru jim to trvá jenom 24 minut. Přes 60 procent obyvatel Česka večeří ve všední dny společně a začínají v...

29. března 2026

Mince byly po staletí značkou. Ve světě se jako platidlo využíval dokonce parmazán

Premium
Peníze. Vyděláváme je, abychom je obratem utráceli. Někdy mají podobu...

Peníze, peníze, peníze! Vyděláváme je, abychom je obratem utráceli. Někdy mají podobu virtuálních čísel, jindy mincí, ale historicky třeba i mušlí. Dějepis platidel přibližuje magazín Víkend DNES.

29. března 2026

