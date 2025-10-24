Češi mají přístup k moři, žertoval polský premiér. Otevřel poslední úsek dálnice

„Možná je to divné, ale Čechy mají přístup k moři. Ne, není to omyl,“ uvádí Tusk své video, které na síti X představil slovy: „Mám velmi dobré zprávy!“
O tom, že Češi dojedou od hranic přes celé Polsko až k moři po dálnici bez přerušení, se píše už od loňska. Tehdy Poláci otevřeli poslední příhraniční úsek rychlostní silnice S3 z Bolkówa do Kamienné Góry, jehož součástí jsou i dva tunely.
Mam bardzo dobre novinky! pic.twitter.com/VRvI6XleLf— Donald Tusk (@donaldtusk) October 23, 2025
Řidiči tak z Lubawky na hranicích s českým Královcem najíždějí na dálnici, která je dovede až k Baltskému moři, už od července 2024. Důvod k Tuskovu propagačnímu videu teď dalo otevření úseku S3 od křižovatky Świnoujście Łunowo po křižovatku Międzyzdroje v plném profilu čtyřproudé rychlostní silnice.
|
Česko vs. Polsko. Kdo koho poráží ve mzdách, stavbě silnic či dostupnosti bytů
Ten sice českým řidičům cestu k Baltu už mnoho nezlepší, na polské straně ale byl poslední součástí projektu výstavby S3. I proto mohl Tusk ve videu vyhlásit: „Trasa S3 spojila celou západní část Polska a Česko s polským Baltem a polskými přístavy.“
Podle webu polské vlády je rychlostní silnice S3 součástí transevropského dopravního koridoru Balt–Jadran a tvoří úsek evropské trasy E65 spojující švédské Malmö s řeckým městem Chania na Krétě o celkové délce asi 3 950 kilometrů.
|
Chytří Poláci. Investují do infrastruktury, jejich ekonomika poráží českou
„Má klíčový význam pro rozvoj přístavního komplexu Szczecin-Świnoujście i pro fungování současné infrastruktury včetně trajektového terminálu spojujícího Polsko se Skandinávií. Silnice je rovněž zásadní pro rozvoj cestovního ruchu, důležitého odvětví hospodářství baltského pobřeží,“ uvádí se na webu.
Oč rychleji a úspěšněji probíhá výstavba na polské straně, o to víc je vidět chybějící část české dálnice D11, které stále schází ještě 40 kilometrů z Jaroměře ke státní hranici. Hotová by měla být v roce 2028.