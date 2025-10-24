Češi mají přístup k moři, žertoval polský premiér. Otevřel poslední úsek dálnice

  10:54
Polský premiér Donald Tusk oznámil v oficiálním videu, že Česko získalo přístup k moři. Za prohlášením není žádný nečekaný územní zisk na baltském pobřeží, ale dokončení posledního kousku polské dálnice S3. Ta teď kompletně protíná celé Polsko od severu k jihu. Na napojení na české straně se však stále čeká.
Polská dálnice S3

Polská dálnice S3 | foto: gov.pl

Na D11 u Zlaté Olešnice stavbaři budují portál tunelu Opevnění. (24. září 2025)
Stavba portálu pro tunel Opevnění na D11 u Zlaté Olešnice na Trutnovsku (2....
Na třistametrovém úseku dálnice D11 u Poříčí u Trutnova zatím trvá problém s...
Na D11 u Zlaté Olešnice stavbaři budují portál tunelu Opevnění. (24. září 2025)
19 fotografií

„Možná je to divné, ale Čechy mají přístup k moři. Ne, není to omyl,“ uvádí Tusk své video, které na síti X představil slovy: „Mám velmi dobré zprávy!“

O tom, že Češi dojedou od hranic přes celé Polsko až k moři po dálnici bez přerušení, se píše už od loňska. Tehdy Poláci otevřeli poslední příhraniční úsek rychlostní silnice S3 z Bolkówa do Kamienné Góry, jehož součástí jsou i dva tunely.

Řidiči tak z Lubawky na hranicích s českým Královcem najíždějí na dálnici, která je dovede až k Baltskému moři, už od července 2024. Důvod k Tuskovu propagačnímu videu teď dalo otevření úseku S3 od křižovatky Świnoujście Łunowo po křižovatku Międzyzdroje v plném profilu čtyřproudé rychlostní silnice.

Česko vs. Polsko. Kdo koho poráží ve mzdách, stavbě silnic či dostupnosti bytů

Ten sice českým řidičům cestu k Baltu už mnoho nezlepší, na polské straně ale byl poslední součástí projektu výstavby S3. I proto mohl Tusk ve videu vyhlásit: „Trasa S3 spojila celou západní část Polska a Česko s polským Baltem a polskými přístavy.“

Podle webu polské vlády je rychlostní silnice S3 součástí transevropského dopravního koridoru Balt–Jadran a tvoří úsek evropské trasy E65 spojující švédské Malmö s řeckým městem Chania na Krétě o celkové délce asi 3 950 kilometrů.

Chytří Poláci. Investují do infrastruktury, jejich ekonomika poráží českou

„Má klíčový význam pro rozvoj přístavního komplexu Szczecin-Świnoujście i pro fungování současné infrastruktury včetně trajektového terminálu spojujícího Polsko se Skandinávií. Silnice je rovněž zásadní pro rozvoj cestovního ruchu, důležitého odvětví hospodářství baltského pobřeží,“ uvádí se na webu.

Oč rychleji a úspěšněji probíhá výstavba na polské straně, o to víc je vidět chybějící část české dálnice D11, které stále schází ještě 40 kilometrů z Jaroměře ke státní hranici. Hotová by měla být v roce 2028.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Češi mají přístup k moři, žertoval polský premiér. Otevřel poslední úsek dálnice

