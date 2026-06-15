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Když se porazí železniční kartel, peněz bude dost. Staví se zbytečné věci, říká Jančura

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Radim Jančura | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tomáš Cafourek
Roky v Česku lijeme peníze do zbytečných staveb, které neukrojí ani minutu z jízdní doby. O další peníze stát přichází, když neřeší kartelové jednání v železničních zakázkách, říká pro iDNES Premium majitel největšího soukromého dopravce RegioJet Radim Jančura. Nedávné personální změny na Správě železnic podle něj byly krok správným směrem. Proč firma vzdala soutěž o největší zakázku na české železnici a za jakých podmínek se vrátí na komerční linky v Polsku?

Nedávno jste ukončili provoz na komerčních linkách v Polsku a stěžovali si, že vám konkurence nedovoleným způsobem bránila v podnikání. Je to definitivní, nebo může přijít druhý pokus?
Měli jsme plán, že od prosince rozjedeme nové spojení. Jezdili jsme Krakov–Varšava–Kdyně a Přemyšl–Varšava a ten jsme měli dále roztáhnout směrem na Berlín a Vratislav. Ale to všechno padá do té doby, než se vyřeší to naše angažmá. Až si z toho polský trh vezme nějaké ponaučení a padnou tresty, pokud antimonopolní úřady shledají chování polského státního dopravce jako nesoutěžní.

Na ministerstvu dopravy jsou stále lidé, kteří by tam neměli být.

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