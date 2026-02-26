„Našim cestujícím nabídneme jedinečný zážitek zkusit to úplně nejlepší, co polská železnice nabízí a zároveň tím pomůžeme našim polským kolegům se schvalovacím procesem. Je to další krok v posílení spolupráce mezi Českými drahami a polským státním dopravcem,“ říká k nasazení jednotky ED250 předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
Polské pendolino
PKP Intercity nakoupil během let 2011 až 2014 od výrobce Alstom 20 vysokorychlostních jednotek s maximální konstrukční rychlostí 250 km/h.
Každá jednotka sestává ze 7 vozů, celková délka jednotky je 187,4 metrů a kapacita 402 míst k sezení. Ve výbavě je vlakový zabezpečovač ETCS.
Jednotky ED250 jsou vybaveny pro provoz v systémech 25 kV AC 50 Hz i 3 kV DC a v Česku jsou povoleny pro provoz rychlostí až 160 km/h. V Polsku jezdí až 200 km/h.
Podle Adama Wawrzyniaka, člena představenstva dopravce PKP Intercity, se za uplynulých deset let se staly tyto soupravy pro polské cestující symbolem moderního cestování. „Přeji těm českým pohodlnou cestu a zvu je také k ochutnání polských specialit v restauračním vozu WARS. Jde o vlaky, které byly vyzkoušeny v provozu a jsou spolehlivé.“ říká Wawrzyniak.
Zkušební provoz s cestujícími navazuje na testovací jízdy, které proběhly v České republice v říjnu 2025. Od 9. března budou polská Pendolina nasazena po přibližně tři měsíce na trase z Bohumína přes Ostravu, Olomouc a Pardubice do Prahy.
Během zkušebního provozu s cestujícími má polské Pendolino ujet na tuzemských tratích v souhrnu 60 tisíc kilometrů. Podle provozní situace se cestující s polským Pendolinem nejčastěji potkají na vlacích SC 511 Praha hl.n. (15:31) – Bohumín (18:54) a SC 516 Bohumín (4:58) – Praha hl.n. (8:28).
Budou v nich platit stejné přepravní podmínky jako v jiných spojích SuperCity, mezi Bohumínem a Prahou jsou vlaky povinně místenkové.
Cestující se ve vlaku setkají klasicky s českým vlakovým personálem, restaurační služby bude zajišťovat polská společnost WARS. „Českým cestujícím se tak otevírá unikátní příležitost k ochutnávce polské gastronomie na železnici na lince mezi Ostravou a Prahou,“ uvedly dráhy v tiskové zprávě.