VIDEO: Prohlédněte si polské pendolino. Poprvé vyrazilo s cestujícími z Prahy

  17:07
Mezi Prahou a Bohumínem jezdí od pondělka polské pendolino. Jízdy v pravidelném provozu s cestujícími jsou součástí procesu ke schválení, aby mohly tyto vlaky jezdit na českých tratích. Provoz v Česku představuje první nasazení polského pendolina v zahraničí.

Zprávy z dráhy

České dráhy pendolino nasadily ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity. Nejčastěji pojede na spojích ve 4:58 z Bohumína a v 15:31 z Prahy. Ostatní spoje budou i nadále zajišťovat standardní soupravy ČD. Ve všech spojích musí mít cestující místenku. Podle dřívějších informací se pendolinem mohou cestující svézt do 17. června.

Polský dopravce pořídil 20 pendolin od výrobce Alstom v letech 2011 až 2014. Jejich maximální konstrukční rychlost je 250 kilometrů za hodinu, v Polsku jezdí až 200 km/h a v Česku jsou povoleny pro rychlost do 160 km/h. Délka těchto sedmivozových vlaků je 187,4 metru a kapacita 402 míst k sezení.

Podle Adama Wawrzyniaka, člena představenstva dopravce PKP Intercity, se za uplynulých deset let se staly tyto soupravy pro polské cestující symbolem moderního cestování. „Přeji těm českým pohodlnou cestu a zvu je také k ochutnání polských specialit v restauračním vozu WARS. Jde o vlaky, které byly vyzkoušeny v provozu a jsou spolehlivé,“ říká Wawrzyniak.

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)
Interiér čtyřsedačkového kupé Business Class v polském Pendolinu ED250 (10. ledna 2026)
Snídaně v jídelním voze WARS v polském Pendolinu ED250 – michaná vajíčka s rajčaty a chlebem. (10. ledna 2026)
Ukázka menu v jídelním voze WARS v polském Pendolinu. V nabídce jsou třeba pirohy nebo zeleninové kari. (10. ledna 2026)
ČD mají ve své flotile přes 20 let sedm souprav pendolino. Od prosince 2005 jezdí pravidelně na trase Praha - Ostrava a dalších tratích. Jedna souprava je v současné době mimo provoz kvůli tragické nehodě v Bohumíně na Karvinsku v červnu 2022.

ČD na podzim vypsaly tendr na opravu dvou poškozených vozů. Pendolino jezdí také v řadě dalších evropských zemí, například ve Velké Británii, Španělsku, Švýcarsku nebo Finsku.



