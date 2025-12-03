Podepsáno. Škoda Group dodá na Slovensko bateriové vlaky za miliardy

Slovenský národní vlakový dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podepsal s dvoučlenným konsorciem kolem české skupiny Škoda Group smlouvu o nákupu vlaků s bateriovým a elektrickým pohonem. Hodnota zakázky až na 36 vlaků činí téměř 332 milionů eur (zhruba osm miliard Kč).
Škoda Group dodá na Slovensko až 36 bateriových vlaků. | foto: Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK)

Podle Škoda Group chce slovenský podnik získat zejména 16 jednotek zhruba za 144 milionů eur (3,5 miliardy Kč) bez daně z přidané hodnoty.

Součástí kontraktu, který začne platit po získání peněz z evropských fondů k financování nákupu, je také opce na dodání dalších 20 vlaků. Podle dřívějších informací nabídku v soutěži na dodání uvedených vlaků předložila jen společnost Škoda Transportation společně se slovenskou firmou ŽOS Trnava.

Objednané vlaky plánuje ZSSK nasadit v regionální dopravě nejdříve v roce 2028. Kapacita jednotek je 157 míst k sezení pro cestující. Tyto vlaky lze provozovat i na tratích bez trakčního vedení. ZSSK tak jimi bude moci nahradit stávající dieselové soupravy.

Škoda Group dodá nové vozy za miliardy pro železnici ve Stockholmu

„V bateriových vlacích vidíme rychlou a realistickou cestu k bezemisní regionální dopravě na Slovensku. Spojují výhody klasických elektrických jednotek s provozem na neelektrifikovaných tratích, bez nutnosti vysokých investic do infrastruktury,“ uvedl v tiskové zprávě ZSSK místopředseda představenstva Škoda Group Tomáš Ignačák.

Bateriové elektrické vlakové jednotky už podle ZSSK jezdí na tratích v Německu i v Rakousku, bateriový vlak představily také České dráhy. Škoda Transportation už v minulosti získala od ZSSK několik zakázek na dodávku vlaků.

Bateriový vlak může jezdit po elektrifikovaných i neelektrifikovaných tratích. Na elektrifikovaných úsecích se nabíjí z trolejového vedení a na neelektrifikovaných tratích využívá energii z baterií.

