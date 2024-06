Cesta k Jadranu bude klidná, ujišťuje šéf českých dálnic. Kde je letos opravují?

Pusťte si celý rozhovor s ředitelem Mátlem také v audiu:

V pondělí ŘSD otevřelo nový úsek D7 mezi Louny a Chlumčany. Na konci prázdnin se řidiči projedou po D6 mezi Krupou a Hořovičkami. Do konce roku se otevřou další části tahů D3, D4 a D55.

„Vlivů je velké množství, ale zlepšení legislativy je určitě jeden z nich. Liniový zákon nám velmi pomohl v rámci přípravy na nové úseky. Na druhou stranu největší dopad dle mého názoru je stabilizace prostředí z hlediska financí, ale také politické podpory ŘSD v posledních sedmi letech,“ říká Mátl.

„Do přípravy staveb jdou dnes desetinásobky objemu peněz z roku 2013 a je to prostě znát. Ke kontinuitě napříč volebními obdobími se přidala moderní legislativa a zdá se, že budeme schopní do devíti let síť dostavět,“ ujišťuje o plnění termínu dokončení základu dálniční sítě v roce 2033.

Vedle rekordního počtu postavených kilometrů je také velké množství oprav a uzavírek. Nyní je v Česku 117 omezení na silnicích, dalších 163 oprav se ještě chystá, jak je patrné z dat ŘSD. „Blížíme se k maximu možného. Jsme na to z posledních let celkem zvyklí, ale historicky se tolik rozhodně neopravovalo. Je to dáno tím, že na to máme dostatek peněz,“ vysvětluje Mátl.

Kvituje, že jde o nápravu dluhu z minulosti, konkrétně o roky 2010, 2012, 2013 a 2014. „Tehdy v době hospodářské krize šlo na opravy a rekonstrukce poměrně málo peněz. Snažíme se, aby se síť cyklicky udržovala a nemusely se dělat havarijní opravy. A vyplácí se, protože je v relativně dobré kondici. Pečlivě to sledujeme a oprav do budoucna bude díky tomu spíše ubývat a nebudeme muset zasahovat do dálniční sítě tak, jak tomu bylo v rámci modernizace dálnice D1. Takové akci se chceme vyhnout.“

Co se dozvíte v podcastu Kontext