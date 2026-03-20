Dva nové přístavy a prohrábka Vraňanského kanálu. Vodní cesty dostanou přidáno

Autor:
  15:30
Dvojice přístavů pro rekreační plavidla na Baťově kanále nebo pokračování prohrábky Vraňansko-Hořínského kanálu. To jsou hlavní investiční akce, které plánuje letos spustit Ředitelství vodních cest. To v nedávno schváleném rozpočtu dostalo ve srovnání s loňskem výrazně přidáno a bude hospodařit se zhruba 1,3 miliardy korun.

První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na Baťově kanále, čímž se prodloužila splavná část kanálu až do Hodonína. (19. září 2025) | foto: ČTK

„Nejdále je přístav u Starého města, bude se jmenovat Slovácko a bude asi pro padesát lodí. Ale v současné době ho blokují ekologičtí aktivisté, takže čekáme na rozhodnutí soudu,“ uvedl generální ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Vůbec největší investiční akcí, kterou by ředitelství chtělo v letošním roce spustit, je prohrábka plavebního kanálu označovaného i jako Laterální kanál Mělník – Vraňany. Část vodní trasy už nedávno prošla prohloubením zhruba o 40 centimetrů a letos by chtělo ŘVC zadat soutěž na prohrábky zbývajících asi jedenácti kilometrů. Celkově jde o zhruba dvoumiliardovou investici.

Rozpočet Ředitelství vodních cest jako nejmenší investorské organizace v gesci ministerstva dopravy na letošní rok povyskočil z loňských zhruba 750 milionů korun na 1,3 miliardy korun. „Bude kvalitnější plavba po českých řekách a vodních nádržích,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Ten připomněl, že vodní cesty patří mezi dopravní módy, které bude nový kabinet prosazovat. Kromě rekreační plavby, na kterou se ŘVC zaměřovalo v předchozích letech zmínil především převoz materiálů a nadrozměrných nákladů, bez kterých by bylo nemožné zvládnout některé plánované investice do českého průmyslu, mimo jiné i výstavbu nových bloků atomové elektrárny v Dukovanech.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

