„Nejdále je přístav u Starého města, bude se jmenovat Slovácko a bude asi pro padesát lodí. Ale v současné době ho blokují ekologičtí aktivisté, takže čekáme na rozhodnutí soudu,“ uvedl generální ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.
Vůbec největší investiční akcí, kterou by ředitelství chtělo v letošním roce spustit, je prohrábka plavebního kanálu označovaného i jako Laterální kanál Mělník – Vraňany. Část vodní trasy už nedávno prošla prohloubením zhruba o 40 centimetrů a letos by chtělo ŘVC zadat soutěž na prohrábky zbývajících asi jedenácti kilometrů. Celkově jde o zhruba dvoumiliardovou investici.
Rozpočet Ředitelství vodních cest jako nejmenší investorské organizace v gesci ministerstva dopravy na letošní rok povyskočil z loňských zhruba 750 milionů korun na 1,3 miliardy korun. „Bude kvalitnější plavba po českých řekách a vodních nádržích,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Ten připomněl, že vodní cesty patří mezi dopravní módy, které bude nový kabinet prosazovat. Kromě rekreační plavby, na kterou se ŘVC zaměřovalo v předchozích letech zmínil především převoz materiálů a nadrozměrných nákladů, bez kterých by bylo nemožné zvládnout některé plánované investice do českého průmyslu, mimo jiné i výstavbu nových bloků atomové elektrárny v Dukovanech.