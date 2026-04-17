„Teď se tady nahoře musíte chovat profesionálně,“ umravnil letový dispečer dva piloty, kteří místo komunikace do vysílačky mňoukali. Jako reakce se mu dostala další dávka zvířecích zvuků. To dispečera přimělo k jízlivé poznámce: „Prvních pět minut to možná bylo vtipné.“ „Mňau!“ ozvalo se jako odpověď. „Aha, tak asi proto pořád létáte s regionálními letadly.“ Následovalo další zamňoukání.
“Meow, meow!” Pilots heard making cat sounds over an air traffic control frequency on Sunday were quickly scolded, with someone else on the frequency telling them, “You guys need to be professional pilots.” pic.twitter.com/ynRH8HnYg0— ABC News (@ABC) April 15, 2026
Žádná zpráva zatím neuvádí, o kterou leteckou společnost nebo letovou posádku šlo, píše portál Fox News.
Dennis Tajer, pilot a mluvčí odborové organizace Allied Pilots Association, která zastupuje piloty aerolinek American Airlines, uvedl, že mňoukání na nouzové frekvenci již dříve slyšel. Piloti a dispečeři ji podle jeho slov využívají jen zřídka, protože je vyhrazena pouze pro mimořádné situace.
„Tady nejde o zábavu, je to vážná frekvence a má vážný účel,“ řekl Tajer. Cokoli, co ji znehodnocuje zbytečným vtipkováním nebo jakýmikoli žertíky, není podle něj dobře přijímáno a mělo by se s tím přestat. „Pro těch pár jedinců, kteří to dělají: přestaňte s tím, my tu frekvenci budeme ctít a chránit,“ dodal.
„Mňoukání je ve skutečnosti v rádiovém spektru letecké komunikace docela běžná věc… Konkrétně na nouzové frekvenci známé také jako „Guard“, kterou všichni piloti během letu sledují!“ dodal jeden z komentujících.
Na incident již reagoval i Federální úřad pro letectví FAA. Ve svém prohlášení uvedl, že předpisy pilotům zakazují vést nepodstatné rozhovory, pokud se nacházejí v nadmořské výšce pod 10 000 stop a že úřad vyšetřuje všechny situace, v nichž mohli piloti tato pravidla porušit.
Zprávu rovněž komentovala společnost Delta Airlines. „Budeme tuto komunikaci nadále prošetřovat, ale v tuto chvíli nemůžeme potvrdit žádné podrobnosti této komunikace, včetně toho, zda to byl let společnosti Delta nebo regionální let společnosti Delta Connection. Od pilotů očekáváme, že se při každém letu budou chovat vždy profesionálně,“ stálo ve vyjádření.
Jen trocha zábavy
Záznam se lavinovitě rozšířil po sociálních sítích, kde uživatelé reagovali dvěma odlišnými způsoby. Zatímco jedna skupina jejich reakci považuje za vtipnou, jiní si myslí, že takové chování do vzduchu nepatří. „Piloti se během mezikontinentálních letů nudí k smrti, nemají nic jiného na práci než zírat z okna… a dělat hlouposti,“ stálo v jednom z komentářů. „Každý si zaslouží občas trochu zábavy,“ napsal další.
Další ale vyjádřili obavy ohledně kontextu celé situace. „Je to sice vtipné, ale zároveň i šílené. Když si uvědomíte, že se to odehrává na skutečných komunikačních kanálech,“ napsal jeden z komentujících s odkazem na vážnost, která se obvykle s těmito frekvencemi letového provozu spojuje.
Právě v blízkosti letiště Ronalda Reagana ve Washingtonu se 29. ledna 2025 srazil letoun společnosti American Airlines s vrtulníkem Black Hawk americké armády. Při tragédii zahynulo na palubě obou letadel všech 67 lidí. Tato havárie se stala nejtragičtější leteckou katastrofou ve Spojených státech za více než dvě desetiletí.
V reakci na tuto nehodu poslanci Sněmovny reprezentantů hlasovali o novém zákoně o bezpečnosti letectví známém jako ALERT Act, jehož cílem je zabránit podobným incidentům, uzavírá americký portál ABC News.