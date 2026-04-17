Piloti nad Washingtonem na nouzové frekvenci mňoukali. Záznam baví sociální sítě

Jan Dvořák
  11:51
Na sociálních sítích koluje záznam dialogu dvou pilotů dopravních letadel s dispečery na letišti Ronalda Reagana ve Washingtonu. Pobavení i znepokojení vzbudil fakt, že piloti využili nouzovou frekvenci k tomu, aby na ní mňoukali a štěkali, a to i v odpovědi letovému dispečerovi. Záznam pobavil, ale i znepokojil sociální sítě. Incident nyní budou vyšetřovat letecké úřady.

„Teď se tady nahoře musíte chovat profesionálně,“ umravnil letový dispečer dva piloty, kteří místo komunikace do vysílačky mňoukali. Jako reakce se mu dostala další dávka zvířecích zvuků. To dispečera přimělo k jízlivé poznámce: „Prvních pět minut to možná bylo vtipné.“ „Mňau!“ ozvalo se jako odpověď. „Aha, tak asi proto pořád létáte s regionálními letadly.“ Následovalo další zamňoukání.

Žádná zpráva zatím neuvádí, o kterou leteckou společnost nebo letovou posádku šlo, píše portál Fox News.

Dennis Tajer, pilot a mluvčí odborové organizace Allied Pilots Association, která zastupuje piloty aerolinek American Airlines, uvedl, že mňoukání na nouzové frekvenci již dříve slyšel. Piloti a dispečeři ji podle jeho slov využívají jen zřídka, protože je vyhrazena pouze pro mimořádné situace.

„Tady nejde o zábavu, je to vážná frekvence a má vážný účel,“ řekl Tajer. Cokoli, co ji znehodnocuje zbytečným vtipkováním nebo jakýmikoli žertíky, není podle něj dobře přijímáno a mělo by se s tím přestat. „Pro těch pár jedinců, kteří to dělají: přestaňte s tím, my tu frekvenci budeme ctít a chránit,“ dodal.

„Mňoukání je ve skutečnosti v rádiovém spektru letecké komunikace docela běžná věc… Konkrétně na nouzové frekvenci známé také jako „Guard“, kterou všichni piloti během letu sledují!“ dodal jeden z komentujících.

Vrtulník se srazil s letadlem, zemřelo 64 lidí. Trump: Temná noc ve Washingtonu

Na incident již reagoval i Federální úřad pro letectví FAA. Ve svém prohlášení uvedl, že předpisy pilotům zakazují vést nepodstatné rozhovory, pokud se nacházejí v nadmořské výšce pod 10 000 stop a že úřad vyšetřuje všechny situace, v nichž mohli piloti tato pravidla porušit.

Zprávu rovněž komentovala společnost Delta Airlines. „Budeme tuto komunikaci nadále prošetřovat, ale v tuto chvíli nemůžeme potvrdit žádné podrobnosti této komunikace, včetně toho, zda to byl let společnosti Delta nebo regionální let společnosti Delta Connection. Od pilotů očekáváme, že se při každém letu budou chovat vždy profesionálně,“ stálo ve vyjádření.

Jen trocha zábavy

Záznam se lavinovitě rozšířil po sociálních sítích, kde uživatelé reagovali dvěma odlišnými způsoby. Zatímco jedna skupina jejich reakci považuje za vtipnou, jiní si myslí, že takové chování do vzduchu nepatří. „Piloti se během mezikontinentálních letů nudí k smrti, nemají nic jiného na práci než zírat z okna… a dělat hlouposti,“ stálo v jednom z komentářů. „Každý si zaslouží občas trochu zábavy,“ napsal další.

Další ale vyjádřili obavy ohledně kontextu celé situace. „Je to sice vtipné, ale zároveň i šílené. Když si uvědomíte, že se to odehrává na skutečných komunikačních kanálech,“ napsal jeden z komentujících s odkazem na vážnost, která se obvykle s těmito frekvencemi letového provozu spojuje.

Letiště v USA čelí problémům. Chybějí dispečeři, letadla nabírají zpoždění

Právě v blízkosti letiště Ronalda Reagana ve Washingtonu se 29. ledna 2025 srazil letoun společnosti American Airlines s vrtulníkem Black Hawk americké armády. Při tragédii zahynulo na palubě obou letadel všech 67 lidí. Tato havárie se stala nejtragičtější leteckou katastrofou ve Spojených státech za více než dvě desetiletí.

V reakci na tuto nehodu poslanci Sněmovny reprezentantů hlasovali o novém zákoně o bezpečnosti letectví známém jako ALERT Act, jehož cílem je zabránit podobným incidentům, uzavírá americký portál ABC News.

Ve Washingtonu se srazilo letadlo s vojenským vrtulníkem, oba stroje spadly do řeky. Na místě probíhá masivní záchranná akce. (30. ledna 2025)
Ve Washingtonu se srazilo letadlo s vojenským vrtulníkem, oba stroje spadly do řeky. Na místě probíhá masivní záchranná akce. (30. ledna 2025)
Ve Washingtonu se srazilo letadlo s vojenským vrtulníkem, oba stroje spadly do řeky. Na místě probíhá masivní záchranná akce. (30. ledna 2025)
Letadlo se ve Washingtonu srazilo s vrtulníkem, spadly do řeky. (30. ledna 2025)
17 fotografií
Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Metnar navrhl nového ředitele České pošty. Podnik byl loni v miliardové ztrátě

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Česká pošta za loňský rok vykázala podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Balíkové služby...

Piloti nad Washingtonem na nouzové frekvenci mňoukali. Záznam baví sociální sítě

Řídicí věž na letišti Ronalda Reagana v Arlingtonu ve Virginii (13. března 2026)

Na sociálních sítích koluje záznam dialogu dvou pilotů dopravních letadel s dispečery na letišti Ronalda Reagana ve Washingtonu. Pobavení i znepokojení vzbudil fakt, že piloti využili nouzovou...

17. dubna 2026  11:51

Hormuzem stále proplouvá jen pár lodí denně. Na obzoru se rýsuje dohoda s Íránem

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

Írán během diplomatických jednání se Spojenými státy naznačil, že je připraven umožnit některým lodím bezpečný průjezd ománskou částí Hormuzského průlivu. Podmínkou Teheránu je však dosažení dohody,...

17. dubna 2026  9:35

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

17. dubna 2026

Teď se bát nemusíme, není tu inflační podhoubí, říká centrální bankéř Kubíček

Premium
Jan Kubíček, člen bankovní rady České národní banky.

Ačkoliv ceny pohonných hmot v březnu skokově vzrostly, centrální banka zatím zachovává klid. Přesto jsou bankéři ostražití a připravení zvednout sazby. „Jakmile bychom pozorovali něco, co připomíná...

17. dubna 2026

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

16. dubna 2026  20:13

Evropa má plán na zprůchodnění Hormuzu. Do akce mají nastoupit minolovky

Hormuzský průliv, hlavní energetická tepna světa (zhruba pětina světových...

Evropské země řeší, jak po skončení současného konfliktu na Blízkém východě zprůchodnit Hormuzský průliv, kudy za normální situace proudí až pětina světových dodávek ropy a plynu. Rodí se konkrétní...

16. dubna 2026

Konec výmluv, zní z Evropské unie. Hotová je nová aplikace pro ověření věku

Ilustrační snímek

Dlouho avizovaná aplikace na ochranu dětí v online prostoru je technicky připravená a brzy ji Evropa uvede do provozu. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové už Evropané nechtějí...

16. dubna 2026

Cheb schválil vstup Mercedesu do průmyslového parku, vyrábět má od roku 2029

Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera...

Chebští zastupitelé dnes po dlouhé diskuzi schválili memorandum o spolupráci a vstup Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) do Strategického podnikatelského...

16. dubna 2026  16:11,  aktualizováno  16:40

Lobkowiczové končí s výrobou Křimického zelí. Vepřo knedlo se z jídelníčků vytrácí, smutní

Křimické zelí - seriál Rodinné stříbro. Jaroslav Lobkowicz. (20. března 2017)

Lobkowiczové končí s produkcí výrobků ze zelí v Plzni Křimicích. Po doprodání zásob už jejich zelárna další nevyrobí. Podle Vladimíra Lobkowicze je důvodem pro ukončení provozu dlouhodobá ztrátovost...

16. dubna 2026  15:36

Evropa má letecké palivo už jen na týdny, říká šéf IEA. Aerolinky začínají rušit lety

Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku v rámci sporu o důchody. (12. března...

Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů a první aerolinky už kvůli tomu ruší některé lety. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, začnou se brzy rušit spoje i jinde. Brána do...

16. dubna 2026,  aktualizováno  15:09

