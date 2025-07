„Dole je to opravdu jako v pekle,“ říká londýnský student Hussein Zaaiter. „Na lince Central je to sauna zdarma,“ žertuje s odkazem na jednu z nejteplejších vlakových linek hlavního metra. Inženýři už desítky let zkoušejí všechno možné, od průmyslových ventilátorů až po obří bloky ledu, aby zmírnili dusné podzemní klima, ale náprava je stále v nedohlednu, píše web The Wall Street Journal.

Od roku 1863, kdy se v Británii zprovoznil nejstarší podzemní dopravní systém světa, se pod povrchem neustále hromadí teplo. Podle měření londýnské dopravní společnosti TfL se průměrná teplota na všech linkách za posledních deset let zvýšila o jeden až tři stupně Celsia.

Letní teploty dole nyní pravidelně překračují třicítky, což je ve Velké Británii povolený limit pro přepravu skotu, prasat a ovcí. Teplota na povrchu přitom ve skutečnosti neovlivňuje teplotu v tubusu. Během léta se dole udržuje poměrně stálá teplota 30 stupňů, zatímco na povrchu kolísá mezi nejnižšími hodnotami kolem 10 stupňů v noci a až 40 stupni přes den.

Zaaiter jezdil pařížským a newyorským metrem, ale podle jeho slov to nikde není tak hrozné jako v Londýně. Také londýnská muzikálová herečka Verity Walkerová má ve zvyku používat podzemku, ale během cest má problém. „Přijdu na konkurz a bojím se, že budu páchnout,“ říká. „V létě by měly ceny jízdenek kvůli podmínkám klesnout,“ říká.

Pasažéři, svlékněte se!

Odborníci přičítají horko metru jeho těsným tunelům pocházejícím ještě z viktoriánské éry. Ty omezují cirkulaci vzduchu, zejména na hlubších linkách. Kromě toho je londýnské podloží tvořeno hustým a tuhým jílem, který pohlcuje a udržuje teplo. Také tření při zrychlování a brzdění souprav vytváří každý den více tepla. Dokonce i nedbale odhozené noviny ucpávají větrací otvory za sedadly a zadržují horký vzduch ve vagonech, což problém ještě zhoršuje.

V roce 2003 vyhlásil tehdejší starosta Londýna Ken Livingston soutěž o cenu 100 000 liber za řešení chlazení podzemky. Z 3 400 přihlášených návrhů jich mnoho jednoduše navrhovalo, aby pasažéři nenosili oblečení. Další návrhy zahrnovaly rozdávání nanuků nebo alespoň vyvěšování obrázků sněhuláků. Žádný praktický návrh se však neobjevil a soutěž tak v roce 2005 skončila.

Od té doby společnost TfL utratila miliony liber za nejrůznější iniciativy, které měly problém vyřešit. Mezi první pokusy patřilo umístění velkých bloků ledu do chladicích jednotek pod sedadla vlaků, kdy rozmrzající led ochlazoval vzduch procházející pod sedadly. K ochlazování tunelů se také měla využívat podzemní voda.

„Vždycky mě udivovalo, že vědci dokázali vyrobit mobilní telefony o velikosti kreditní karty, ale cestující pořád vystupují z vlaků metra zpocení,“ řekl Boris Johnson v roce 2008, když byl ještě starostou.

Klimatizace také není řešení. V současné době funguje zhruba ve 40 procentech souprav londýnského metra, ale na těsnějších a hlubších linkách je její instalace obtížná. Také to není všelék. Klimatizace pouze přesouvá teplo z jednoho místa na druhé, takže zatímco vlaky se mohou ochladit, nástupiště a tunely se naopak zahřívají.

Mějte s sebou vodu

Inženýři navrhovali i další řešení. Mezi nápady patřilo například rekuperační brzdění, kdy se teplo z brzd zpětně získává a využívá se jako energie pro vlaky nebo stanice, vylepšené ventilační systémy, energeticky účinné stavební materiály anebo inteligentní sítě senzorů pro sledování a regulaci teplot v reálném čase.

Dokonce i úspěšná řešení, jako je použití tepelných čerpadel k odvádění přebytečného tepla, se ukázala jako obtížná pro použití v celé rozsáhlé síti londýnské podzemky. Jedna londýnská čtvrť využívá přebytečné teplo z místní stanice metra k vytápění okolních domů, ale rozšíření tohoto programu naráží na logistické a finanční problémy.

Zatímco pro cestující je cestování v horku nepříjemné, pro personál je to doslova dlouhodobý trest, a to i díky chladicím systémům v kabinách strojvedoucích. Šéfové metra tak nabádají strojvedoucí, aby pili více vody, ale podle odborového organizátora Finna Brennana je to nepraktické řešení. „S větším množstvím vody zase častěji potřebujeme toalety,“ řekl. Dodal, že strojvedoucí mají často přísný rozvrh s omezenými přestávkami. „Tohle není situace, která by se zlepšila,“ uzavřel.

Vzhledem k tomu, že Londýn opakovaně zažívá letní vlny veder, plánují někteří vlakoví zaměstnanci stávku kvůli vedrům, pokud teploty stoupnou nad 36 stupňů.

Společnost TfL se nyní snaží veřejnost uklidnit. Uvedla, že má komplexní plán pro horké počasí, aby lidé přečkali léto. Její rada zní: „Mějte s sebou prosím vodu,“ uzavřel americký list.