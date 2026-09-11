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Turci mohou převzít ČSA a Smartwings, rozhodl antimonopolní úřad. Má ale podmínku

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  11:21
Airbus A321 NEO patřící společnosti Pegasus Airlines na vídeňském letišti 2....

Airbus A321 NEO patřící společnosti Pegasus Airlines na vídeňském letišti 2. května 2025 | foto: Profimedia.cz

Letadlo Pegasus Airlines na letišti Václava Havla v Praze (28. července 2025)
Airbus A321Neo na letšti v Düsseldorfu 21. srpna 2025
Letadlo společnosti Smartwings
Letadlo společnosti Smartwings
6 fotografií
Turecká skupina Pegasus může koupit České aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Úřad o tom v pátek informoval v tiskové zprávě.

Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu.

ÚOHS spojení povolil až poté, co společnost Pegasus navrhla jako podmínku závazek spočívající v převodu slotů na třetí stranu. „Účelem tohoto závazku je umožnit ostatním potenciálním konkurentům rychle získat přístup k letištním slotům na letištích v Praze a Antalyi, a to včetně časových párů vhodných pro provozování přímých pravidelných letů mezi těmito městy,“ uvedl místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb.

Smartwings kupují Turci, firma se stane součástí Pegasus Airlines

ÚOHS se případem zabýval od května, kdy obdržel návrh na povolení spojení. Problematické bylo to, že po spojení obou společností by Pegasus dosáhl velmi vysokého tržního podílu na trhu osobní letecké přepravy mezi Prahou a Antalyí v letní sezoně. Bez předání části letních slotů na této lince by se na trhu výrazně snížil konkurenční tlak.

Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Společnost provozuje pravidelné linky do 80 destinací, charterové lety a privátní lety. Sto procent akcií společnosti Smartwings vlastní ČSA.

České aerolinie vznikly v roce 1923 jako Československé státní aerolinie, v roce 2024 pod svým kódem OK létat přestaly. V roce 2013 do ČSA kvůli finančním potížím vstoupily korejské aerolinie Korean Air, které držely 44 procent akcií. V únoru 2018 se majoritním vlastníkem stala společnost Smartwings, která odkoupila 44 procent akcií od Korean Air a 20 procent od státního podniku Prisko, třetinu už vlastnila.

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V březnu 2021 se ČSA ocitly kvůli vysokým dluhům v úpadku. Novými investory se stali majitelé Smartwings Jiří Šimáně a Roman Vik s čínskými partnery. V únoru 2024 se aerolinky Smartwings plně vrátily pod kontrolu českých akcionářů, téměř poloviční podíl zprostředkovaně vlastněný čínskou společností CITIC koupila česká firma Prague City Air podnikatelů Šimáněho a Vika.

Začátkem října 2024 změnily ČSA svůj obchodní model a staly se řídicí společností skupiny Smartwings s majoritním podílem ve společnosti Smartwings.

Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma provozuje 124 letadel a síť Pegasus zahrnuje 155 destinací v 54 zemích, včetně 38 vnitrostátních v Turecku a 117 mezinárodních linek. Od roku 2005 je Pegasus členem holdingu ESAS. Ten vlastní rodina tureckého miliardáře Ševketa Sabanciho (1936 - 2021), která patří k nejmocnějším podnikatelským dynastiím v Turecku. Tato rodina vlastní firmy, které působí ve dvou desítkách zemí a mají přes 40 milionů zákazníků. Sabanci holding v loňském roce utržil přes 37 miliard dolarů.

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