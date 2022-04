Špatné parkování ohrozí provoz tramvají. Část poslanců chce přitvrdit

Je přitom jedno, zda zaparkované auto průjezdu tramvaje brání pár centimetry, nebo je odstavené na kolejích takzvaně „na hulváta“. V obou případech hrozí majitelům pokuta do dvou tisíc korun. Nyní se na půdě Poslanecké sněmovny rozbíhá debata, zda by se tato sankce neměla citelně zvýšit, nebo zda by za zablokování tramvajového provozu neměly řidičům hrozit trestné body.

Najít majitele vozu totiž není v řadě případů jednoduché a ani odtah nemusí být nutně nejrychlejší a nejefektivnější cestou. „Vybavuji si pátrání po majitelích dodávky. Byla to v podstatě detektivní práce, protože dodávka byla zapůjčená jiné firmě a správný kontakt jsme zjistili až podle faktury, která ležela na předním sedadle,“ řekla MF DNES mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.

Odtáhnout vozidlo, jehož šofér si odskočil na oběd, přitom policie nedovolila. Podle Tomaštíkové totiž nebylo do vozidla vidět a nešlo tedy vyloučit, že se v něm nepřepravuje nebezpečný náklad, například tlakové lahve.

V současnosti platí, že šofér musí nechat mezi svým autem a nejbližší kolejnicí 3,5 metru volného prostoru v době od 05:00 a 23:00. Opakující se stížnosti tramvajových dispečinků nicméně ukazují, že řada šoférů toto buď neví, vzdálenost nedokáže odhadnout, nebo je jim to jedno, protože současná výše postihu pro ně není motivační.

„Zejména lidi, kteří netrpí nedostatkem peněz, toto neodradí, aby si někde v centru nevyřešili svoje záležitosti a doufají, že to stihnou ještě před příchodem policie,“ uvedl předkladatel návrhu a zároveň předseda podvýboru pro dopravu Libor Lochman (STAN).

Kromě návrhu na přeřazení do kategorie závažnějších přestupků s horními sazbami ve výši 20 nebo až 50 tisíc korun, navrhuje zahájit debatu o přesunutí tohoto chování do dopravních nešvarů hodnocených přidělením trestních bodů.

Dva nebo čtyři body

S razantním navýšením pokuty nesouhlasí ministerstvo dopravy, které by rádo vsadilo na prevenci a osvětu řidičů. „Přesun do podstatně vyššího pásma pokut pokládáme za nesystémový krok. Takový přestupek by se totiž dostal na úroveň mnohem nebezpečnějších přečinů, jako je například nerespektování zákazu předjíždění,“ uvedl mluvčí ministerstva Martin Brychta.

Desetitisícové přestupky jsou příliš přísné například pro poslance Milana Ferance, který by ale zároveň navrhoval, aby za blokování tramvají mohly být uloženy dva trestné body, tedy nejnižší možný bodový trest.

Podle Lochmana by ale v úvahu přicházel i dvojnásobný postih ve výši čtyř bodů. „To není ten úplně nejméně závažný přestupek. Když zaparkujete na trávě a necháte to tam, tak ten společenský dopad není takový, jako když zablokujete 200 lidí v tramvajích,“ zdůvodnil.

Na podzim by se přitom na půdě Sněmovny měla zahájit debata o novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, která má rozsah trestných bodů zúžit ze současné sedmibodové škály na dva, čtyři a šest bodů.

Návrh, na kterém začali úředníci ministerstva dopravy pracovat už po začátku funkčního období předchozího vládního kabinetu, má za cíl zpřísnit nebezpečné přestupky (alkohol za volantem, vjíždění na železniční přejezd přes světelnou výstrahu) a naopak snížit tresty za ty méně společensky nebezpečné. Mezi ty ale ministerstvo řadí právě i špatné parkování.

Osobní automobil blokující jízdní dráhu hromadného dopravního prostředku není jen otázkou tramvají, a tedy i několika málo tuzemských měst. Problémy s nepozornými řidiči komplikují provoz například trolejbusů nebo i autobusů.

„Máme problém s auty, která parkují v takzvaných zálivech pro autobusy a trolejbusy. Když přijedou kloubové vozy, nebo když se sejde více vozidel, tak nemohou najet až k nástupní hraně. A v tu chvíli je zcela zbytečné, že máme nízkopodlažní vozidla, komplikuje to nástup a výstup hůře se pohybujících cestujících,“ uvedl mluvčí Plzeňských dopravních podniků René Vávro.

Zatímco osvěta v podobě tematicky zaměřených spotů by podle poslanců i dopravních podniků mohla být vhodnou alternativou vyšších trestů, ve zefektivnění a zrychlení odtahů příliš nevěří. Odtah totiž nemůže nařídit dopravní podnik, ale policie. Smysl by podle poslaneckého návrhu nemělo ani, pokud by si dopravní podniky zařídily vlastní odtahovou službu, což by vycházelo na milionové položky ročně.

Řešením by však podle Ferance bylo, kdyby odtahy vozidel blokujících prostředky hromadné dopravy měly před ostatními odtahy přednost. Zvýšenou sazbu za expresní odtažení by pak pochopitelně hradil majitel odtaženého vozidla.