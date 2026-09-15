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Panamský průplav dále omezuje provoz. El Niño ještě neřeklo své poslední slovo

Jan Dvořák
  10:01
Loď vezoucí náklad v Panamském průplavu

Loď vezoucí náklad v Panamském průplavu | foto: idnes videoiDNES.cz

Pohled na rozšířený kanál Cocoli Locks v Panamském průplavu (12. srpna 2024)
Plavební komora v Panamském průplavu (22. června 2023)
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Panamský průplav plánuje další omezení námořního provozu. Nejnovější krok tak ještě více zúží jednu z nejdůležitějších námořních tras světa. Průplav zajišťuje 5 procent celosvětového námořního obchodu a přibližně 40 procent kontejnerové přepravy z USA. Přepravci jej upřednostňují, neboť tato trasa obvykle snižuje náklady a zkracuje přepravní časy, zejména pro společnosti obchodující mezi Čínou, Asií a USA.

Od října bude podle návrhu plánu předloženého panamskému parlamentu povoleno denně proplout v průměru 29,5 plavidel – což představuje pokles o 18 procent ve srovnání s 36 plavidly v srpnu. V září úřady kvůli suchu snížily denní počet průjezdů z 36 na 32, píše portál The Guardian.

„S předstihem jsme informovali námořní dopravce, že od 4. září snižujeme počet průjezdů,“ uvedla již v srpnu šéfka Panamského průplavu Ilya Espino de Marottaová. „Obvykle odbavíme 35 až 36 plavidel denně. Během krize v Hormuzském průlivu jsme několik měsíců odbavovali 39 až 41 plavidel denně. Tento počet se nyní mírně snížil, protože začínáme zavádět omezení ponoru, která snižují množství nákladu, které mohou nákladní lodě přepravovat,“ dodala.

Nejdelší doba čekání

V srpnu, kdy lodě čekaly na vplutí do průplavu 10 dní – což je nejdelší čekací doba od května –, údajně jedna kontejnerová loď zaplatila asi 4 miliony dolarů, aby se dostala před ostatní. Námořní společnosti obvykle platí paušální poplatek za rezervaci termínu pro průplav, ale denní aukce umožňuje majitelům lodí podávat nabídky, aby se vyhnuli čekání ve frontě. Nabídkové ceny obecně stoupají v období vysoké poptávky.

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Omezení lodní dopravy v průplavu by se ještě mohla zhoršit, protože se očekává, že jev El Niño dosáhne svého vrcholu později v tomto roce. Předpovídá se, že tento přírodní meteorologický jev, který přináší celosvětové změny ve větrech, atmosférickém tlaku a srážkových vzorcích, bude nejsilnější za posledních čtyřicet let.

82 km dlouhý průplav spojující Karibské moře s Tichým oceánem je pro provoz svého systému plavebních komor závislý na sladké vodě z řek, které se vlévá do jezera Gatún. V září úředníci uvedli, že v povodí napadlo méně srážek, než se předpokládalo.

Plavební komory průplavu fungují jako výtahy – každá se naplní vodou, aby zvedla lodě o 26 metrů (85 stop) z hladiny moře do jezera Gatún a poté je opět spustila na úroveň moře na druhé straně. Pokud hladina jezera již není pro průjezd největších lodí bezpečná, Správa Panamského průplavu zavádí omezení z bezpečnostních důvodů a za účelem šetření vodou.

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V roce 2023 byla hladina vody v jezerech napájejících průplav tak nízká, že úřady omezily počet denních průjezdů z 38 na 22. Tato omezení vedla k hromadění lodí a donutila společnosti usilovně hledat alternativní trasy.

„Pracujeme na vybudování nového jezera v rámci projektu Río Indio. Bude schopno akumulovat dostatek vody pro zajištění 10 až 15 dalších přeprav denně, což odpovídá přibližně objemu spotřebovanému na pitnou vodu. Tento projekt by měl být dokončen v roce 2031 nebo 32,“ dodala k plánům průplavu de Marottaová.

Vedro má mnoho podob

El Niño vážně zasáhlo Střední Ameriku a severní části Jižní Ameriky, kde devět zemí zaznamenalo letos nejteplejší období od června do srpna v historii.

Podle analýzy meteorologických údajů z evropského programu Copernicus, kterou provedla agentura Agence France-Presse, překonalo 52 zemí na všech kontinentech své sezonní teplotní rekordy pro dané období.

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Extrémní vedro mělo letos mnoho podob, od bezprecedentních vln veder v Evropě po ničivé sucho v Súdánu a toxický kouř v Indonésii. Více než třetina lidí, kteří zažili nejteplejší severní letní měsíce v historii, žila v Africe, zejména v Sahelu a oblastech jižně od něj.

Osmnáct afrických zemí překonalo své sezonní rekordy pro období červen–srpen, od Mauritánie a Sierry Leone na západě až po Eritreu a Etiopii na východě, uzavřel The Guardian.

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