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Panamskému průplavu nově vládne žena. Čekají ji nezáviděníhodné výzvy

Jan Dvořák
  9:00
První žena jmenovaná do čela Panamského průplavu je Ilya Espino de Marottaová....

První žena jmenovaná do čela Panamského průplavu je Ilya Espino de Marottaová. Zde hovoří během slavnostního ceremoniálu při příležitosti svého jmenování do funkce (7. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Pohled na rozšířený kanál Cocoli Locks v Panamském průplavu (12. srpna 2024)
Loď vezoucí náklad v Panamském průplavu
Plavební komora v Panamském průplavu (22. června 2023)
Kontejnerová loď Malta Gemlik Express proplouvá rozšířeným kanálem přes Cocoli...
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Nová šéfka Panamského průplavu Ilya Espino de Marottaová přebírá funkci v době sucha a války o dražební práva na přepravní sloty. Děje se tak navíc v době, kdy nízký stav vody omezuje lodní dopravu a žene ceny v aukcích na rekordních 5,3 milionu dolarů. Ujímá se tak funkce ředitele Správy Panamského průplavu v kritickém okamžiku v historii této vodní cesty.

Tato 50 mil dlouhá námořní zkratka mezi Tichým a Atlantickým oceánem, kterou prochází 40 procent kontejnerové přepravy USA, má potíže uspokojit poptávku v námořní dopravě kvůli přetrvávajícím nízkým hladinám vody způsobeným nedostatkem srážek. Průplav je zároveň v centru geopolitického boje mezi USA a Čínou o kontrolu nad globálními obchodními trasami.

Espino de Marottaová dobře zná environmentální a geopolitické výzvy spojené s průplavem. Vystudovala námořní inženýrství a v průplavu začala pracovat v roce 1985, kdy byl ještě pod správou Spojených států. Byla svědkem jeho předání Panamě v roce 1999 a postupně stoupala v hierarchii správního orgánu, až nakonec dohlížela na rozsáhlý projekt rozšíření vodní cesty tak, aby mohla přijímat větší lodě.

Poplatky za proplutí Panamským průplavem rostou. Lodě si připlácejí za „předbíhání“

V rozhovoru pro WSJ Logistics Report hovoří o plánech správy průplavu na řešení klimatického jevu El Niño, který by měl být nejsilnější za poslední desetiletí, a o nedávném rekordním poplatku ve výši 5,3 milionu dolarů, který zaplatil tanker za přednostní průjezd průplavem. Následují upravené úryvky z rozhovoru:

Jak se průplav změnil za těch čtyřicet let, co jste tam pracovala?
Pod správou vlády USA šlo o provoz s nulovým ziskem. Když se kontrola přesunula na Panamu, hlavní změnou bylo, že se průplav měl stát zdrojem příjmů pro zemi. Uvědomili jsme si také, že s rostoucí velikostí plavidel bychom ztratili význam ve světovém obchodu, pokud bychom něco neudělali. V roce 2002 jsme proto začali analyzovat program rozšíření Panamského průplavu, který byl dokončen v roce 2016.

Doprava v Panamském průplavu je na maximu, íránská krize překreslila trasy tankerů

V současné době tvoří příjmy z nových plavebních komor více než 50 procent příjmů Panamského průplavu. I když jsme nezvýšili počet průjezdů, zvýšili jsme přepravní kapacitu plavidel, a právě to přináší příjmy. Letos očekáváme, že státu vyplatíme rekordních 3,6 miliardy dolarů.

Ilya Espino de Marottaová

je panamská námořní inženýrka a od 7. září 2026 nová administrátorka Panamského průplavu. Je vůbec první ženou v historii, která tento nejvyšší post zastává.

Do správy Panamského průplavu nastoupila už v roce 1985 jako jediná žena-inženýrka v tehdejší loděnici. Postupně zastávala řadu technických a manažerských funkcí.

Sehrála klíčovou roli při rozšíření průplavu, dokončeném v roce 2016.

V letech 2020–26 byla zástupkyní administrátora průplavu – opět jako první žena v této funkci.

Vystudovala Marine Engineering na Texas A&M University a má magisterský titul z ekonomického inženýrství.

Zaznamenali jste nějakou změnu v poptávce po přepravě v důsledku války v Íránu?
Zaznamenali jsme nárůst provozu. Obvykle odbavíme 35 až 36 plavidel denně. Během krize v Hormuzském průlivu jsme několik měsíců odbavovali 39 až 41 plavidel denně. Tento počet se nyní mírně snížil, protože začínáme zavádět omezení ponoru, která snižují množství nákladu, které mohou nákladní lodě přepravovat. Šetříme také vodou, abychom zajistili, že v období sucha, které začne za několik měsíců, budeme mít dostatek vody. Rovněž jsme informovali námořní dopravce, že od 4. září snižujeme počet průjezdů z 36 na 34 denně a od 15. září na 32 denně.

Kdo rozhoduje o tom, jak by se měla voda spravovat?
Jsme vlastníky a správci jezer Panamského průplavu, která zásobují lodní dopravu vodou a zároveň poskytují pitnou vodu pro polovinu obyvatelstva země. Omezujeme denní počet průjezdů, abychom nemuseli obyvatelstvu říkat, že pro ně nemáme dostatek vody. Snažíme se najít provozní řešení, jak šetřit vodou, aby to mělo co nejmenší vliv na lodní dopravu a zároveň abychom mohli zásobovat obyvatelstvo pitnou vodou.

Jaká další opatření přijímáte k zmírnění nedostatku vody?
Pracujeme na vybudování nového jezera v rámci projektu Río Indio. Bude schopno akumulovat dostatek vody pro zajištění 10 až 15 dalších přeprav denně, což odpovídá přibližně objemu spotřebovanému na pitnou vodu. Tento projekt by měl být dokončen v roce 2031 nebo 32

Jako první Disney. Panamským kanálem proplula dosud největší osobní loď

Jedna loď nedávno zaplatila za průplav rekordních 5,3 milionu dolarů. Myslíte si, že by se ceny v aukci mohly ještě zvýšit?
Denně máme deset průjezdů největšími plavebními komorami průplavu. Devět z nich se realizuje prostřednictvím rezervačního systému a desátý se nabízí v aukci. Aukce začíná na 100 000 dolarech. Ve skutečnosti tedy o tom, kolik se zaplatí, rozhoduje trh. Nyní, když začínáme snižovat počet průjezdů na devět denně, stává se tento aukční slot ještě žádanějším. Nechci spekulovat o budoucích aukčních cenách, ale neočekávám, že by byly o moc vyšší.

USA a Čína se přou o kontrolu nad přístavy na obou stranách průplavu.
Tyto přístavy spravuje Panamská námořní správa, ne my.

Správa Panamského průplavu však vyhlásila výběrové řízení na dva nové přístavy, které chcete vybudovat. Proč?
Je to dobrý obchodní záměr, který přispěje k diverzifikaci příjmů z průplavu. Jsme téměř na maximální kapacitě a chceme zajistit, abychom i nadále zůstali důležitým překladištěm v regionu. Tyto nové přístavy by měly být v provozu do roku 2030 nebo 2031. Uvažujeme také o energetickém potrubí, abychom mohli přepravovat více nákladu přes Panamu bez nutnosti využívat plavební komory.

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