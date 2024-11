Palubní časopisy odvál čas. Létání bez nich už nikdy nebude jako dřív

Kdybyste si prolistovali lednové číslo časopisu American Way z roku 1991, mohli jste se vydat po stopách impresionistů, kteří malovali na Azurovém pobřeží, anebo byste za jediný den pošli kostarickou šíji, pěšky i vlakem, píše americký list. „Cestujte lépe se zprávami, tipy a průvodci, díky nimž se budete cítit jako místní, ať už se vydáte kamkoli. Ve čtvrtek ve vaší schránce,“ lákal tehdy čtenáře palubní časopis společnosti American Airlines.

Na svém zenitu se ocitl v roce 1990 a tehdy oslovoval více než 73 milionů lidí v letadlech. Publikace se snažila být více než jen reklamou na destinace dopravce. Měl rozpočet a dosah, aby se stal časopisem, který cestující skutečně chtějí číst. A také ho rádi četli.

„Byla to opravdu zlatá éra,“ říká Doug Crichton, který časopis redigoval v letech 1988 až 1993. Letecká společnost tehdy dala jeho tvůrcům zcela volnou ruku. „Dělejte si, co chcete,“ říkali nám tehdy a naším cílem bylo z časopisu udělat New Yorker v oblacích,“ říká redaktor.

Poslední tištěný mohykán

Ty doby jsou ale nenávratně pryč. Rozvoj technologií od osobní zábavy během letu až po vysokorychlostní bezplatné wifi ve výšce osmi kilometrů, v kombinaci s masovým přechodem naší společnosti na digitální platformy učinil palubní časopisy zastaralými. Navíc pandemie z nás všech udělala bacilonosiče, kteří se obávají všeho, čeho se mohl dotknout někdo jiný. Společnost American Airlines tak vydala poslední číslo časopisu American Way v červnu roku 2021.

Konkurenční United Airlines ukončil 32 let trvající tištěnou edici svého časopisu Hemispheres letos v září. Letecká společnost však představila online verzi kterou plánuje ještě rozšířit. Společnost American v tiskové zprávě z roku 2021 uvedla, že se rozhodla přestat tisknout American Way v úctě k bezplatné digitální zábavě během letu a aby eliminovala část papírového odpadu a snížila hmotnost letadel.

Co se týče tištěných palubních časopisů, ve hře již zůstává tak pouze jeden menší domácí dopravce, Hawaiian Airlines, který má svůj tištěný časopis. Ale i Hana Hou!, jak se jmenuje, je možná na své poslední cestě. Společnosti Hawaiian totiž převzala Alaska Airlines, která svůj vlastní palubní časopis přestala vydávat v březnu 2020. Mluvčí společnosti Alaska uvedl, že letecká společnost „vyhodnotí“ budoucnost časopisu Hana Hou! v rámci integrace se společností Hawaiian.

„Tehdy šlo o to, abyste se během letu nenudili, protože sedíte na sedadle několik hodin,“ řekl Bob van der Linden, kurátor letecké dopravy ve Smithsonově Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu. „Nyní existují sofistikovanější způsoby, a právě k nim všichni směřují. A je to způsob, jak ušetřit peníze,“ vysvětluje zánik média historik.

Od rozptýlení k literatuře

Letecké společnosti začaly vydávat palubní časopisy v 60. letech 20. století jako mocný marketingový nástroj. Na obálce palubního časopisu Clipper společnosti Pan Am z října 1975 se objevily články o Keni, Novém Zélandu a Riu de Janeiru, což byly v té době destinace společnosti Pan Am. Koncem 80. Let a v 90. letech 20. století ustoupil propagační ráz palubních časopisů ambicióznějšímu a rozmanitějšímu obsahu. Letecké společnosti byly ochotny za své časopisy utrácet, aby získaly lukrativní obchodní cestující. To byl také zlatý věk tohoto segmentu.

„Mzdy vyplácené za reportáž v časopisu American Way, které tehdy dosahovaly až 2 500 dolarů za článek, přitahovaly špičkové autory. Stejně tak možnost nabídnout jim let zdarma,“ říká Crichton. V roce 1993 například vyšly v American Way dvě beletristická díla spisovatele Raye Bradburyho. Crichton na ně byl obzvláště hrdý, stejně jako na články dotýkající se závažných zpravodajských témat, jako byly politické nepokoje v Latinské Americe.

V letech 1997 až 2009 vycházel v časopise Hemispheres nepravidelně beletristický seriál, jehož autorem byl Frederick Waterman. Obsahoval příběhy dvou cestujících, kteří se s United vydali na cesty. Témata se pohybovala od románů až po špionážní thrillery. Literární seriál se později stal tak populární, že v roce 2002 vyšel dokonce knižně. Autor rovněž uvedl, že během let obdržel více než tisíc dopisů od čtenářů. „Byl to Hemispheres ve své nejlepší podobě,“ říká k éře Randy Johnson, redaktor časopisu Hemispheres v letech 1996 až 2009.

Bašta tištěné žurnalistiky

Letecké časopisy i přes všechny své prominentní autory a poutavou prózu byly ve své podstatě časopisy o cestování. „Byly baštou skvělé tištěné žurnalistiky. Psalo se v nich, co všechno zažijete, když vás pošleme do Španělska nebo Mexika,“ říká novinářka na volné noze Jenny Adamsová. Tehdy psala pro American Way, Hemispheres i další palubní časopisy. Autorka odhaduje, že za posledních deset let napsala pro tyto tituly přibližně 65 článků.

Časopisy za své stěžejní články dobře platily. „Tehdy si autoři mohli vydělat 1-2 dolary za slovo v závislosti na zkušenostech a postavení“, řekl Johnson o svém působení. Adamsová potvrdila, že Hemispheres jí zaplatil asi 3 000 dolarů, tedy 1 dolar za slovo.

„Příjmy z reklamy byly v časopise stabilní, ale společnost United chtěla přejít na digitální formu vyprávění příběhů“, uvedla Ellen Carpenterová, editorka časopisu Hemispheres od roku 2017 do jeho posledního vydání. Co jí teď bude chybět, když Hemispheres ve své tištěné podobě skončí? „Časopis sjednocoval lidi na jakémkoli letu, protože všichni četli totéž, zabývali se stejnými příběhy a stejnými fotografiemi,“ řekla Carpenterová a vyjádřila lítost nad posunem naší společnosti k oddělené, osobní zábavě.

Všechno je to pryč

Přes všechnu napínavou beletrii a vybrané reportáže z destinací, které nabízely časopisy v letadle, budou někteří cestující nejvíce postrádat mapy leteckých společností v zadní části. V průběhu let byly součástí téměř každého palubního časopisu. Čím větší letecká společnost byla, tím větší mapu ve vydání měla, přičemž některé z nich byly dokonce rozkládací, což symbolizovalo globální dosah dopravce.

„Když jsem byl malý, ještě před telefony a displejem v opěradle sedadla, jsem si ten časopis vzal a okamžitě se přenesl do jiného světa,“ říká pravidelný cestující Lane Terrell, který nyní žije v oblasti Dallasu. Bylo to pro něj okno do světa mimo jeho ospalé horské městečko a upevnilo jeho vášeň pro létání a cestování. Často z těchto časopisů mapy vytrhával, lepil je na zeď dětského pokoje a představoval si, kam všude ho letadla mohou zavést.

Letecké společnosti z velké části nahradily statické tištěné mapy digitálními. Na obrazovkách na opěradlech sedadel se zobrazují živé mapy letů a na webových stránkách je k dispozici digitální nabídka destinací, která zobrazuje vybrané nabídky letů podle místa odletu.

„Je to teď těžké, když je každý na telefonu. Nemáte s ostatními tak těsné spojení, jako to bylo dřív. Současné cestování podle něj už není tolik hmatatelné. „Dnes už nikdo není nadšený, že někam poletí, všechno je to pryč,“ uzavírá podle listu The Washington Post.