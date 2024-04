Dreamlinerem za exotikou. Letiště Ostrava chystá linky do nových destinací

Charterové lety do jihovýchodní Asie a na ostrov v Indickém oceánu zajistí Boeing 787-9 Dreamliner italské letecké společnosti NEOS se sedadly rozdělenými do třech tříd – economy, economy plus a business light. Příplatek za vyšší třídy bude začínat za zpáteční let od 19 990 Kč za osobu u business light a od 4 990 korun za osobu u economy plus. Odlety na Mauricius jsou naplánované na středu, na Phuket ve čtvrtek.

„Poprvé v historii budou mít turisté možnost letět ze svého regionu do dvou exotických destinací. Pokračujeme tak v naší vizi, kdy chceme být klientům blíž a umožnit jim cestovat pohodlně,“ řekl generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

„Věřím, že lidé z našeho regionu i jeho okolí tuto novou nabídku ocení a začnou také častěji využívat i linkovou dopravu, kterou naše letiště neustále rozšiřuje,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

Albánie, Kalábrie i Řecko

Kromě nových letů do exotiky v zimní sezoně Čedok z ostravského letiště chystá také sedm novinek v letošní letní sezoně. Cestující budou moci letět přímo například do Albánie, italské Kalábrie, na řecký ostrov Thassos, do Chanie na Krétě či na tuniskou pevninu. Novou destinací bude také egyptská Marsa Matrouh.

„Letovisko u Středozemního moře na severu Egypta připravila cestovní kancelář také nově z Brna, a to spolu s tureckým Dalamánem. Dohromady připravil Čedok na letní sezonu přes 17 destinací s odletem z Ostravy a přes 20 spojení naplánoval z Brna,“ řekla Pavlíková.

Podle ředitele Letiště Ostrava Jaromíra Radkovského rozšíření destinací svědčí o tom, že je o létání z ostravského letiště stále větší zájem. „V letošním roce očekáváme rekordní počet odbavených cestujících a spolu s nárůstem počtu leteckých linek plánujeme také rozšíření nabídky služeb tak, aby si cestující svou dovolenou užili už při vstupu do prostor jejich domovského letiště,“ uzavřel Radkovský.