Obří výpadek, jako byl CrowdStrike, zaplatíme z vlastní kapsy, říká šéf Kiwi.com

Kiwi za sebou nemá úplně úspěšné období. Nedávno firma oznámila restrukturalizaci a novou strategii. Bude i nadále spočívat v tom, že budete, jak sami říkáte, hackovat systém v letectví?

Udělali jsme hodně změn, co se týká struktury týmu, tak co se týká důležitých dealů s leteckými společnostmi. Teď přicházíme na trh s úplně novým produktem a způsobem, jak přinášet zákazníkům přidanou hodnotu. Jak říkáte, pár let v souvislosti s covidem nebylo úplně lehkých. Na druhou stranu rok 2023 jako první čistě bezcovidový byl pro nás rekordní. Myslím si, že to firma ustála a zvládla dobře. Meziročně jsme rostli v počtu bookingů o 24 procent, ebitda (zisk před odečtením odpisů a daní, pozn. red.) byla 34 milionů eur. Aktuálně bych řekl, že je Kiwi zdravá firma.

Zajímavé, je, že umělá inteligence získává v dotaznících spokojenosti lepší hodnocení než naši lidští agenti. Důvod je ten, že odpovědi jsou rychlé a že umělá inteligence dělá méně chyb, omylů.