Autobazary zažívají rekordní prodeje. V lockdownu ojetiny zdražily

„Během lockdownu automobilky potichu zdražily nová auta. Po rozvolnění ekonomik došlo k nárůstu poptávky po ojetých vozech nad úroveň nabídky. To vedlo k nárůstu cen,“ uvedl provozní ředitel provozovatele sítě autobazarů AAA společnosti Aures Holdings Petr Vaněček. Růst cen tak podle něj neodráží to, že by si lidé kupovali mladší ojetiny, nebo vozy s nižším kilometrovým nájezdem.

Během května AAA Auto na svých 47 středoevropských pobočkách prodalo přes 8500 vozidel. Zadržená poptávka po vozech u lidí, kteří si ojeté auto nechtěli během předchozích měsíců koupit online, překonala dosavadní prodejní rekord z předkoronavirového října 2019. Tehdy skupina v Česku, Polsku, v Maďarsku a na Slovenské republice prodala 8067 vozů.

Růst cen bude podle Vaněčka pokračovat ještě během léta. Vyplývá to ze zkušeností, které skupina má ze zemí, kdy rozvolnění nastalo dříve. To ale neznamená, že ceny ojetých vozů po skončení letního období opět poklesnou. Nedá se očekávat, že by poklesly ceny vstupů pro výrobu nových vozidel, jako jsou materiály nebo například v současnosti nedostatkové elektronické čipy.

Skladba nejprodávanějších vozů se ale podle Vaněčka nijak nezměnila. Jak v Česku, tak i na Slovensku jsou nejprodávanějšími vozy Škoda Octavia, Škoda Fabia a na třetí příčce Volkswagen Passsat. Odlišné je Polsko, kde na prvních dvou příčkách jsou vozy Opel. Konkrétně jde o modely Astra a Insignia a třetí pozici zaujímá Ford Focus.