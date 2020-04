Odtahovka ŘSD zneužívá monopolu. Účtuje si ceny, které nemá ve smlouvě

Společnost Jerex s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) spolupracuje již několik let. V minulosti dostávala zakázky na opravy dálničního značení a také má na starosti odtahy havarovaných vozidel mezi 141,5 a 188,7 kilometrem dálnice D1. Na místo nehody je přivolaná v případě, že řidič nestihne nebo nemůže zavolat odtahovku, kterou má domluvenou u pojišťovny.

A právě na nejvytíženější české dálnici podle informací iDNES.cz Jerex svého výhradního postavení jako smluvní odtahová služba ŘSD zneužívá. Nedodržuje přitom podmínky, které má uvedené ve smlouvě.

Za své služby si totiž účtuje několikanásobně více, než by měla. V některých případech až trojnásobně. Odtah po nehodě se tak řidičům může prodražit až o několik desítek tisíc korun. Ti jsou mnohdy téměř bezmocní. Pokud odtahovku zavolá policie, práce provede smluvní firma s ŘSD. V lednu Sněmovna projednávala pozměňovací návrh, který by postavení odtahových služeb ještě posílil. Poslanci ho však zamítli a vrátili do druhého čtení.

Na problémy narazil například řidič kamionu, který na D1 naboural v polovině ledna. Za kilometr odtahu jeho vozu si Jerex podle faktury, kterou má redakce k dispozici, naúčtoval 65 korun. Běžně se přitom cena takové služby u jiných odtahovek pohybuje kolem čtyřiceti korun. „Asistenční společnosti spolupracující s pojišťovnami by předmětný odtah zajistily výrazně levněji,“ potvrzuje i Jan Matoušek, ředitel České asociace pojišťoven.

Stejnou cenu, čtyřicet korun za kilometr, navíc Jerex uvádí i v ceníku ve smlouvě, kterou má s ŘSD. Uzavřel ji v roce 2017 a je veřejně dostupná na Registru smluv.

Dvacet pět tisíc navíc

A není to jediná nesrovnalost, která se ve faktuře nachází. Za manipulaci s kamionem si Jerex nechal zaplatit 5 000 korun, přestože by takový úkon podle smlouvy měl stát jen tisícovku. Kilometr jízdy doprovodného vozidla pak stál místo jedenácti korun 35 Kč. Úklid po nehodě Jerex ocenil na více než 9,5 tisíce, i když by podle smluvních cen měl stát jen lehce přes 6,5 tisíce.

Celkem stál řidiče kamionu odtah a další služby Jerexu 46 tisíc korun. Kdyby přitom byly účtovány podle výše zmíněné smlouvy, zaplatil by o zhruba 25 tisíc méně. Společnost navíc ve faktuře uvádí i položku „sorbenet“ (pravděpodobně sorbent určený k odstraňování uniklých kapalin), jehož cena není ve smlouvě s ŘSD vůbec uvedená.

Firma se hájí tím, že postupuje přesně podle ceníku, na kterém je s ŘSD domluvená. „Vystavená faktura je obecná, bez přílohy. Ceník je nedílnou součástí originálu faktury,“ uvádí vedoucí její odtahové služby Michal Polanský.

Podle něj jsou obvinění o překračování ceny jen pokusem pošpinit dobré jméno firmy. Na prosby o zaslání ceníku, podle kterého postupuje, však již společnost nereagovala.

Podle zdrojů iDNES.cz se přitom v oboru jedná o běžnou praxi. „Odvolávají se na nový ceník, a když si někdo stěžuje, prostě řeknou, že se spletli,“ tvrdí zdroj, který si z obav o své zdraví nepřál být jmenován. Podle něj navíc Jerex obvykle na místo nehody posílá více lidí a techniky, než je potřeba. „Samozřejmě si to pak všechno naúčtuje,“ dodává.

Vše je v pořádku, tvrdí ŘSD

Podle ŘSD však jeho smluvní partneři smlouvy většinou dodržují. „Stížnosti v této oblasti jsou jen ojedinělé a většinou v souvislosti s neznalostí předmětné problematiky,“ uvádí Jan Studecký, mluvčí ředitelství.

Problémy pak přichází hlavně ve chvíli, kdy se do situace vloží pojišťovna. Ve většině případů totiž odmítne předražený odtah zaplatit. „V případě, že se pojišťovně faktura jeví jako nadhodnocená, proplatí jen částku, za kterou by odtah zajistila její smluvní asistenční společnost,“ komentuje Matoušek. Rozdíl pak doplatí postižený řidič.

Není to přitom poprvé, co se u Jerexu objevují podezření z nekalého jednání. Pozornost médií si firma vysloužila hlavně před čtyřmi lety. Nadační fond proti korupci tehdy upozornil na to, že firma od ředitelství dostává zakázky na opravy svodidel bez výběrového řízení.

Tehdy se objevil také případ, ve kterém si firma za opravu jedné šedesáticentimetrové značky účtovala 80 tisíc. Zakázku také získala bez výběrového řízení. ŘSD však tehdy rozhodnutí hájilo tím, že jen práce a materiál stály zhruba jedenáct tisíc korun. Zdražení podle něj způsobily i náklady na dopravní opatření, tedy pronájem dopravního značení.