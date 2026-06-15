Nově bude mít také každý cestující právo vzít si na palubu bez příplatku jeden osobní předmět, například malý batoh, a cena letenky musí od okamžiku rezervace zahrnovat příruční zavazadlo. Součástí dohody je také zákaz poplatků za opravu překlepu ve jméně pasažéra nebo za tisk palubního lístku.
Předběžná dohoda vzešla z výboru, který byl svolán poté, co poslanci EP a Rada EU zastupující členské státy nedokázali najít shodu standardní cestou.
Dohoda přichází po 13 letech vyjednávání, poznamenal kyperský ministr dopravy Alexis Vafeades, který se jednání ve Štrasburku účastnil jakožto zástupce předsednictví Rady.
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Poslanecká delegace dohodu schválila jednomyslně. Předběžná dohoda musí být v příštích šesti týdnech potvrzena hlasováním obou institucí zvlášť.
V dohodě nakonec převážilo stanovisko europoslanců, aby měli cestující i nadále nárok na finanční odškodnění už za tříhodinové zpoždění. Členské státy původně prosazovaly prodloužení na čtyři až šest hodin v závislosti na délce letu.
„Parlament slíbil cestujícím, že jejich práva budou chráněna. A v pondělí jsme to dodrželi,“ prohlásil zpravodaj EP Andrej Novakov z frakce Evropské lidové strany (EPP). Předsedkyně EP Roberta Metsolaová dohodu označila za krok, který přinese větší transparentnost a předvídatelnost pro spotřebitele i letecké společnosti.
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Výše kompenzace zůstává odstupňována podle délky letu na 250, 400 a 600 eur (asi 6 tisíc, 9 600 a 14500 korun). V některých případech kompenzaci budou aerolinky moct odškodnění snížit na polovinu, například pokud cestujícímu nabídnou přesměrování a zpoždění v cíli nepřesáhne čtyři hodiny.