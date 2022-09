Nechceme zahraniční piloty, včetně českých, bouří se odbory kanadských pilotů

Využívání zahraničních pilotů, kteří mají leteckým společnostem pomoci z problémů způsobených pandemií covidu-19, je však v Kanadě i Spojených státech pro odbory citlivé téma. Chtějí, aby si přepravci najímali piloty v domovských zemích, ačkoli si stěžují na jejich nedostatek.

„Je to rána do tváře,“ řekl šéf odborů pilotů Sunwing Barret Armann. Do věci se podle něj musí vložit a plán zastavit kanadský ministr práce Seamus O’Regan.

Sunwing chce ve spolupráci s vládou v zimě přivést 65 pilotů jako dočasnou pracovní sílu ze zahraničí, částečně kvůli problému s množstvím personálu v létě, vyplývá podle Reuters z dokumentu odborového svazu Unifor. Ten odkazuje i na pracovní inzerát českého přepravce Smartwings, který hovoří o práci pilotů pod svou smlouvou v Kanadě.