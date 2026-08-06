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Dříve či později dojde k tragické nehodě, řekl odborník k dronům ohrožujícím letiště

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  14:26
Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....

Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu. (5. srpna 2026) | foto: Hendrik SchmidtAP

Policejní pyrotechnici připravují robota na likvidaci výbušnin u ukrajinského...
Policista v ochranném obleku zasahuje na letišti Lipsko/Halle v Německu. (5....
Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
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Incident u německého letiště ukazuje na rostoucí bezpečnostní hrozbu pro Evropu, míní odborníci. Podle nich jde o příklad hybridních hrozeb a letiště na podobné ohrožení nejsou vždy komplexně připravena.

Ve středu se podle německých médií nákladní letoun společnosti DHL srazil s dronem a na letišti byl nalezen další bezpilotní prostředek s výbušninou.

„Tento scénář z Lipska je jak vystřižený z ruského manuálu hybridních hrozeb, které se v Evropě v posledních několika měsících pravidelně stupňují. Je pravda, že, pokud se vyšetřování potvrdí, tak jsme v Evropě ještě neměli srážku civilního letadla s dronem,“ uvedl Michal Beneš z Asociace pro mezinárodní otázky.

Dodal, že se jedná o ukázkový příklad toho, jak Rusko zkouší, kam až může v Evropě zajít, a zároveň testuje reakční dobu a konkrétní plány evropských bezpečnostních složek.

U Lipska se srazil letoun s cizím objektem. Podle médií tam létal dron s výbušninou

Beneš připomněl, že od ruského napadení Ukrajiny došlo v Evropě už k několika případům narušení letištního prostoru neznámými drony.

Ladislav Semetkovský, zakladatel společnosti Primoco UAV, která vyrábí drony, se domnívá, že jde o novou úroveň hrozby. „Bezpilotní letectví dává příležitosti organizovanému zločinu využívat nové schopnosti, které jsou dnes běžné na Ukrajině,“ uvedl. Připomněl, že v minulosti byly zaznamenány případy střetu dronu s civilním letounem, nikdy však neskončily fatální nehodou. „Obávám se, že dříve nebo později k takové nehodě dojde,“ dodal.

V Česku i dalších evropských zemích sice podle Beneše existují krizové plány pro případy narušení letištního prostoru dronem a ochrana proti bezpilotním prostředkům většinou spadá pod policii a částečně i správu letiště, možnosti zásahu jsou ale omezené. Upozornil, že na rozdíl od válečných podmínek nelze drony na civilních letištích likvidovat například raketami, protože by to ohrozilo velké množství lidí.

„Největší slabinou naší ochrany proti dronům tedy je, že jsme více limitovaní v tom, jak drony můžeme likvidovat, a poté i v naší reakční době,“ uvedl Beneš. Dodal, že dnes není problém přinést dron v batohu k letišti nebo ho ponechat v zaparkovaném autě poblíž a ovládat ho až z desetikilometrové vzdálenosti. Než se podaří na takový incident zareagovat, je podle něj zpravidla nutné upravit letové plány, aby letadla nebyla ohrožena. „To samo o sobě může plnit titulky novin a poskytnout kýžený psychologický efekt,“ řekl.

Nová míra nebezpečí. Němci kvůli dronu s bombou v Lipsku prověřují cizí stopu

Letiště nejsou podle Semetkovského na hrozby bezpilotního letectví připravena. „Neexistuje žádné řešení takové ochrany, existují dílčí řešení, nikoliv komplexní. A vybudovat takovou ochranu bude velmi náročné,“ míní.

Ve středu německé ministerstvo vnitra potvrdilo, že se nákladní letoun společnosti DHL u letiště Lipsko/Halle srazil s neznámým letícím objektem a následně nouzově přistál v Hannoveru. Podle deníku Bild šlo o dron. Zaměstnanci letiště krátce předtím našli na ranveji poblíž čtyř ukrajinských letadel Antonov další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou.

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