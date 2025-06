Ocelové díly měří přes dvanáct metrů a váží sedmdesát tun, po cestě do Bratislavy je doprovázela policie. Zároveň dorazilo do Bratislavy z Ostravy ještě patnáct dílců mostovky. Všechny díly společně poputují lodí po Dunaji a Rýnu do severoněmeckého Münsteru, jejich plavba potrvá přibližně tři týdny.

Podle Milana Kysely z Metrostavu DIZ byl každý díl ocelové konstrukce tak složitý, že se museli vyhnout svařování až na staveništi. „Tak obrovská a těžká břemena musíme na stavbu dovézt jedině lodní přepravou, tak to měl zadavatel soutěže v podmínkách.“

Sucho, které nyní trápí prakticky celou střední Evropu, stavařům znemožnilo využít vodní cestu po Labi z Děčína. „Nebýt aktuálních dešťů, ani Dunaj a Rýn by neměly příliš dobrou splavnost,“ doplnil Milan Kysela.

Münsterský most s elegantním obloukem

Nový most v Münsteru se bude pyšnit neobvyklým trubkovitým obloukem vedeným napříč mostovkou, ukotví ho ocelová kovaná táhla, typická pro německé mosty. Stavba o délce 100 metrů, šířce téměř 12,5 metrů a hmotnosti 800 tun bude disponovat dvěma jízdními pruhy a bude sloužit silniční, cyklistické i pěší dopravě.

Starý most Pleistermühlenweg z roku 1954 nesplňoval světlou výšku ani rozpětí pro plánované rozšíření kanálu Dortmund-Ems, podařilo se ho úspěšně demontovat loni v prosinci. Šlo o technicky náročnou operaci, stavbaři při ní využili splavení konstrukce pomocí pontonu. Podobným způsobem budou v listopadu osazovat i nový most.

Skupina Metrostav už má za sebou demontáže i výrobu nového mostu, čeká ji montáž a plavba. „Česká“ část zakázky má hodnotu v přepočtu 140 milionů korun. Výstavba by měla být dokončena ke konci roku 2025. V letošním roce také čeští mostaři dokončí unikátní ocelový most v Pirně u Drážďan, který ve výšce až 70 metrů překlenuje téměř kilometr široké Gottleubské údolí.