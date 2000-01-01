náhledy
Podoba nového železničního mostu přes Vltavu pod Vyšehradem vyvolávala již od poloviny 19. století stejně jako dnes mnoho sporů a diskusí. Uvažovalo se nejprve o dřevěné konstrukci, nakonec ale zvítězila varianta kamenných pilířů a ocelového viaduktu. Na obrázku jeden z návrhů mostní konstrukce. Připomeňte si historii mostu, který se po letech sporů ministr dopravy Martin Kupka rozhodl zachovat, čeká ho rekonstrukce.
Autor: WIKI
Původní železniční most spojující Vyšehrad se Smíchovem nakonec vznikl v letech 1871 až 1872. Byl příhradový a zhotovený z oceli. Měřil 196,3 metru a tvořilo ho pět mostních polí.
Autor: WIKI
V září roku 1890 však postihla Prahu ničivá povodeň, která mimo jiné zbořila tři oblouky Karlova mostu. „Most spojovací dráhy musí bezpochyby býti snesen,“ upozorňovali na riziko plynoucí z podemletých pilířů mnozí. Vedení Pražské spojovací dráhy proto již na sklonku století počítalo s tím, že most bude muset být nahrazen, protože se zvyšovala potřeba zdvojkolejnění tratě.
Autor: WIKI
Nový, již dvojkolejný železniční most, nově také s chodníky pro pěší, vyrostl pod Vyšehradem v letech 1900 až 1901. Ve Vltavě vznikly dva nové kamenné pilíře. Tři příhradové nosníky o délce 72 metrů a hmotnosti 560 tun se nejprve smontovaly na dřevěné konstrukci vedle původní konstrukce. Druhé dřevěné lešení vzniklo na druhé straně pro odsunutí konstrukce původního mostu.
Autor: Archiv hl. města Prahy / Pražské mosty
Původně třídenní výluku se podařilo zkrátit na dvoudenní. Práce začaly 30. září 1901 v šest hodin ráno, původní nosníky byly odsunuty na pomocnou konstrukci 7,5 m směrem po proudu a poté byly na nové pilíře v ose původního mostu nasunuty nové nosníky. V poledne 1. října nový most usadili a v noci na 2. října byl obnoven železniční provoz.
Autor: Archiv hl. města Prahy / Pražské mosty
Ačkoliv most byl již od roku 1901 dvojkolejný, druhá kolej mohla být využívána až od roku 1908, po úpravě kamenného viaduktu na výtoňské straně. Lávky pro pěší se zpřístupnily 1. prosince 1902, zpoždění způsobila stavba přístupových schodišť na Výtoni.
Autor: Archiv hl. města Prahy
Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě již několik let výrazně omezený, podle dřívějších vyjádření Správy železnic je jeho nahrazení nutné kvůli výrazné korozi. Dnes se přes něj pojíždí pouze po jedné koleji.
Autor: WIKI, Shutterstock
„Poslední nátěr, který zažil železniční most na Výtoni, byl někdy v 60. letech,“ říká profesor Jiří Kolísko, stavební inženýr a vysokoškolský pedagog. „Konstrukce mají jednu milou vlastnost, že jsou trpělivé. Snaží se odolávat zubu času poměrně dlouho. Ale pak už se to dostane do fáze, kdy se ten zpětný krok dělá velmi obtížně,“ dodal.
Autor: Magistrát hlavního města Prahy
Lávky pro pěší po stranách mostu byly kvůli absenci údržby v prosinci roku 2017 uzavřeny. Most byl v havarijním stavu.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Podle odborníků je most na Výtoni významnou technickou kulturní památkou v pražské památkové rezervaci a jeho nýtovaná konstrukce je památkově chráněná.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
„Stávající ocelová konstrukce je v podstatě neopravitelná k výhledovému provozování železniční dopravy,“ řekla v roce 2018 mluvčí železničářů Kateřina Šubová. Jde o výsledek studie, kterou si nechala SŽDC vypracovat.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
O možném zbourání mostu se mluvilo už v roce 2015, a to nejen kvůli jeho špatnému stavu. SŽDC i Institut plánování a rozvoje hlavního města (IPR) tehdy shodně tvrdily, že most je dopravně plně vytížen a měl by se ideálně rozšířit ze dvou kolejí na tři.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz