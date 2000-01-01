náhledy
Chaos v letecké dopravě zasáhl východní pobřeží USA. V neděli v noci přinesla obrovská sněhová bouře přes 50 centimetrů sněhu. V pondělí ráno byly kvůli nepříznivému počasí zrušeny téměř všechny lety do a z New Yorku, Filadelfie a Bostonu, několik států vyhlásilo stav nouze. Od neděle bylo zrušeno téměř 9 000 letů po celé zemi.
Autor: AP
Podle webové stránky FlightAware, která sleduje letecký provoz, patřily mezi letiště s nejvyšším počtem zrušených letů Newark a všechna ostatní letiště v oblasti New Yorku. Na snímku zavazadlový pás na letišti LaGuardia v New Yorku.
Autor: Reuters
Mezi letiště s nejvíce narušeným provozem patří JFK a LaGuardia v New Yorku, Newark v New Jersey, Filadelfie a Reagan ve Washingtonu DC. Sněhová bouře narušila cestování po celých Spojených státech, protože letadla uvízla na severovýchodě a přerušila tak navazující lety.
Autor: Reuters
Úřady vyzvaly všechny cestující, aby zkontrolovali stav svých letů, přičemž většina leteckých společností nabízí možnost bezplatné změny rezervace z důvodu nepříznivého počasí. V pondělí ráno zaznamenala letiště v New Yorku nejvyšší počet zrušených letů, podle FlightAware jich bylo zrušeno přibližně 99 procent.
Autor: ČTK
„Očekává se, že lety budou obnoveny v úterý, ale to záleží na podmínkách,“ uvedla Samantha Deckerová, zástupkyně ředitele pro vztahy s médii v Massachusetts Port Authority. „Cestující, kteří plánují přiletět na letiště v Bostonu, by se před příjezdem měli zaregistrovali u svých leteckých společností.“
Autor: Reuters
„Nejhorší se odehrávalo během ranního dojíždění mezi New Yorkem a Bostonem,“ uvedl Marc Chenard, meteorolog z amerického Centra pro predikci počasí. Na snímku prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bostonu.
Autor: Reuters
Nejvíce sněhu během bouře napadlo v Rhode Islandu, nejmenším státě USA. Podle místních médií se jedná o nejhorší sněhovou bouři, která tento stát kdy zasáhla. Providence, hlavní město státu, zaznamenalo 91 cm sněhu, což překonalo dosavadní rekord pro největší sněhovou bouři: 72,6 cm z února 1978. „Úplně nás to zaskočilo,“ řekla Candice Hrencecinová, meteoroložka NWS v Bostonu, pro New York Times. „Byli jsme stejně šokovaní jako všichni ostatní.“ Zákaz nepodstatných cest byl zaveden v Rhode Islandu a také v sousedním Connecticutu.
Autor: ČTK
Ti, kteří mají rezervaci letenky, by si měli před odjezdem na letiště zkontrolovat příslušnou aplikaci letecké společnosti. Webové stránky jako Flighty a FlightAware mohou cestující upozornit na zpoždění dříve, než letecká společnost stihne informovat všechny zákazníky.
Autor: ČTK
Meteorologická služba označila pondělní bouři jako „klasický bombový cyklón/severovýchodní bouři u severovýchodního pobřeží“. Bombový cyklón nastává, když tlak bouře klesne o určitou hodnotu během 24 hodin a vyskytuje se hlavně na podzim a v zimě, kdy mrazivý arktický vzduch může dosáhnout na jih a střetnout se s vyššími teplotami.
Autor: ČTK
Národní meteorologická služba oznámila, že na mezinárodním letišti ve Filadelfii napadlo 34,8 cm sněhu. Bylo zrušeno více než 600 letů a letecké společnosti se snaží odpoledne obnovit omezený provoz.
Autor: ČTK
Starostka Filadelfie Cherelle Parkerová vyzvala obyvatele, aby zůstali doma, zatímco město pracuje na odklízení silnic a padlých stromů. „Cestování bude i nadále obtížné a v některých oblastech téměř nemožné,“ uvedla Parkerová. Na snímku řídicí věž letiště ve Filadelfii.
Autor: ČTK