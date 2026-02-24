OBRAZEM: „Úplně nás to zaskočilo.“ Sníh paralyzoval americká letiště

Jan Dvořák
  10:53
Chaos v letecké dopravě zasáhl východní pobřeží USA. V neděli v noci přinesla obrovská sněhová bouře přes 50 centimetrů sněhu. V pondělí ráno byly kvůli nepříznivému počasí zrušeny téměř všechny lety do a z New Yorku, Filadelfie a Bostonu, několik států vyhlásilo stav nouze. Od neděle bylo zrušeno téměř 9 000 letů po celé zemi.
usa kalamita sníh boston letiště letadlo usa kalamita sníh new york la guardia usa sníh kalamita new york la guardia letiště usa kalamita sníh filadelfie letiště letadlo usa kalamita sníh boston letiště letadlo usa kalamita sníh boston letiště letadlo usa kalamita sníh boston letiště letadlo usa kalamita sníh filadelfie letiště letadlo usa kalamita sníh filadelfie letiště letadlo usa kalamita sníh filadelfie letiště letadlo usa kalamita sníh filadelfie letiště letadlo usa kalamita sníh filadelfie letiště letadlo

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Čechům zbude z důchodu víc než Němcům. Zachraňuje je vlastní bydlení

Premium
ilustrační snímek

Průměrný český důchod se pohybuje kolem 21 tisíc měsíčně a podle německé studie společnosti Data Pulse pokryje asi 118 procent obvyklých měsíčních výdajů seniora. Oproti tomu německý důchodce pobírá...

Urychlete opravy Družby, požádala Ukrajinu šéfka Evropské komise

Přijímací stanice ropovodu Družba mezi Maďarskem a Ruskem v maďarské rafinerii...

Společnost Transnefť, která zajišťuje přepravu více než 80 procent ruského exportu ropy je v nejnovějším sankčním balíčku schváleném Velkou Británií. Ropovod Družba zásobující Slovensko a Maďarsko...

25. února 2026  12:02,  aktualizováno  14:28

Starší byty zdražují nejrychleji. Nejvíce v Ostravě a Ústí nad Labem, ukazují data

Pohodlnější výhled na přehradu Mšeno a Jizerské hory si mohou nově užívat lidé...

Starší a nové byty zdražily loni podle dat České bankovní asociace o dvanáct procent. Rychleji rostly ceny bytů ve starších domech, které tak doháněly ceníky novostaveb. Například čtvereční metr v...

25. února 2026  13:38

Ruzyně chystá opravy u ranveje, létat se bude skoro půl roku přes město

Ranvej pražského letiště

Letiště Václava Havla zahájí 30. března druhou etapu oprav okolí hlavní dráhy, která se kvůli tomu bude muset stejně jako loni na 4,5 měsíce uzavřít. V době uzavírky bude letecký provoz převeden na...

25. února 2026  9:39

Mág designu sází na burzu práce, zaměstnanci musejí zvládat čtyři profese

Majitel společnosti JAP Future Petr Paksi se stal podnikatelem roku 2025 v...

Majitel přerovské společnosti JAP Future Petr Paksi se stal vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2025 Olomouckého kraje. Jeho firma zaměřená na interiérový design zaujala svou unikátní burzou práce....

25. února 2026  9:38

Konec velké solární éry. Tisíce fotovoltaik řeší, jak fungovat dál bez podpory

Premium
Fotovoltaická elektrárna nedaleko Prahy.

Velkým fotovoltaickým elektrárnám, které vznikaly v České republice v době solárního boomu, se blíží konec období garantovaných výkupních cen. Jejich provozovatelé řeší, jak si udržet ekonomickou...

25. února 2026

O status rodinné farmy si po měsíci řekl jediný podnik

Za 150 hektary pastvin a péčí o 120 kusů dobytka se skrývají dlouhé roky...

Možnost začít používat označení rodinné zemědělské hospodářství (RZH) zatím nechává farmáře klidné. Za první měsíc, co se o novinku mohli začít hlásit, se přihlásila jediná farma, sdělili iDNES.cz...

25. února 2026

Vývoz ruské ropy je vyšší než před invazí. Co Kremlu pomáhá a na čem naopak tratí

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...

Ruský export ropy objemově překonává čísla z doby před invazí na Ukrajinu, a to i přes rozsáhlé západní sankce. Podle nové zprávy analytického centra CREA k tomu Moskvě pomáhá zejména tzv. stínová...

24. února 2026  20:53

Válka ukrajuje Rusku polovinu rozpočtu. Hospodářský model naráží na strop

Pohled na Kreml (2. prosince 2025)

Ruská válka na Ukrajině trvá již čtyři roky a nezdá se, že by se na tom minimálně v příštích týdnech mělo něco měnit. Rusko válečnému konfliktu podřídilo v podstatě vše. Na financování armády a...

24. února 2026

Motor německého průmyslu vynechává. Bádensko-Württembersko řeší, jak z krize ven

Firma Dostech se zaměřuje na výrobu těsnění. (24. února 2026)

Spolková země Bádensko-Württembersko je dlouhodobě domovem mnoha důležitých německých firem. Je domovem především automobilky Porsche a Mercedes-Benz, které však dnes podobně jako další firmy v...

24. února 2026

Standardní vývoz elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračuje, potvrzuje úřad

Robert Fico

Přeshraniční přenosy elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračují i nadále bez problémů. Omezení vývozu na základě Ficova rozhodnutí se týká pouze nouzových dodávek elektrické energie. O tuto pomoc...

24. února 2026  16:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Česko má nejnižší nezaměstnanost i málo vysokoškoláků, ukazují evropská data

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky v pražských Holešovicích.

Česká republika má příznivé postavení zejména na trhu práce. V porovnání s jinými evropskými zeměmi však zaostává ve vzdělání, podíl obyvatel s vystudovanou vysokou školou je pod unijním průměrem....

24. února 2026  16:08

Nikdy jsem nezažil takový chaos. Nová pravidla aerolinek Southwest pasažéry štvou

Letadlo společnosti Southwest Airlines (25. července 2024)

Americká letecká společnost Southwest Airlines změnila dosavadní a poměrně ojedinělý způsob přidělování sedadel. Více než padesát let fungoval takzvaný otevřený nástup na palubu, kdy si každý pasažér...

24. února 2026  14:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.