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Největším dopravním letadlem pro přepravu cestujících, které kdy vzlétlo, je Airbus A380. Letoun vyvinulo evropské letecké konsorcium ve snaze překonat americký Boeing 747 Jumbo Jet. Stroj, který by dokázal přepravit přes 800 cestujících, ale přišel na trh v době, kdy už se aerolinky od vysokokapacitních letadel začaly odvracet. Letadlo, jež poprvé svezlo pasažéry 4. září 2006, se nakonec vyrábělo jen do roku 2021. Na snímku posádka největšího dopravního letadla světa Airbus A380, které 27. dubna 2006 v Toulouse ve Francii podnikla první zkušební let.
Autor: CTK / DPA / , ČTK
Místo plánovaných 750 strojů, což by Airbusu přineslo potřebný zisk, jich nakonec výrobní linku v jihofrancouzském Toulouse opustilo včetně prototypů jen 254. Zhruba polovinu koupily aerolinky Emirates ze Spojených arabských emirátů, které na dvoupatrovém stroji nabízejícím bohatým cestujícím nebývalý luxus, do značné míry vystavěly svou image. Na snímku z 18. června 2005 francouzský premiér Dominique de Villepin sedí na místě kapitána A380 a hlavní testovací pilot Claude Lelaie mu popisuje avioniku.
Autor: PIERRE VERDY / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Emirates dnes provozují téměř 120 Airbusů A380 a snaží se svou flotilu ještě rozšířit. Protože nové stroje už se nevyrábějí a Airbus už nejspíš výrobní linku neoživí, nezbývá těmto aerolinkám než se porozhlédnout na trhu olétaných strojů. Tam je přitom nabídka relativně bohatá.
Autor: Emirates
Někteří z leteckých dopravců se svých A380 zbavili jen pár let po zařazení do flotily. Mezi nimi i Air France, které desítku A380 provozovaly mezi roky 2009 a 2020 a předčasně je vyřadily poté, co se kvůli pandemii covidu výrazně propadla poptávka po létání. Podobně dopadlo pět strojů u dopravce China Southern Airlines, který je provozoval v letech 2011 až 2022 nebo celkem tucet obřích airbusů u aerolinek Malaysia Airlines a Thai Airways. Všechny tyto firmy se letadel zbavily, protože jim nepřinášely očekávaný zisk. Podle údajů Airbusu dnes létá 196 z celkem 251 vyrobených sériových exemplářů.
Autor: Profimedia.cz
Většina aerolinek včetně německé Lufthansy, australského Qantasu nebo British Airways, si pak jen vzácně pořídila víc než deset kusů A380. Australský dopravce se přitom brzy zařadí mezi už jen bývalé uživatele A380, ze služby je totiž plánuje vyřadit v polovině roku 2028. Rozhodnutí firma zdůvodňuje tím, že vyřazení těchto velkokapacitních strojů přinese velké úspory při údržbě flotily. Další provozovatelé chtějí svá letadla začít vyřazovat ze služby od začátku 30. let. Naproti tomu aerolinky Emirates předpokládají, že jejich flotila Airbusů A380 zůstane v provozu ještě zhruba dvě dekády.
Autor: British Airways
Úvahy o vývoji vysokokapacitního letadla, které by konkurovalo Boeingu 747, se v Airbusu objevily koncem 80. let minulého století, začátkem následující dekády se dokonce objevily vize o spolupráci obou výrobců na novém typu. Nakonec ale evropské letecké konsorcium, ve kterém se od začátku 70. let sdružili tradiční výrobci z Francie, Německa nebo Španělska, zvolilo vlastní cestu a v červnu 1994 Airbus oznámil plán na vývoj velmi velkého dopravního letadla, označeného jako A3XX.
Autor: Airbus
Poptávka po novém velkokapacitním stroji byla mnohem menší, než se čekalo, a výrobce Airbus na každém postaveném letadle výrazně prodělával. „Objevily se spekulace, že jsme s A380 přišli o deset let dřív, než jsme měli. Podle mě je ale jasné, že jsme byli o deset let pozadu,“ uvedl v únoru 2019 tehdejší šéf Airbusu Tom Enders, když oznamoval rozhodnutí ukončit výrobu tohoto modelu. Ve stejné době se ale chýlila ke konci i éra Boeingu 747. Poslední obří airbus převzaly Emirates v prosinci 2021 a o rok později vyrobila továrna v americkém Seattlu poslední exemplář Jumbo Jetu. Na snímku z 18. listopadu 2013 společnost Emirates na dubajském aerosalonu oznámila největší nákup civilních letadel v historii. Přítomen byl i Enders.
Autor: Emirates Airline
Dvoupatrové řešení používal už Boeing 747 představený na konci 60. let minulého století, v jeho případě je ale horní paluba umístěna jen na menší části trupu a tvoří typický „hrb“ za pilotní kabinou. Airbus se rozhodl jít cestou co největší kapacity, a tak se horní patro táhne po celé délce od pilotní kabiny až po ocasní plochy. To sice na jednu stranu znamená velkou výhodu v podobě kapacity, která teoreticky může dosáhnout až 850 cestujících (zhruba o dvě stovky více než největší verze Jumbo Jetu), na druhé straně ale A380 působí v porovnání se 747 poněkud neohrabaným dojmem.
Autor: Archiv Lubora Obendraufa
Kabina Airbusu A380 je díky svým rozměrům vysoce variabilní a leteckým společnostem umožňuje vybavit ji nebývale luxusními a jinde nevídanými prvky, jako jsou třeba sprchy v první třídě. Největší provozovatel, aerolinky Emirates, provozují své A380 v několika konfiguracích, většinou pro zhruba pět stovek cestujících. Na dolní palubě u nich bývá nejlevnější turistická třída, zatímco „horní patro“ je vyhrazené pro lépe platící cestující z obchodní nebo první třídy. Ti mají místo obyčejných sedadel k dispozici například zvláštní kóje, ve kterých si mohou rozložit postel a za letu si pohodlně odpočinout.
Autor: Lubor Obendrauf
Po opadnutí covidové pandemie, když se do letecké dopravy vrátili cestující, se začalo ukazovat, že velkokapacitní letadla přes všechny nevýhody stále najdou využití. Důkazem jsou aerolinky Emirates, které se snaží svou stávající flotilu A380 ještě rozšířit. Právě díky letecké společnosti ze Spojených arabských emirátů byl Airbus A380 pravidelným hostem na pražském Letišti Václava Havla. Od prosince 2024 nasadily Emirates po několikaleté přestávce tento typ na linku Dubaj–Praha. Po americko-izraelském útoku na Írán ale linka dočasně přestala létat a po jejím obnovení na ni dopravce nasadil menší Boeing 777. Na snímku ze 14. března 2014 skupinka leteckých fanoušků vítá A380 v barvách Korean Air.
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz
Finální montáž A380 probíhala ve francouzském Toulouse, ale jednotlivé velké části vznikaly v několika evropských zemích. Velké části letadel se z výrobních závodů dopravovaly lodí, po řekách a následně speciálními silničními soupravami do Toulouse. Křídla z Broughtonu například putovala do přístavu Mostyn, kde se nakládala na speciální loď společně s částmi trupu. Po dokončení základního letadla v Toulouse se A380 často přeletěl do Hamburku, kde dostal interiér kabiny a finální lakování. A380 se už nevyrábí. Poslední, 251. vyrobený kus, Airbus dokončil v roce 2021. Program tedy dnes funguje pouze z pohledu provozu, údržby a náhradních dílů.
Autor: Airbus
Přes všechny vymoženosti, které Airbus A380 od svého zařazení na běžné lety v roce 2007 cestujícím nabízí, bylo už od počátku jeho služby jasné, že letadlo dorazilo na oblohu ve špatnou dobu, přesněji řečeno pozdě. Bylo totiž navržené na to, aby přepravovalo pasažéry mezi velkými uzlovými letišti, odkud by pak velká část z nich pokračovala do konečného cíle menšími letadly. Na přelomu tisíciletí se ale začal prosazovat model přímých leteckých linek, pro cestující pohodlnější, na které aerolinky začaly nasazovat o něco menší, ale v důsledku úspornější typy jako Boeing 777 nebo Airbus A350. Na snímku Airbus A380 společnosti Emirates v doprovodu akrobatické skupiny Al Fursan na strojích Aermacchi MB-339NAT
Autor: Airbus S.A.S.