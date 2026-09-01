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Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí
Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...
Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy
Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...
Deficit 389 miliard ekonomy zaskočil. Zřejmě zdraží hypotéky, varují
Vysoké zadlužování v časech hospodářského růstu Česku neprospěje, shodují se ekonomové po představení první verze rozpočtu na rok 2027. Druhý nejvyšší schodek v dějinách a následné navýšení dluhu...
Kaple jako rodinný dům. V Praze je na prodej unikátní nemovitost
Bydlet na zámku už dnes není nic neobvyklého. Někteří si však za svůj domov volí i církevní stavby. V Praze je nyní na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. Netypický dvoupodlažní dům...
Vaginy s umělou inteligencí i falešné modřiny. Trh se sexuálními pannami zažívá boom
Vzhledem k tomu, že odvětví sexuálních panen roste a umělá inteligence kvapně mění nabídku nejrůznějších produktů, experti stále nedokážou odpovědět na otázku, jak s těmito pannami zákazníci...
Sto tisíc lidí musí řešit své problémy pod hrozbou trestu. Poradny se bojí náporu
Nevyhovující bydlení, dluhy, dlouhodobá nezaměstnanost, to je jen část problémů, se kterými se někteří lidé, kteří jsou na dávkách, potýkají. Nově budou muset své problémy řešit. Když nebudou...
Nejvíce turisty lákaly Moravskoslezský kraj a hory. Praha zaostala
Turistů v Česku opět letos meziročně přibylo. Podle dat Českého statistického úřadu sesbíraných po hotelech a dalších typech ubytovacích zařízení jen za letošní první pololetí meziročně vzrostl počet...
Není to horor, tohle je náš život. Rusko zacílilo na ukrajinskou železniční síť
Ukrajinské vlaky kdysi proslulé svou přesností nyní trpí pravidelnými zpožděními, která někdy trvají až 12 až 15 hodin. Za zvuku sirén musí cestující vystoupit a schovávat se čím dál častěji. Rusko...
Jediný Čech ve vedení Škody jde pomáhat s prodejem značek Volkswagenu
Jediný Čech v představenstvu Škody Auto Martin Jahn, který je odpovědný za prodej a marketing, bude od října jmenovaný členem představenstva pro prodej, marketing a after sales značky Volkswagen v...
Přednastavené spropitné rozčiluje hosty. Vnímají to jako nátlak, zjistil průzkum
V restauracích a hospodách se na platebních terminálech stále častěji před zaplacením objevuje nabídka spropitného. Hosté si mohou vybrat z několika částek či procent z útraty, zadat vlastní sumu...
Malajsijský hobby obchod již brzy v Česku. První pobočku otevře v Ostravě
Malajsijský obchodní řetězec MR.D.I.Y. otevře na podzim svou první prodejnu v České republice ve Foru Nová Karolina v Ostravě. Nabídne potřeby pro domácnost, kuchyň a zahradu, dekorace, železářské...
Mezistanice cestou do Ruska. Maledivy pomáhají obcházet sankce, USA tlačí na změnu
Maledivy patří k nejvyhledávanějším turistickým destinacím na světě. V posledních letech se ale staly také důležitým tranzitním místem pro obchod, který má s cestovním ruchem společného jen málo....
Češi jsou šetrní turisté. Víc v cestovce utratí Poláci i Slováci, ideálem je Maďar
Nejvíce za letní dovolenou ve středoevropském srovnání utratí maďarští klienti cestovních kanceláří. Podle srovnání cestovní agentury Invia dosahuje průměrná útrata maďarských klientů přes 78 tisíc...
Někteří finanční poradci zneužívají školní přednášky, varovala ČNB
Česká národní banka varovala před problematickými praktikami, které se v Česku množí. Někteří finanční poradci podle ní zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti dětí k propagaci vlastních...
Agendu cestovního ruchu čeká zásadní změna, zamíří pod ministerstvo průmyslu
Vláda patrně vyslyší přání podnikatelů v cestovním ruchu a agendu turismu přesune z kompetence ministerstva pro místní rozvoj pod ministerstvo průmyslu. Nové kolo diskusí o tom, jakým způsobem by měl...
Na ministerstvu zemědělství skončil dlouholetý mluvčí Bílý, jeho nástupce se hledá
Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý k začátku září skončil ve funkci. Byl v ní od roku 2018, na ministerstvu pak pracoval ještě o tři roky déle. Jeho nástupce se zatím hledá, pozice je...
Nerezignoval jsem a prověrku jsem si chtěl doplnit, říká bývalý šéf Českých drah
Dohoda o obměně vedení Českých drah nebyla tak harmonická, jak ji dopravní resort prezentoval. Dnes už bývalý šéf Českých drah Michal Krapinec po kritice odevzdání své bezpečnostní prověrky nabízel,...