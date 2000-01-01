náhledy
Po celém Německu v pátek stávkují zaměstnanci městských dopravních podniků. Tramvaje, autobusy i vlakové soupravy metra zůstaly letos už podruhé stát v garážích a depech. Není jasné, kdy bude dosaženo dohody mezi zaměstnavateli a odbory. Jednání probíhají v jednotlivých regionech velmi odlišně, ale v poslední době se žádné z nich nezdálo být blízko průlomu.
Autor: Reuters
Za lepší pracovní podmínky a někde i za vyšší platy stávkují řidiči a další zaměstnanci hromadné dopravy v Berlíně, Mnichově, Hamburku či Kolíně nad Rýnem a řadě dalších větších i menších měst.
Autor: Reuters
Ke stávce vyzval odborový svaz Verdi, který tak chce zvýšit tlak na zaměstnavatele při každoročních jednáních o pracovních podmínkách. Odboráři požadují mimo jiné zkrácení pracovní doby, delší přestávky a vyšší příplatky za práci o víkendu a v noci.
Autor: Reuters
V několika spolkových zemích chtějí zaměstnanci MHD i vyšší platy. Úterní výzva svazu Verdi ke stávce směřovala do více než 150 dopravních podniků se zhruba 100 000 zaměstnanci.
Autor: Reuters
„Stávka začala,“ řekl agentuře DPA krátce po 3:00 zástupce Verdi v dopravním podniku hlavního města Berlína Serat Canyurt. BVG je největším regionálním dopravním podnikem v Německu s 16 500 zaměstnanci.
Autor: AP
V Berlíně stávka skončí se začátkem nedělního provozu ve 3:00. Například v Brémách ale nebudou autobusy a tramvaje jezdit až do noci na pondělí.
Autor: ČTK
Na většině míst Německa bude stávka dvoudenní, hromadná doprava tak nebude fungovat ani v sobotu. Jednodenní stávku Verdi uspořádal už 2. února. Tehdy se dotkla 15 ze 16 spolkových zemí, nyní se týká 14.
Autor: Reuters
Nestávkují zaměstnanci dopravních podniků z Dolního Saska a Bádenska-Württemberska. Ke stávce se nepřipojili ani zaměstnanci německých drah Deutsche Bahn, vlaky příměstských drah S-Bahn proto jezdí a mnohde jsou kvůli stávce i posílené spoje.
Autor: Reuters
„Naši kolegové naléhavě potřebují pomoc – a zaměstnavatelé potřebují jasný signál, že jsme odhodláni bojovat za naše požadavky,“ uvedla ve svém prohlášení místopředsedkyně svazu Verdi Christine Behleová. Zaměstnavatelé podle ní stále nepochopili, že veřejné dopravní služby nemohou dlouhodobě fungovat, pokud nyní výrazně nezlepší pracovní podmínky.
Autor: Reuters
Pracovníci veřejné dopravy demonstrují během celostátní stávky za vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky, kterou vyhlásil odborový svaz Verdi v Berlíně. Jedeme v tom spolu, zní jejich slogan.
Autor: Reuters
V kolektivním vyjednávání, které probíhá samostatně ve všech 16 spolkových zemích, většinou s obecními sdruženími zaměstnavatelů, požaduje Verdi především výrazné zlepšení pracovních podmínek.
Autor: Reuters
Mezi požadavky německých dopraváků patří kratší týdenní a směnné pracovní doby, delší doby odpočinku a vyšší příplatky za práci v noci a o víkendech. V Bavorsku, Braniborsku, Sársku, Durynsku a v hamburské Hochbahn se také jedná o vyšších mzdách a platech.
Autor: Reuters