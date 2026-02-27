|
Dopraváci v Německu vyšli do dvoudenní stávky. Letos již podruhé
Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry
Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...
Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže
Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...
Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila
Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...
Historická premiéra. Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino
Cestující se na jaře budou moci svézt svézt nejrychlejším polským vlakem. Od 9. března do 17. června nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na trase Praha–Bohumín...
Školkovné se vrací, má pomoci s návratem do práce. Přibude i sleva na studenta
Vláda vrací do hry jen před pár lety škrtnuté školkovné i daňovou slevu pro studenty. Obojí se rozhodl z daňového systému vymazat Fialův kabinet s cílem ulevit státní pokladně. Současné ministerstvo...
Mladíky nahradili chatboti. Číňanky dnes dávají přednost virtuálním partnerům
Dokonce dva partnery poháněné umělé inteligencí najednou má Číňanka Phoebe Čangová. V posledních měsících si postupně vytvořila více než 200 takových parťáků, se kterými si v minulosti psala....
Zdražování bytů závisí i na otvíraných dálnicích. Vidět je to třeba kolem D35
Do zdražování nemovitostí se promítá i kvalita okolní infrastruktury. Vidět je to třeba na výstavbě dálnic. Například po otevření nového úseku D35 poskočily ceny v regionech i o 80 procent.
SpaceX míří na burzu, vyhlíží 1,75 bilionu dolarů. Musk podá žádost v březnu
Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska plánuje podat v březnu důvěrnou žádost o vstup na burzu ke Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Takzvaná primární veřejná nabídka akcií (IPO) by společnost...
Paramount oficiálně přebírá Warner Bros poté, co Netflix další boj vzdal
Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) v pátek ráno podepsala smlouvu, podle níž ji za 110 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč) přebírá mediální skupina Paramount Skydance (PSKY). Vyplývá to ze záznamu...
Jak chutná set-jetting. Televizní turismus zamořuje nejkrásnější místa světa
Generace Z a mileniálové plánují výlety podle svých oblíbených seriálů. Destinace od Sicílie po Saint-Tropez se snaží zvládnout nápor takzvaného set-jettingu. Podle prognózy společnosti Expedia Group...
Alstom zkouší ve Velimi nové patrové vlaky. Mohly by jezdit ve středních Čechách
Povinnými zkouškami na okruhu ve Velimi prochází patrová souprava Coradia Max. Vlak se 380 místy k sezení chce výrobce nabídnout dopravcům účastnícím se tendrů na provoz elektrifikovaných tratí ve...
Škoda Auto má nový závod na výrobu baterií do elektromobilů, stál pět miliard
Škoda Auto v Mladé Boleslavi otevřela novou továrnu na výrobu bateriových systémů určených pro elektromobily různých značek koncernu Volkswagen. Posiluje tak roli v rámci evropského automobilového...
Chemický gigant BASF znovu škrtá. Zisk stagnuje, přijde další propouštění
Německý chemický koncern BASF očekává letos stagnaci zisku a připravuje další úsporná opatření. Firma se nadále potýká s útlumem evropského chemického průmyslu a přebytkem výrobních kapacit na trhu.
Soud rozhodl o ukončení léčby prvního českého teroristy Baldy. Recidiva nehrozí
Okresní soud v Mladé Boleslavi v pátek vyhověl návrhu na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a...
Ministerstvo financí odvolalo ředitele MERO Pantůčka. Důvody mu nesdělilo
Ministerstvo financí odvolalo předsedu představenstva a generálního ředitele státního provozovatele ropovodů MERO Jaroslava Pantůčka. Informaci potvrdil tiskový odbor ministerstva. Odvolání je účinné...
Marketing bez jídla. Německý McDonald’s spustil kampaň zaměřenou na ramadán
Německá pobočka řetězce McDonald’s spustila ve spolupráci s agenturou Scholz & Friends kampaň „Happy Ramadan“. Marketingová strategie se zaměřila na muslimskou komunitu v zemi, která čítá přes šest...
Po celém Německu v pátek stávkují zaměstnanci městských dopravních podniků. Tramvaje, autobusy i vlakové soupravy metra zůstaly letos už podruhé stát v garážích a depech. Není jasné, kdy bude...