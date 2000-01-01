náhledy
Číňané vyrážejí na oslavy lunárního nového roku. Mnozí se rozhodli absolvovat až 30hodinovou cestu z Pekingu, aby mohli být doma na svátky se svými blízkými. Pro mnohé z nich je to jediné období v roce, kdy si mohou vzít volno z práce.
Autor: ČTK
Číňan Liou Č’-čchüan čekal na více než 30hodinovou cestu vlakem do Čcheng-tu, hlavního města provincie S’-čchuan, vzdáleného asi 2 000 kilometrů od Pekingu, kde pracuje ve stavebnictví.
Autor: AP
Jízdenky na vysokorychlostí vlaky (zde na nádraží v Pekingu) jsou mnohem dražší než na obyčejné rychlíky. Mnoho z Číňanů, kteří cestují na svátky, si je nemohou dovolit.
Autor: AP
Přesunu lidí, kteří se chystají cestovat do svých rodných měst v rámci největšího přesunu lidstva na světě, se říká v Číně „čchun-jün“, nastává před lunárním novým rokem 17. února.
Autor: ČTK
V zemi, kde se od pracovníků očekává, že budou pracovat dlouhé hodiny – včetně víkendů – a mají jen několik dní dovolené ročně, je festival lunárního nového roku vzácným obdobím.
Autor: ČTK
„Letos je to horší než loni. Ekonomika je špatná a je stále těžší vydělat peníze,“ říká jeden z cestujících. Vybral si pomalejší vlak, aby ušetřil peníze: vysokorychlostní vlak by cestu zvládl za pouhých devět hodin, ale stojí více než dvakrát tolik.
Autor: ČTK
Čínská vláda odhaduje, že během 40 dnů kolem festivalu se uskuteční 9,5 miliardy cest, což je podle informací Národní komise pro rozvoj a reformy rekordní počet. Zhruba 540 milionů z těchto cest připadá na vlak a 95 milionů na letadla. Zbytek bude po silnici.
Autor: ČTK
Na vlakovém nádraží v Pekingu se cestující s velkými taškami a kufry tísnili v čekárnách a čekali na své vlaky. Jiní si pochutnávali na instantních nudlích, které jsou snadnou svačinkou, protože nádraží poskytují horkou vodu zdarma.
Autor: ČTK
Svátek nového roku je nejen ve znamení přesunu obyvatel, ale především spotřeby. Lidé navštěvují venkovní trh před lunárním novým rokem v Pekingu v Číně, aby svým blízkým nakoupili dárky.
Autor: Reuters
Se svátkem je tradičně spojeno i mnoho nejrůznějších kulturních akcí. Umělci předvádějí tradiční lidovou akrobacii na venkovním trhu v Pekingu v Číně.
Autor: Reuters
Nejdůležitější tradiční svátek v Číně je obecně špičkou sezony pro domácí spotřebu, poháněnou rodinnými setkáními, stravováním, zábavou, cestováním a nákupy dárků.
Autor: Reuters
„Nový rok je svátkem roku a pokud se nevrátíme domů, nebudeme si moci užít sváteční atmosféru,“ řekla Tchien Jün-sia, žena z provincie Henan, která provozuje stánek se snídaněmi v Pekingu. „Chci jet domů, abych viděla své děti, vnoučata a manžela.“
Autor: Reuters