OBRAZEM: Cestovní horečka stoupá. Na oslavy nového roku vyrážejí miliony Číňanů

Jan Dvořák
  9:34
Číňané vyrážejí na oslavy lunárního nového roku. Mnozí se rozhodli absolvovat až 30hodinovou cestu z Pekingu, aby mohli být doma na svátky se svými blízkými. Pro mnohé z nich je to jediné období v roce, kdy si mohou vzít volno z práce.
Témata: Nový rok, slavnost

