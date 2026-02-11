|
OBRAZEM: Cestovní horečka stoupá. Na oslavy nového roku vyrážejí miliony Číňanů
Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě
Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...
Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem
Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...
Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...
Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány
Sázející, který na konci ledna vyhrál bezmála 200 milionů ve sportce, se svěřil, jak přišel k vítěznému tiketu. Osudové rozhodnutí prý padlo náhodně, pro koupi sázenky se muž z Karlovarského kraje...
Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun
Zlaté cihly zapuštěné do podlahy byly charakteristickým prvkem hotelu Hotelu Grand Emperor v Macau po více než dvě desetiletí. Nyní se jeho vedení rozhodlo cihly ze vstupní haly odstranit a zpeněžit....
CSG partnerem prestižní Mnichovské bezpečnostní konference
Průmyslově-technologická skupina CSG se letos poprvé stává partnerem prestižní Mnichovské bezpečnostní konference. Aktivní podpora konference potvrzuje globální význam skupiny, umocněný lednovým...
Macron přivítal Babiše tradiční pusou na tvář, řešili spolu změny povolenek
Od našeho zpravodaje ve Francii Premiér Andrej Babiš má za sebou večeři v Elysejském paláci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Přes dvě hodiny ladili postoje před nadcházejícím summitem Evropské rady. Jednali především...
Zlato spekulanti nezkazí. Vyhraje, kdo kupuje po malých částkách, míní analytik
Cena zlata se dlouho tvářila, že neví, co je to strop. Za jednu unci se platilo i přes 5000 dolarů (v přepočtu zhruba přes sto tisíc korun za 31,1 gramu zlata). Pak přišel pád, který ukázal, že zlato...
Růže na Valentýna zdraží o vyšší desítky procent, budou z dovozu
Češi vloni utratili za květiny 18,14 miliardy korun, meziročně o 1,8 miliardy korun více. Letos se pak očekává, že si lidé na Valentýna oproti loňsku za růže připlatí o desítky procent více. Je to...
Swatch potřebuje zásadní změny. Analytici volají po inovacích i reformě vedení
Švýcarský hodinářský gigant Swatch čelí rostoucímu tlaku investorů a analytiků. Pokud chce zastavit dlouhodobý pokles zisků a obnovit důvěru trhu, bude podle nich muset výrazně inovovat, zúžit...
Vítejte ve světě bolesti. Britský hlídací pes zakázal reklamu na nového Predátora
Úřad pro regulaci reklamy (ASA) shledal, že zábavní gigant Disney porušil v Británii pravidla svou reklamou na film Predátor: Nebezpečné území. Outdoorovou plochu zobrazující useknuté tělo androidky...
Zuckerberg kupuje luxusní sídlo v Miami. Chce se vyhnout kalifornské dani
Americký technologický magnát a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a jeho manželka Priscilla Chan kupují luxusní sídlo na nábřeží exkluzivního ostrova Indian Creek v Miami. Cena objektu se pohybuje...
Heineken propustí až šest tisíc zaměstnanců. Nizozemský výrobce piva věří v růst
Společnost Heineken NV sníží počet svých zaměstnanců po celém světě přibližně o sedm procent. Nizozemský výrobce piva čelí poklesu poptávky po pivu, který se v důsledku rostoucích cen a omezení...
Fio banka roste, loni navýšila zisk i počty klientů
Fio bance se v uplynulém roce podařilo zvýšit počet klientů i čistý zisk. Ten podle zatím neauditovaných výsledků dosáhl 6,9 miliardy korun. Řady klientů se pak meziročně rozrostly o sto tisíc na 1,6...
Růst cen pamětí rozevírá burzovní nůžky. Výrobci vydělávají, zbytek krvácí
Raketový růst cen paměťových čipů v posledních měsících stále výrazněji rozděluje akciové trhy na vítěze a poražené. Zatímco výrobci pamětí zažívají bezprecedentní růst hodnoty akcií, firmy...
Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů
Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...
Ekonomika poroste a inflace bude pod dvěma procenty, očekávají bankovní analytici
Tuzemské hospodářství by letos i v příštím roce mělo vykazovat růst kolem úrovně 2,6 procenta. Potáhne ho zahraniční i domácí poptávka. Inflace letos zůstane zkrocená pod dvěma procenty, některé její...