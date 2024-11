Kartelová dohoda mezi ČD a ÖBB: Kdo byly klíčové postavy a o čem rozhodovaly

Na straně ÖBB mají být do kartelové dohody zapojeni především vysocí funkcionáři, kteří aktivně koordinovali kroky proti RegioJetu. ÖBB se v roce 2019 dohodly s Evropskou komisí a přiznaly svou vinu, přičemž měly poskytnout důkazy včetně interní komunikace, která prokazuje, že se jejich pracovníci snažili zabránit prodeji ojetých vozů společnosti RegioJet. Zpráva o vyšetřování Evropské komise vychází z emailové komunikace, mezi vysokými manažery dopravních společností.

„České dráhy (v interním e-mailu zaslaném panem Štěpánem panu Kuruczovi dne 21. září 2014, který informoval o schůzce s ÖBB) uvedly: ‚V tomto případě se jedná o jednání s ÖBB: pokud RegioJet nakoupí [vozy od ÖBB], [...] lze [...] předpokládat pokus o vstup na trasu Praha–Brno. To kolegy z OBB okamžitě přesvědčilo‘,“ píše se v úvodní části dokumentu s podtitulem Odůvodnění z materiálu Rozhodnutí Evropské komise. Redakce iDNES.cz má dokument k dispozici.

České dráhy v tiskové zprávě uvedly, že s vydaným rozhodnutím zásadně nesouhlasí a odmítají, že by docházelo k tvrzeným zásahům do obchodu s použitými železničními vozy dopravce ÖBB, neboť ty byly průběžně prodávány různým společnostem, a to vždy na tržním principu za nejvyšší nabízenou cenu.

Podle rozhodnutí Evropské komise mají v kartelu figurovat zejména Christian Kern, tehdejší generální ředitel ÖBB, který se podílel na celkové strategii a politice ÖBB či členové představenstva Georg Lauber a Birgit Wagnerová. Christian Kern následně zastával i post rakouského spolkového kancléře. Za ČD mají pak být jmenováni bývalí generální ředitelé Pavel Krtek, Daniel Kurucz a Petr Žaluda či člen představenstva Michal Štěpán.

Čeští manažeři spolu s protějšky z ÖBB měli koordinovat kroky, jejichž cílem bylo zabránit prodeji použitých vozů RegioJetu, a to v zájmu ochrany vlastního trhu a spolupráce mezi ČD a ÖBB. Za Českými drahami mají stát i další vysocí představitelé společnosti jako například Miroslav Šebeňa a František Bureš, kteří se podíleli na komunikaci s rakouskými partnery a koordinovali úsilí o blokování prodeje vozů společnosti RegioJet.

„ÖBB poznamenala v interním e-mailu (zaslaném panem Pfaffem panu Pfeilerovi dne 25. května 2012): „nebylo by dobré prodat vozy společnosti RegioJet [...] není vyloučeno, že RegioJet nasadí tyto vozy mezi Prahou a Brnem a bude tak konkurovat plánovaným službám Railjet Graz–Praha,“ vysvětluje kapitola Relevatní faktické souvislosti.

V celém tomto procesu figurují na obou stranách i další osoby, které ale byly v kauze bez rozhodovacích pravomocí a postup ČD ani ÖBB nemohly oficiálně ovlivnit. Jejich role v dohodách byla podle EK velmi omezená. To se týká například manažera ÖBB Wolfganga Pfaffa nebo Radka Dvořáka, který byl v té době ředitelem kanceláře náměstka pro osobní dopravu ČD. Právě Dvořákova emailová komunikace s ÖBB unikla do médií. Podle dostupných informací se tyto osoby nemohly podílet na strategických rozhodnutích takového rozsahu, jako byl odkup železničních vozů. Zjištění EK tak dává nový rozměr kauze a poukazuje na hlavní aktéry celého případu z řad vysokých funkcionářů ÖBB a nejvyššího vedení ČD.

Proč se dohoda týkala právě prodeje vozů?

Hlavním cílem tohoto kartelu (EK dokonce zmiňuje pojem gentleman’s agreement) měla být snaha od určitého časového okamžiku zabránit konkurenci RegioJet v získání železničních vozů od ÖBB. Flotila Regiojet byla tehdy z většiny tvořena vozy právě od ÖBB. RegioJet, nový konkurent na poli dálkové železniční dopravy, usiloval o rozšíření svých služeb nejen v České republice, ale i na mezinárodní trase mezi Českem a Rakouskem, kde mohl ohrozit pozice ČD i ÖBB.

Podle vyšetřování EK se ČD a ÖBB údajně dohodly, že použité vozy, které by mohly být prodány RegioJetu, byly preferenčně nabídnuty ČD. Tento krok měl mít za cíl nejen zamezit RegioJetu v rozvoji, ale i zajistit, že nový konkurent nezíská vozy, které by mu umožnily expanze na klíčových trasách. Měla existovat obava, že s využitím těchto vozů mohl RegioJet ohrozit společný projekt Railjet na trase Praha–Vídeň, který byl vnímán jako konkurence mezi ČD a ÖBB.

Na straně ÖBB měla probíhat mnohem aktivnější a cílenější komunikace, která se zaměřovala na omezování prodeje vozů RegioJetu. V e-mailové korespondenci se údajně mezi pracovníky ÖBB objevují výhrady vůči prodeji vozů konkurenci, a to i z důvodu ohrožení mezinárodní linky Praha–Vídeň. ÖBB si také měly vysoce cenit spolupráce s ČD, zejména v rámci projektu Railjet, a aktivně blokovaly jakékoli kroky, které by mohly ohrozit tento projekt.

„Prohlášení generálního ředitele ÖBB v září 2014 generálnímu řediteli Českých drah, že ÖBB „neudělá stejnou chybu jako v minulosti“, čímž myslel, že chybou byl prodej společnosti RegioJet; Kurucz/Kern,“ uvádí dokument Evropské komise.

V tomto kontextu má být v interní komunikaci ÖBB často vyjadřována obava, že prodej vozů RegioJetu by mohly mít negativní dopad na společné strategické plány s ČD, a proto byla regulována jakákoli nabídka prodeje vozů.

Evropská komise v vydala letos v říjnu Rozhodnutí, že tato koordinovaná protisoutěžní jednání mezi ČD a ÖBB jsou v rozporu s pravidly EU, konkrétně s článkem 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje kartely a protisoutěžní dohody a udělila oběma společnostem úhrnnou pokutu ve výši 48,7 mil. EUR.

Podle Českých drah prověřování a vyšetřování celé věci trvá již více než 8 let a docházelo v něm k nedůvodným průtahům, byla porušována jejich procesní práva a z průběhu řízení je patrná snaha po tak dlouhém šetření někoho potrestat. Společnost České dráhy dále uvedla, že se bude nadále bránit proti vydanému rozhodnutí u soudních orgánů EU.