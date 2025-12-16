Nový ministr dopravy Bednárik zvažuje zavedení plošného mýta pro kamiony

Nový ministr dopravy své plány nejprve nastínil v rozhovoru pro server Zdopravy.cz. Následně doplnil, že by byla nastavena různá výše sazeb, na některých silnicích by byla nulová. V současné době mýto provozovatelé vozidel nad 3,5 tuny platí na 1385 kilometrech silnic první třídy a všech kilometrech dálnic.
|
Nová EET bude v roce 2027. Okamžitě chce Babišova vláda snížit ceny elektřiny
Bednárik není pro zvyšování cen mýtného, ale nelíbí se mu, že kamiony platí mýtné jen na části silnic první třídy. „Mně by se hodně líbilo, kdyby naše mýto mělo dispečink a plovoucí cena mýtného by umožňovala regulaci těžké dopravy on-line. Ale pokud se bavíme o digitalizačním módu, tak to má smysl jen tehdy, když máte pokrytou celou síť,“ řekl webu ministr.
Zavedení plošného mýta by podle něj předcházela diskuse se Sdružením automobilových dopravců ČESMAD Bohemia. Bednárik upozornil, že není cílem zdražit spotřební zboží. Od začátku roku do konce října provozovatelé vozidel nad 3,5 tuny zaplatili za užívání českých dálnic a vybraných silnic první třídy celkem 16,1 miliardy korun, meziročně o 11,6 procenta více.
|
2. prosince 2025