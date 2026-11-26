Norse Atlantic je nízkonákladový letecký dopravce zaměřený na dálkové lety. Má 12 letadel Boeing 787 Dreamliner a létá s nimi z Norska do destinací v Evropě, Severní Americe a Asii. Společnost vznikla v roce 2021 a nabízela levnější letenky na mezikontinentálních trasách.
„Pokud se nepodaří urychleně zajistit krátkodobé financování, představenstvo hodlá podat návrh na zahájení insolvenčního řízení,“ uvedla dnes firma. Už ve středu oznámila, že by byla ochotna nechat se převzít a že o této možnosti jedná s investory. Převzetí by mohlo být jednou z cest, jak rychle zajistit potřebné financování. „Nelze ale zaručit, že se podaří najít životaschopné řešení,“ dodaly aerolinky.
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Globální letecký průmysl zažívá nejhorší krizi od pandemie covidu-19. Válka s Íránem, která začala na konci února, vedla mimo jiné k prudkému růstu cen pohonných hmot, což leteckým společnostem zvyšuje náklady.
Server CNBC napsal, že dnes krátce po 9:00 aerolinky stále nabízely letenky na páteční a pozdější lety.
Podnik se ve snaze odvrátit finanční potíže v květnu zbavil 75 zaměstnanců v rámci úsporných opatření, jejichž cílem bylo snížit náklady o 50 milionů dolarů. Stalo se tak poté, co loni v listopadu nahradil zakladatele společnosti Björna Toreho Larsena ve funkci generálního ředitele Eivind Roald.
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Norský podnikatel Björn Tore Larsen založil aerolinky Norse v roce 2021 poté, co letecká společnost Norwegian Air za pandemie opustila segment dálkových letů. Norse se pokusila obnovit nízkonákladové transatlantické lety s využitím 12 letadel Boeing 787 Dreamliner a řady bývalých zaměstnanců Norwegian Air. Později společnost rozšířila své aktivity také o charterové lety a pronájem letadel, protože se jí nedařilo dosahovat zisku pouze z pravidelných leteckých spojů.
Akcie společnosti Norse na burze v Oslu ve středu ztratily přibližně 85 procent hodnoty a v poklesu pokračovaly i dnes. Klesly až na 0,0265 norské koruny, zatímco při vstupu na burzu na začátku roku 2021 se obchodovaly až za 60 norských korun. Ztráty z dnešního rána později smazaly.