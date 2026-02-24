Nikdy jsem nezažil takový chaos. Nová pravidla aerolinek Southwest pasažéry štvou

Jan Dvořák
  14:06
Americká letecká společnost Southwest Airlines změnila dosavadní a poměrně ojedinělý způsob přidělování sedadel. Více než padesát let fungoval takzvaný otevřený nástup na palubu, kdy si každý pasažér mohl vybrat, jaké místo chtěl. Změna však nyní rozčiluje mnohé cestující, žádají, aby se systém vrátil do starých kolejí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Američan Whitney Westerfield nastoupil ve čtvrtek do letadla společnosti Southwest letící z Tampy do Nashvillu a usedl na své místo podle letenky v řadě číslo 8. Horní úložné prostory pro zavazadla byly ale po několik řad plné, což ho a mnoho dalších cestujících nutilo bloudit po letadle a hledat volná místa, zatímco do letadla nastupovali další lidé.

„Nikdy jsem nezažil takový chaos, jaký panoval včera večer při nástupu a výstupu z letadla,“ říká právník z Kentucky. Na služební cestě, která začala v pondělí, letěl poprvé se společností Southwest od té doby, kdy letecká společnost koncem ledna přešla od starého modelu volného výběru sedadel k standardnímu přidělování míst podle letenky.

Na obou letech, jak řekl, požádal letový personál: „Mohli byste prosím předat svým šéfům vzkaz, že bychom rádi vrátili starý systém?“ píše list The Washington Post.

Uprostřed změn

Pod tlakem na zvýšení zisku prochází společnost Southwest již více než rok transformací. Aerolinky oznámily, že v roce 2024 definitivně ukončí systém volného výběru sedadel pro pasažéry. Loni navíc zavedla poplatky za odbavená zavazadla, poté co dlouhé roky setrvávala na své velkorysé politice „zavazadla létají zdarma“. Ostatní dopravci již dávno začali na zavazadlech vydělávat.

Někteří cestující zavedení systému přidělování sedadel uvítali. Aerolinky na základě průzkumů zjistily, že více lidí by létalo právě s touto leteckou společností, pokud by nabízela přidělená sedadla. Mnozí však změn aerolinek, které kdysi vynikaly benevolentní politikou, litují. Tvrdí, že nyní dopravce splyne s davem. „Mluvíme o jedné z nejoblíbenějších značek všech dob, kterou za posledních 11 měsíců úplně zničili,“ říká Kyle Potter, výkonný redaktor cestovatelského webu Thrifty Traveler.

Aerolinky Southwest budou jako ostatní. Cestující už si nevyberou sedadlo

V posledních dnech si cestující na internetu stěžovali na nedostatek volných úložných prostorů nad sedadly, přidělování sedadel malým dětem daleko od rodičů, velké množství příručních zavazadel, která zpomalují nástup do letadla, i přísná pravidla o setrvání na místě i v téměř prázdném letadle.

Nemůžeme odletět

Společnost Southwest se snaží tyto problémy aktuálně řešit. Nařídila například členům letových posádek, aby svá vlastní zavazadla ukládali tak, aby uvolnili místo pro cestující. „Od spuštění pečlivě sledujeme zpětnou vazbu a chování v reálném světě, abychom ověřili naše předpoklady a zjistili, kde můžeme vylepšit zážitek cestujících,“ uvedla letecká společnost v prohlášení.

Tyto poznatky podle dopravce nyní slouží jako podklad pro řadu počátečních úprav, jejichž cílem je zjednodušit provoz a snížit třenice, zatímco se zákazníci a zaměstnanci přizpůsobují novému procesu nástupu a přidělování sedadel.

Brad Todd, mediální konzultant žijící v Alexandrii, letěl ve středu večer z Kansas City do Washingtonu. Po nástupu zjistil, že v letadle je méně než čtyřicet lidí. Jeden z jeho spolucestujících seděl na prostředním sedadle vedle něj, a tak se posunul o řadu dozadu. Pak k němu ale přistoupila letuška a zeptala se ho, kde je jeho přidělené sedadlo. „Nemůžeme odletět, dokud nebudete na svém sedadle,“ řekla mu.

Todd říká, že nemá problém s přidělenými sedadly ani poplatky za zavazadla, ale že tento požadavek mu nedává smysl, když před několika týdny letecká společnost podle předchozího systému nástupu do letadla nevěděla ani se nezajímala o to, kdo na kterém sedadle sedí.

Southwest končí se zavazadly zdarma. Riskujete ztrátu zákazníků, říkají odborníci

„V leteckém průmyslu je spousta nepopulárních společností, ale aerolinky Southwest mezi ně dlouho nepatřily,“ řekl. Podle něj se aerolinky snaží zavést nejméně oblíbená opatření. „Je to šílené,“ dodal.

Džin už je z láhve venku

Americký moderátor J.B. Sauceda letěl v pátek ráno z Austinu do Cancúnu. Po nástupu do letadla viděl muže nastupujícího se dvěma malými dětmi, jejichž sedadla ale byla na dvou různých místech v letadle. Ostatní cestující pak na palubě vymýšleli plán, jak umožnit trojici sedět pohromadě, ale podle něj se tím zpozdilo nástup do letadla.

„Změňte tuto politiku, lidi,“ napsal v příspěvku na X. V následném rozhovoru řekl, že vždy miloval kulturu této letecké společnosti. Myslí si, že změna postoje by mohla získat zpět fanoušky. „Lidé by vás za to pravděpodobně měli ještě raději,“ řekl.

Redaktor Potter však neočekává, že se tak stane. Poukázal na nedávné finanční výsledky letecké společnosti. Southwest oznámili rekordní tržby za rok 2025 a cena jejích akcií od zavedení přidělování sedadel prudce vzrostla. „Myslím, že džin je bohužel venku z láhve,“ říká.

Delta spadla z trůnu. Nejlepšími aerolinkami v USA jsou Southwest Airlines

Henry Harteveldt, analytik cestovního ruchu a prezident společnosti Atmosphere Research Group, uvedl, že si nemyslí, že by aerolinky měly změnit svůj přístup k přidělování sedadel, protože díky tomu je letecká společnost atraktivnější pro cestující, kteří nejsou vázáni na konkrétní značku. Dodal však, že by uvítal, kdyby letecká společnost zrušila poplatky za odbavená zavazadla.

„V kombinaci s přidělenými sedadly a zlepšenou přesností letů by návrat k bezplatnému odbavení zavazadel – i když omezenému na jedno bezplatné odbavené zavazadlo – pro všechny cestující mohl dát Southwest obrovskou konkurenční výhodu na trhu,“ napsal. „Pokud k tomu dojde, uvidíte, jak aerolinky ukradnou cestující jiných leteckých společností,“ uzavřel podle amerického portálu

